L'intelligence artificielle a été au centre des débats lors du premier congrès tenu à l'INSAT

Par Professeur Samir Hamza, Directeur de l’INSAT - Le 24 avril 2024, l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) a été le théâtre du tout premier congrès dédié aux objets intelligents propulsés par l'intelligence artificielle. Cet événement d'envergure, fruit d'une collaboration étroite entre cinq partenaires prestigieux - l'INSAT, l'Académie Militaire de Fondok Jedid, l'Académie Navale de Menzel Bourguiba, l'École de l'Aviation Militaire et le Centre de Recherche Militaire - a remporté un succès retentissant, attirant environ 300 participants.

Les conférences présentées ont allié excellence scientifique et pertinence pratique, offrant aux participants une expérience enrichissante et complète. Ils ont pu apprécier la qualité des échanges et repartir avec une meilleure compréhension des enjeux et des opportunités liés à la convergence entre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT).

L'avènement rapide de l'Internet des objets marque une transition significative, promettant une intégration croissante de cette technologie innovante dans notre quotidien. Selon les prévisions, le nombre d'appareils IoT devrait dépasser les 20 milliards d'ici 2025, témoignant de son expansion exponentielle.

Ce vaste écosystème d'objets connectés, interagissant à la fois entre eux et avec Internet, soulève des défis uniques en matière d'applications, de gestion des données massives générées par les dispositifs IoT, ainsi que de sécurité des réseaux. Face à ces défis, l'exploration de solutions innovantes telles que l'intelligence artificielle est devenue cruciale, comme en témoigne l'intérêt suscité par notre congrès.

L'intelligence artificielle, notamment le Machine Learning, redéfinit notre relation avec la technologie en conférant aux machines la capacité d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions de manière autonome. Cette révolution impacte de nombreux domaines, ouvrant la voie à des avancées remarquables. Dans le contexte de l'IoT, l'intégration de l'IA ouvre de nouvelles perspectives, permettant aux appareils de devenir plus intelligents, réactifs et adaptatifs que jamais.

Lors de ce congrès, nous avons eu le privilège d'explorer le potentiel fascinant de la synergie entre l'intelligence artificielle et l'Internet des objets grâce à nos éminents conférenciers.

Dans le paysage technologique actuel, la capacité à prendre des décisions autonomes au niveau des capteurs est devenue essentielle. En embarquant des algorithmes d'intelligence artificielle directement dans les capteurs ou au niveau Edge, l'IA permet le traitement en temps réel des données, permettant ainsi une prise de décision instantanée sans nécessiter une communication constante avec un serveur central ou un cloud. Cette approche réduit non seulement la latence, mais renforce également la confidentialité et la sécurité des données. Des usines intelligentes à la maison connectée, les applications de cette technologie sont vastes et promettent d'optimiser les processus industriels et d'améliorer les appareils du quotidien. Monsieur Mohamed Ben Ahmed, Ingénieur et Directeur Général de STMicroelectronics Tunisie, explore cette thématique dans sa conférence intitulée "Make the decision at sensor level with Edge AI".

La fusion entre la robotique et l'IA représente une formidable convergence technologique qui bouleverse divers secteurs, de l'industrie à la médecine en passant par l'exploration spatiale. Cette alliance permet aux robots d'acquérir une intelligence accrue, une adaptabilité remarquable et une capacité à interagir de manière plus fluide avec leur environnement et les êtres humains. L'intervention de Monsieur Anis Sahbani, Professeur associé à Sorbonne Université et CEO de Enova Robotics, intitulée "Robotique et IA", nous nous sommes immergés au cœur de cette symbiose captivante, mettant en lumière les innombrables aspects de cette alliance pleine de promesses.

En associant l'intelligence artificielle et la cybersécurité, nous ouvrons la voie à une approche robuste et proactive pour relever les défis croissants de sécurité informatique. Cette synergie est essentielle pour assurer un déploiement sûr et efficace de l'IA tout en protégeant nos systèmes contre les menaces croissantes.

D'un côté, la cybersécurité vient renforcer les fondations de l'IA en adressant les failles potentielles dans les modèles et en protégeant les données sensibles. Elle constitue une barrière essentielle contre les attaques adverses visant à compromettre l'intégrité et la confidentialité des informations, telles que les données médicales ou financières.

D'un autre côté, l'IA apporte des outils avancés pour améliorer les stratégies de cybersécurité existantes. En intégrant des capacités d'apprentissage automatique, elle permet une détection proactive des menaces émergentes et une adaptation continue des systèmes de défense. Cette approche proactive est cruciale dans un paysage numérique en constante évolution, où de nouvelles formes de cyberattaques émergent régulièrement.

Monsieur Adlene Loukil, Enseignant-Chercheur à l’INSAT, avait offert son éclairage sur cette convergence entre la cybersécurité et l'intelligence artificielle, mettant en lumière son potentiel transdisciplinaire et son impact sur la société dans son ensemble.

L'intégration de la géo-intelligence spatiale et des drones représente un pivot essentiel dans le domaine de la défense et de la sécurité. En unissant les capacités des satellites et des drones, les forces armées peuvent accéder à des informations cruciales pour surveiller les activités ennemies, évaluer les menaces et prendre des décisions stratégiques éclairées. Cette fusion technologique offre une vue globale en temps réel, permettant aux acteurs de la défense de mieux appréhender et de répondre aux défis sécuritaires contemporains. Madame Nesrine Chehata, Maître de conférences en géospatial et intelligence artificielle pour l'observation de la Terre, membre de l'IEEE GRSS et présidente de l'ONG AGEOS, a présenté une conférence intitulée "La géointelligence spatiale et les drones au service de la défense et de la sécurité".

Les systèmes de surveillance multi-cibles basés sur les drones représentent une solution agile et efficace pour la surveillance de points stratégiques multiples. En exploitant des drones équipés de capteurs de pointe, ces systèmes peuvent balayer de vastes étendues, recueillir des données en temps réel et repérer simultanément plusieurs cibles. Cette approche permet aux opérateurs de surveiller diverses activités, de réagir rapidement aux menaces émergentes et d'améliorer la sécurité avec une souplesse accrue. Madame Takoua Abdellatif, Enseignant-Chercheur à l'ENISO, affiliée au laboratoire Sercom de l'EPT et Chef de Projet au CRM, a exposé en détail cette approche lors de son intervention intitulée "Système de surveillance multi-cibles basé sur des drones".

Après le succès rencontré lors du premier congrès, tant sur le plan scientifique que participatif, il est désormais envisagé d'organiser un deuxième congrès, poursuivant ainsi les mêmes objectifs ambitieux de collaboration.

Professeur Samir Hamza

Directeur de l’INSAT