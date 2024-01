Cinq motifs d’espoir en 2024

Et si l’année qui s’ouvre était porteuse de bonnes nouvelles, féconde et prospère ? Il suffit de chasser le mauvais augure pour y croire. Au lieu d’écouter les cassandres et de broyer du noir, l’espoir est permis. Il va falloir œuvrer pour l’accomplir.

L’espoir est notre réconfort, notre moteur, notre avenir. Plus que des vœux pieux, une succession d’évènements heureux recentreront le monde, éteindront les foyers de guerre, profiteront à la Tunisie et amélioreront notre vie.

1 - L’apaisement des tensions politiques internes est vivement attendu. Une détente générale, tout en poursuivant la lutte contre la malversation, la corruption et la contrebande, créera un nouveau climat de confiance.

2 - La géopolitique sera importante. Deux grandes élections sont déterminantes pour dessiner les nouveaux contours en Europe et aux Etats-Unis.

• Du 6 au 9 juin prochain, les citoyens européens des 27 Etats membres choisiront leurs 720 députés au Parlement européen. Le risque, c’est la montée de la droite et de l’extrême droite. Un durcissement populiste, identitaire et clivant est à craindre. La relation avec les pays de la rive sud dont la Tunisie en pâtirait non seulement pour ce qui est de la migration, mais aussi pour l’ensemble de la coopération.

• Aux Etats-Unis, les Américains choisiront essentiellement entre le maintien de Joe Biden et le retour de Donald Trump. La différence est nette : les démocrates et les républicains n’ont pas la même conception des relations internationales, de l’économie mondiale, de l’intégrité de l’information sur les plateformes numériques, des changements climatiques et autres. Comme pour ce qui est des rapports avec la Chine, la Russie, l’Europe, Israël, la guerre en Ukraine, le carnage à Gaza et les droits des Palestiniens à un Etat indépendant.

• Quelle qu’en soit l’issue, ces deux scrutins capitaux ne sauraient défavoriser la Tunisie. En plaidant pour la symbolique historique qu’elle représente, sa centralité dans la Méditerranée, sa proximité de l’Europe et sa contribution à la stabilité et la paix dans une région embrasée, elle constituera toujours un partenaire essentiel tant pour l’Europe que pour les États-Unis.

3 - La reprise économique mondiale et en Tunisie ne saurait tarder. Une réarchitecture des institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale, etc.), une nouvelle gouvernance économique mondiale, la réduction des taux de financement, le recyclage de la dette, l’accroissement des aides publiques et la mobilisation des investissements commenceront à produire leur effet bénéfique.

4 - L’avancée scientifique et technologique apportera son lot de grands progrès. Chaque nouvelle découverte, chaque recherche confirmée, chaque innovation, facilitera la vie, allègera les souffrances, et réduira les risques. Les nouveaux vaccins contre les diverses pandémies qui se multiplient, les nouveaux médicaments, les nouvelles techniques de traitement contre le cancer et d’autres graves maladies marquent une avancée précieuse. Notre vie n’en sera que plus améliorée.

5 - De grandes réussites tunisiennes s’accomplissent. Les Tunisiens brillent dans les arts, la culture, la science, la médecine, l’ingénierie, la finance, l’agriculture, l’industrie, les services et le sport. Des générations montantes, faites de talents, de volonté et de génie, accèdent à des positions élevées, raflant prix prestigieux et hautes distinctions.

Nos champions récolteront de l’or aux Jeux olympiques Paris 2024. Dix athlètes tunisiens ont d’ores et déjà assuré leur participation à la XXXIIIe olympiade (du 26 juillet au 11 août 2024). Particulièrement en pointe, Ahmed Ayoub Hafnaoui (natation), Mohamed Khalil Jendoubi (taekwondo) et Ons Jabeur (tennis) porteront notre ambition de gagner chacun une médaille d’or, un véritable sacre mondial.

L’année 2024 ne manquera pas de nous combler de bonheur. Malgré une conjoncture mondiale exacerbée, malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés rencontrées au quotidien rien qu’au marché, malgré un stress s’exerçant de partout, l’espoir est permis. Chacun y puisera les sources de son réconfort et de sa joie de vivre.

Prendre son destin en main, agir, et rebondir sans cesse : les lendemains seront meilleurs. Espérons ! Espérez ! Espérez et Tunisiens!

Bonne & Heureuse Année 2024

Leaders