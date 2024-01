Abdelaziz Kacem: Janvier aux «deux visages»

1



Janvier, mois païen par excellence, celui de Janus, dieu des portes et des passages. Depuis deux millénaires et quelque, l’ère chrétienne s’en est emparée pour commencer son calendrier. Je ne sais par quelle intolérante piété, les Tunisiens, plus musulmans que leurs coreligionnaires de La Mecque et de Médine, occultent la référence christique et disent fêter « l’Année administrative ». J’ai toujours dénoncé cette hypocrisie en précisant que l’Administration n’est pas la sœur jumelle de Jésus-Christ.

Longtemps, pourtant, nous avons partagé avec nos frères chrétiens leurs deux réveillons. Cette année, la Basilique de la Nativité, à Bethléem, est en deuil. Les responsables chrétiens et les autorités municipales de la ville ainsi que les chrétiens jordaniens ont décidé, fin novembre, d’annuler toutes les festivités publiques, en solidarité avec toutes les victimes de la « barbarie » de l’armée israélienne à Gaza, mais aussi à l’ensemble de la Palestine occupée, notant la destruction de maisons, d’écoles, d’hôpitaux et de lieux de culte. Ainsi, à la Noël, sur le lieu de naissance de Jésus, la place de la Mangeoire n’a reçu aucune décoration. À la Basilique, aucune célébration n’a été servie, seuls des services traditionnels et des méditations ont été organisés. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, chaque année, elle accueillait deux millions de visiteurs. Elle est désertée depuis octobre dernier.

Depuis le concile de Vatican II (Rome 1965), les relations islamo-chrétiennes sont apaisées. Cependant. Pire que l’extrémisme israélien, le sionisme chrétien, qui sévit aux USA. Ses adeptes, les Évangéliques, attendent de pied ferme la venue du Messie. Ils croient que Jésus s’impatiente pour revenir au pays de sa naissance, pour faire régner un ordre de Paix et de Justice. Mais il ne le peut que si la Terre sainte se débarrassait littéralement de tous les Arabes, qui y sont encore. Parmi les gourous de la secte, le pasteur Greg Locke, de l’État du Tennessee, presse Israël à transformer Gaza en «parking» et à faire exploser le Dôme du Rocher pour faire place au Troisième Temple et inaugurer le retour de Jésus. Tout comme Trump, Biden croit en ces sornettes. Mais le rhapsode est d’un autre avis:

Et si demain Jésus

Jésus de Palestine

Ressuscitait parmi le Peuple élu

Il porterait sa croix à Gaza, à Jénine

Ou se ferait cracher dessus



® Mamoun Al Shayeb

Les israélites orthodoxes crachent au passage des soutanes et des pèlerins. Pour l’ultra-orthodoxe Itamar Ben Gvir, aujourd’hui sinistre ministre de l’Intérieur au gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, «cracher sur les chrétiens n’est pas un crime, c’est une tradition.», ce serait même un acte pieux. Impliqué dans le meurtre de Rabin, Ben Gvir a été inculpé plus d’une cinquantaine de fois par la justice pour incitation à la haine. Pour mieux piétiner la loi, il fit des études en droit, devint avocat pour, dit-il, “se défendre lui-même” et défendre tous les fanatiques de Judée et Samarie. En 2006, c’est bien lui qui a défendu les criminels qui avaient attaqué aux cocktails Molotov une maison où deux parents palestiniens et leur bébé furent brûlés vifs. C’est lui qui a armé les colons pour chasser les Palestiniens. Il empoisonne aujourd’hui la vie des Palestiniens en Cisjordanie.

