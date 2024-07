Tohoku Epson lance la construction d'une usine de production de têtes d'impression à jet d'encre d'une valeur de 5,1 milliards de yens

Tohoku Epson Corporation, une société du groupe Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, "Epson"), investira environ 5,1 milliards de yens dans la construction d'une nouvelle usine de production de têtes d'impression à jet d'encre.

Une cérémonie d'inauguration a eu lieu pour la nouvelle usine qui sera construite sur le site de Tohoku Epson. La construction a commencé le 15 juin 2024 et s'achèvera en septembre 2025. L'investissement dans la nouvelle installation devrait quadrupler approximativement la capacité actuelle de production de têtes d'impression de Tohoku Epson.

Le segment des solutions d'impression d'Epson fournit des produits et services, basés sur la technologie originale d'impression à jet d'encre Micro Piezo, à des clients dans les marchés du bureau, du commerce, de l’industrie et pour usage domestique. L'entreprise s'attend à une demande mondiale soutenue pour les imprimantes à jet d'encre, basée sur la croissance actuelle des unités à grande vitesse pour le bureau et sur la demande continue d'imprimantes à réservoir d'encre de grande capacité pour l’usage domestique et le bureau dans les marchés émergents et en Amérique du Nord.

La demande d'imprimantes à jet d'encre commerciales et industrielles augmente parallèlement au passage de la technologie analogique à la technologie numérique dans les secteurs où le support d'impression n'est pas le papier, comme l'impression numérique sur textile. En outre, de nombreuses imprimantes à jet d'encre commerciales et industrielles utilisent des têtes d'impression Precision Core MicroTFP ("têtes d'impression Precision Core"). Ces têtes d'impression peuvent être adaptées de manière flexible à différentes applications en assemblant des puces d'impression MicroTFP dans diverses combinaisons.

Epson prévoit une croissance accrue de l'utilisation des têtes d'impression Precision Core pour les imprimantes commerciales et industrielles, ainsi que pour les imprimantes multifonctions à jet d'encre équipées de têtes de ligne à grande vitesse.

Epson renforce son activité de vente de têtes d'impression pour accélérer l'innovation dans l'impression à jet d'encre et étendre les applications de l'impression numérique, qui a un impact environnemental bien moindre que l'impression traditionnelle. Avec une gamme d'applications d'impression toujours plus étendue, ainsi que de nouveaux besoins émergents dans des domaines tels que l'électronique et l'impression biologique, Epson cherche à collaborer avec des partenaires porteurs de nouvelles idées et technologies. Grâce à cette innovation ouverte, nous cherchons à étendre les possibilités de la technologie Precision Core.

Tohoku Epson a commencé à fabriquer des têtes d'impression (CHIPS heads) en 1995 et a lancé la production en série des têtes d'impression Precision Core en juin 2013 sur une ligne d'assemblage entièrement automatisée qui utilise largement des robots Epson. L'entreprise a accumulé de l'expertise dans la production de têtes d'impression et construit une base solide de technologie de production, renforçant ainsi son avantage concurrentiel en tant que site de production national. Le bureau Hirooka de Seiko Epson, dans la préfecture de Nagano, s'occupe du traitement en amont des puces d'impression micro-TFP. Il est prévu d'augmenter la production de ces puces au cours des trois prochaines années. La nouvelle usine Tohoku Epson permettra de faire face à cette augmentation et d'accroître la capacité de production nationale de traitement en aval avec le bâtiment n° 10 d'Akita Epson, dont la construction s'est achevée en décembre 2023.

Pour assurer une production stable, chacun des deux sites de la région de Tohoku se verra attribuer la responsabilité de différents modèles, mais pour assurer la continuité de l'activité, les deux sites seront en mesure de s'adapter de manière flexible aux fluctuations de la production avec des lignes de production pour les modèles les plus populaires et avec des lignes partagées. Cela permettra à l'entreprise de renforcer sa gamme de produits en réponse à la demande future d'imprimantes à jet d'encre équipées de têtes d'impression Precision Core.

Le nouveau bâtiment de l'usine adoptera un processus récemment conçu qui permettra d'économiser de la main-d'œuvre et de l'espace, en minimisant les stocks en cours de fabrication. Des robots de transfert automatisés et une disposition efficace réduiront la charge de travail du personnel. Nous répondrons aux défis auxquels est confrontée l'industrie manufacturière et créerons une usine du futur qui sera à la fois plus efficace et plus agréable pour le personnel.

Il s'agit du premier nouveau bâtiment construit par Tohoku Epson depuis la construction d'une usine de fabrication de semi-conducteurs en 1997. Pour limiter le bruit et garantir la sécurité à proximité du site, l'entreprise raccourcira la période de construction en coulant le sol en béton en hiver au lieu d'interrompre les travaux. En tant qu'entreprise citoyenne ancrée dans la communauté locale, Tohoku Epson souhaite que cette usine contribue au développement et à l'harmonie de la communauté locale.

Pour plus de détails sur la technologie jet d'encre Micro Piezo et les têtes d'impression Precision Core, veuillez consulter les liens ci-dessous:

Technologie Micro Piezo

https://corporate.epson/en/technology/search-by-products/printer-inkjet/micro-piezo.html

Technologie de fabrication des têtes d'impression Micro Piezo

https://corporate.epson/en/technology/search-by-products/other/precision-core.html