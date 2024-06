Les bacheliers face au choix de l’orientation : Que penser des études juridiques ? Témoignage d’une juriste

Par Najet Brahmi Zouaoui, Professeure à la faculté de Droit et des Sciences politiques, Avocate près la Cour de cassation

1- Dimanche 23 juin 2024 : Une date qui restera gravée en lettres d’or dans la mémoire de plusieurs milliers de bacheliers tunisiens ! C’est aussi la date cruciale pour penser et surtout repenser au vu des moyennes et scores du bac, la branche que les uns et les autres auront à choisir dans leur parcours universitaire.

2- Le choix n’est toujours pas aisé. Plusieurs facteurs subjectifs et objectifs participent de ce choix. Et s’agissant de ces derniers facteurs, c’est surtout le potentiel d’embauche que présente l’un ou l’autre des éventuels parcours académiques qui détermine le plus le choix des jeunes bacheliers.

3- Les études juridiques de plus en plus réputées être des études difficiles et de longue haleine sont de moins en moins attractives. Le nombre des inscrits en droit est en constante régression ces dernières années. Pourtant le diplôme en droit donne droit à des carrières d’avocat, de magistrat et de professeur universitaire avec selon le cas, un port de la robe noire ou rouge !

4- Le dilemme n’est pas des moindres: Entre résultat escompté et volonté proclamée, le parcours n’est pas objectivement évident ! Et pour cause le déséquilibre flagrant entre l’offre et la demande au niveau du marché de l’emploi : En effet, les concours permettant l’accès aux professions d’avocat, de magistrat et d’enseignant chercheur ne permettent « annuellement » que le recrutement d’un nombre bien limité de candidats ; ce qui fait qu’un grand nombre des diplômés en droit restent loin de réaliser leur très beau rêve de porter la robe.

5- Doit-on alors refouler les études du Droit pour la seule et simple raison que les perspectives du marché du travail sont limitées ? La réponse est catégoriquement non à notre humble avis. Plusieurs arguments plaideront en faveur du choix des études juridiques : Les uns sont liés aux compétences que les études de Droit sont de nature à offrir et les autres sont liés aux défis que les étudiants et les chercheurs en droit peuvent voire doivent se lancer.

I - Les compétences à acquérir

On en retient notamment et selon les cycles d’enseignement:

1- Des formations basiques au niveau de la licence qui permettent d’acquérir des compétences académiques et méthodologiques et de forger l’esprit cartésien dans la mesure où l’enseignement du droit est basé sur la logique.

2- Des formations spécialisées au niveau du Master qui forgent la personnalité du jeune juriste et lui permettent une meilleure consolidation de ses compétences basiques. Et selon que le master et de recherches ou professionnel, l’étudiant en droit n’aura pas les mêmes compétences. Lorsque le master est professionnel, l’étudiant dispose déjà d’une ou de plusieurs opportunités de découvrir le monde de l’entreprise.

3- Des formations supra-spécialisées au niveau du doctorat qui ; si elles aboutissent, permettent un titre de docteur et des compétences consolidées dans le domaine de la spécialité.

A elles seules, ces compétences peuvent parfois ne pas suffire pour décrocher un titre dans l’un des métiers classiques du droit ! Le défi est cependant à être lancé.

II-Les défis à se lancer

6- C’est vrai que le marché du travail n’est pas très prometteur. Il n’en est pas moins vrai que la réalité n’est pas le propre de la Tunisie. Le phénomène est général et touche tous les pays du monde à des degrés certes différents. Chez nous comme ailleurs, le défi est à être lancé. Les jeunes bacheliers sont aujourd’hui, beaucoup plus que jamais, appelés à s’inscrire dans la logique de la qualité de l’enseignement qui leur donnera droit à des diplômes compétitifs et concurrentiels au sein d’une université inclusive et participative. Cela signifie en fait que nos universités sont désormais tenues à une qualité meilleure de l’enseignement qui répond d’un référentiel international bien déterminé leur permettant lorsque tous les critères de la qualité sont vérifiés d’être certifiées à l’ISO 21001.

7- La certification ISO 21001 lorsqu’elle est accordée, devra attester d’une qualité de l’enseignement conforme aux standards internationaux. Elle garantit aux étudiants une double compétence théorique et pratique qui leur permet d’une part une meilleure compétitivité par rapport aux métiers classiques du droit, mais aussi un accès aux nouveaux métiers tel celui du « juriste de l’entreprise ».

8- Le juriste de l’entreprise, justifiant aussi bien de compétences académiques que pratiques, est un statut de juriste qui ;depuis plusieurs années, est venu s’ajouter aux métiers classiques du droit , pour présenter ,sous d’autres cieux, un profil très intéressant pour les diplômés du droit qui auront acquis toutes les compétences juridiques académiques (cours), pratiques(stages au sein d’entreprises labélisées) et linguistiques(maitrise de plusieurs langues vivantes et notamment l’anglais).

10- Chez nous, le profil de juriste de l’entreprise n’est pas aussi connu qu’en Europe. L’engagement de notre université à l’ISO 21001(1) permettra une meilleure vulgarisation de ce statut. Les compétences académiques, pratiques et linguistiques, toutes requises dans le cadre du système ISO 21001, seront le fort du futur diplômé en droit qui ; pourra aisément décrocher ce statut de juriste de l’entreprise.

11- Les études de droit qui; apparemment épuisées et peu prometteuses, mènent réellement très loin mais pas trop vite. Si l’on voulait choisir les études de Droit, encore faut-il être muni d’une triple arme «P» conçue en termes de passion au départ ; patience et persévérance en cours de route et pouvoir et savoir donner le flambeau quand on est la fin de notre carrière! Les études de Droit, c’est un voyage au vrai sens du terme ! Autant changer sa monnaie et justifier de sa triple devise de passion, patience et persévérance. Au terminus, il faudrait savoir descendre en tendant la main aux jeunes qui attendent à monter le train pour un voyage dans le grand et très passionnant monde du droit.

Najet Brahmi Zouaoui

1) L’université tunisienne est engagé à l’ISO 21001.Certaines facultés de l’Universté Tunis Elmanar sont déjà certifiées à l’ISO 21001-2018.La faculté de droit et des sciences politiques de Tunis est en pleine action en vue de la certification ISO 21001.Toutes les parties prenantes y sont engagées(Enseignants, administrateurs et étudiants).