Tsahal a perdu tout sens moral mais aussi la raison si tant est qu’elle en ait jamais eu. En tirant à bout portant sur les otages qu’elle est censée venir libérer, les prenant pour des Palestiniens, prouve qu’elle est là pour la seule mission qu’elle sait accomplir : tuer. Gaza est aux trois quarts rasée. C’est un génocide. Tout est prémédité. Les enfants, les femmes, les équipes médicales, les sapeurs-pompiers, les journalistes-reporters sont des cibles privilégiées. Il n’y a pas de victimes collatérales, sinon les valeurs occidentales. L’Europe des Lumières a ruiné tout son soft power. Nous autres, élites trahies du Sud, nous avons perdu tous nos arguments pour un dialogue des cultures, sain et fructueux. Les grands criminels et leurs complices répondront-ils, un jour, de leurs actes ? Rien n’est moins sûr.

Pourtant, il faut bien reprendre le chemin du dialogue. L’opinion publique internationale, trompée, un moment, par le narratif sioniste mensonger, commence à comprendre le fond des choses et demande des comptes à leurs dirigeants inféodés. Nous pestons contre l’Europe occidentale, sur la base de ce dont nous étions persuadés. Nous ne nous sommes pas aperçus qu’elle a cessé d’être maîtresse d’elle-même. Son engagement ruineux contre la Russie en Ukraine. Mais que Diable allait-elle faire dans cette galère ? Et la cause palestinienne, la vieille Europe, n’a-t-elle pas toujours soutenu les résolutions des Nations unies à ce sujet ? Depuis quand et sous quel chantage, s’est-elle laissé vassaliser par les États-Unis ?

Et nous autres, Arabes meurtris, quand donc allons-nous faire notre autocritique ? Oui, les événements montrent bien que nous sommes mal-aimés. Sommes-nous aimables ? L’acharnement israélien à tuer nos frères, à les affamer, à les assoiffer, à les spolier, à les dépouiller jusqu’à leur qualité d’êtres humains, pourquoi la communauté internationale a-t-elle mis du temps pour en être révoltée ? Il y a certes une islamophobie débile et débilitante, qui a gagné toutes les couches sociales en Occident.

Le quotidien Nice Matin du 19 novembre dernier rapporte une édifiante anecdote à cet égard. À l’école Pierre Merle de Nice, pendant la récréation, trois élèves du CE2 ont été vus agenouillés, le front contre le tronc d’un arbre de la cour dans les branches duquel une bâche blanche est restée coincée. Une chaude alerte à la prière musulmane. Le bon maire très à droite, Christian Estrosi, s’en émeut. En vigilant gardien de la laïcité à l’école, il convoque les parents, qui s’en expliquent : les trois gamins de huit ans jouaient « à se faire peur », prenant la bâche accrochée pour un fantôme. Dans son communiqué, le maire remercie les parents de leur compréhension. Mais il omet de dire ce à quoi jouaient les trois gamins ni qu’ils ne sont même pas de religion musulmane.

® Mamoun Al Shayeb

Qu’avons-nous fait pour enrayer le processus ? Il est vrai que ce sont des officines occidentales en général et américaines en particulier qui ont créé al Qaïda et Daesh, par d’odieuses manipulations ; il est évident que les victimes musulmanes de l’islamisme sont autrement plus nombreuses que les non-musulmanes. De la talibanisation de l’islam asiatique à la boko haramisation de l’islam maraboutique en Afrique, au printemps frériste en terre arabe, il est temps d’essayer enfin de comprendre pourquoi notre islam est si scandaleusement manipulable. Le mal est en nous, une vigoureuse thérapie est à entreprendre sans plus tarder. Il faut absolument toiletter l’islam, le débarrasser d’une exégèse périmée.

Et j’en reviens à Janus, le dieu bifrons. Doté de deux visages, l’un tourné vers le passé, l’autre vers l’avenir ; l’un regarde l’Orient, l’autre l’Occident. Et le poète, dans le secret des dieux, dira le double désarroi des deux mondes:

Ma biface effigie flotte aux vents aux rafales

Et le mal se dédouble aux facultés duales

Et la mémoire endort le regret qui la mord

Au tréfonds d’un Levant rivé à ses annales

De cet Orient qui perd le nord et de ce Nord

DésORIENTé j’écris ce vain journal de bord.

Abdelaziz Kacem