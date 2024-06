50ème anniversaire de la Chambre de commerce et d’industrie : un palmarès brillant (Album photos)

"Un demi-siècle d’action intensive et bénéfique, c’est impressionnant!" Fondée le 17 juin 1974, la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française CCITF), célèbre son cinquantenaire auréolée d’un palmarès brillant au service du partenariat économique entre la Tunisie et la France. Son président, Khélil Chaibi, l’a souligné à cette occasion, en présence notamment de l’ambassadrice de France à Tunis, Mme Anne Guéguen. Rendant hommage aux fondateurs, Habib Bourguiba Jr, en tête, aux adhérents, aux dirigeants et aux équipes, il a mis en exergue la contribution significative apportée par la Chambre à l’accroissement tant des investissements que des échanges commerciaux et aux transferts technologiques.

Pour sa part, l’ambassadrice de France a relevé que "dans cette relation forte et profonde entre la Tunisie et la France, la CCITF tient une place éminente." "L’économie est ce qui développe un lien fort et forme un substitut concret. Principale chambre mixte, forte de plus de 2.000 adhérents, la CCITF un relais essentiel", a-t-elle ajouté.

La célébration du 50ème anniversaire a été marquée par un vibrant hommage rendu aux fondateurs et anciens présidents: Habib Bourguiba Jr, Mahmoud Belhassine, Ridha Ben Mansour, et Foued Lakhoua, ainsi qu’à l’ancien directeur général, Habib Gaida, et d’autres figures marquantes. Deux trophées de remerciements ont été décernés à Michel Bauza, directeur pour la Zone Afrique du Nord et la Tunisie chez Business France depuis 2020, et Benoit Beaujouan : membre actif du comité directeur et de la commission "Commerce et Industrie" de la Chambre.

Les Trophées de la CCITF

Six entreprises performantes ont remporté les Trophées de la CCITF au titre de l’année 2024, récompensant respectivement l’entrepreneur français en Tunisie, l’implantation tunisienne en France, la meilleure performance à l’export, la responsabilité sociétale des entreprises, la startup tunisienne implantée en France et la startup française implantée en Tunisie. Il s’agit de:

• Trophée Entrepreneur français en Tunisie: attribué à SAFRAN Tunisie (aéronautique).Cette entreprise, implantée depuis 20 ans dans le pays, se positionne comme un catalyseur de croissance et de développement. elle doit sa réussite à son investissement important dans l'outil industriel, son adoption de pratiques innovantes en matière d'organisation et de formation, ainsi que son impact positif sur l'écosystème local

• Trophée de l’implantation tunisienne en France attribué à PEC (Plastic Electromécanique Company). Ce groupe de sociétés opère dans plusieurs secteurs innovants. Depuis 2012, PEC a établi trois filiales en France, (Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire)

• Trophée de la meilleure performance à l’export attribué à la société Sozais engineering pour l’excellence de sa stratégie d'exportation. Ce bureau d'études techniques pluridisciplinaire, participe à de nombreux projets en France en offrant une large gamme de compétences, incluant l'ingénierie des fluides et l’électricité, les études thermiques…

• Trophée Responsabilité Sociétale des entreprises attribué à Orange Tunisie. Il est le premier opérateur alternatif convergent du pays. L'entreprise adopte une approche responsable, humaine et solidaire, utilisant la technologie et l'innovation numérique pour contribuer au développement socioéconomique du pays.

• Trophée de la Startup tunisienne implantée en France attribué à BAKO MOTORS. Bako.Cette jeune startup tunisienne, créée en 2021, s'est distinguée en proposant une solution innovante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le transport durable en Afrique. Depuis 2022, Bako Motors a établi une présence en France avec l'ouverture de Bako France, basé à Marseille.

• Trophée de la Startup française implantée en Tunisie attribué à TOP. Cette Startup fondée en 2021 vient d’élargir son champ d'action avec une implantation depuis 2023 en Tunisie. Elle se distingue par son utilisation de l'intelligence artificielle prédictive permettant aux entreprises d'anticiper avec précision les départs d'employés.

