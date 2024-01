XIIèmes Journées Abelfattah Amor de droit constitutionnel, 2024 - Les démocraties aujourd'hui: quelle résilience?

Le thème ne pouvait être mieux choisi, à point nommé. Fidèle à sa tradition, l’association tunisienne de droit constitutionnel (ATDC) a placé cette année au cœur de ses XII èmes Journées Abdelfettah Amor, la démocratie face aux assauts, crises et menaces. Cette manifestation qui se tient les 26 et 27 janvier 2024, à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, se penche en effet sur différentes expériences non seulement en Tunisie, mais aussi en Afrique sub-saharienne et en Amérique latine.

Succédant à la professeure Salwa Hamrouni à la tête de l’ATDC, la nouvelle présidente, la professeures Salsabil Klibi et son équipe ont séquencé le programme en trois séances. Tour-à-tour, il s’agit de traiter de la démocratie aujourd’hui : assauts et résilience, la crise de la démocratie, des institutions et des libertés, et les menaces.

Argumentaire

Alors que les deux dernières vagues de démocratie, dont la première a eu pour théâtre l'Europe centrale et orientale à la fin du siècle dernier suite à l'effondrement de l'Union Soviétique, et la seconde, le monde arabe, à l'aube de la deuxième décennie du XXIe siècle, laissant penser l'avènement du point final de l'évolution idéologique de l'humanité, annoncée par Francis Fukuyama, voilà que la démocratie libérale se voit confrontée à une multitude de défis, qui invitent à réfléchir aux ressources des régimes et à leurs capacités à la résilience.

Avant même l'avènement d'une pleine démocratie à l'échelle mondiale, c'est à des assauts contre celle-ci qu'on assiste dans tous les foyers où elle existe, qu'il s'agisse des espaces où elle est ancrée depuis la fin du XIXe siècle ou dans ceux où elle fait ses premiers pas.

La crise économique mondiale mais aussi l'émergence de nouvelles inventions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication constituent les plus grands défis qu'affrontent aujourd'hui les démocraties et auxquelles elles ne semblent pas encore être en mesure efficacement d'y répondre.

Dans les vieilles démocraties, celle-ci connait un essoufflement, avec un désengagement croissant des citoyens à l'endroit de la valeur démocratie, y compris la garantie des droits humains qu'elle suppose (Etats-Unis et Europe occidentale).

La nature ouverte de la société démocratique a permis l'accession au pouvoir de forces politiques antidémocratiques telles que les populismes ou les nationalismes de droite (Etats-Unis, Amérique latine, Europe occidentale, Europe centrale et orientale, monde arabe).

Les régimes qui ont entamé leur entrée dans la démocratie se sont souvent enlisés dans leurs transitions, ont hésité sur le rôle et le statut de l'armée, ou bien régressé vers leur dictature d'origine (Monde arabe, Afrique sub-saharienne, Europe centrale et orientale).

Les douzièmes journées A. Amor sont une invitation à questionner les ressources dont disposent les démocraties pour pouvoir résister à ces assauts, la capacité des mécanismes qui lui sont propres, que sont les contrôles et l'équilibre pour pouvoir se maintenir ou, comme l'affirme Karl Popper, minimiser les dommages que pourraient lui causer ses ennemis portés au pouvoir par le hasard d'un vote.

Télécharger le programme