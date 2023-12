Majid Chaar: Valeur du passé et mobilité du futur au cœur du développement humain

Après l'étonnement, l'admiration!

Me voilà choqué de voir ce cœur vibrant de la ville de Rome, Piazza Venezia, éventré et agressé par des grues géantes, à l'œuvre, jour et nuit, pour je ne sais quelle folie romaine!

Ma surprise fut éphémère, le temps de lire quelques messages sur l'enceinte de ce chantier à ciel ouvert, l'un des plus grands de l'histoire moderne de Rome, une œuvre urbaine, culturelle et de grand prestige à la quelle se sont attelées les "excellences technologiques" du pays.

L' Histoire, levain du progrès...

Quelle audace pour s'embarquer dans une telle aventure pour construire à une profondeur de 85 mètres et à travers deux millénaires d'histoire et de vestiges romaines la première et la plus belle de quelques 29 nouvelles stations de météo, lieu ressuscité d'une splendeur révolue qui se veut de nouveau, contemporaine, portant le drapeau du plus grand musée archéologique souterrain de l'histoire et offrant à l'œuvre, la quintessence du savoir-faire humain puisque, entre autres nouveautés, les convois métropolitains seront totalement automatisés. Les Romains, généralement de caractère blasé et sarcastique, adorant commenter, en regardant la grue d'en face: "Voici l'arbre de Noël de 2023, devrons nous souffrire dix ans encore pour supporter les travaux en cours avec la promesse de jouir de nouveau de notre splendeur d'Antan?"

Et d'autres renchérissent sur un ton plutôt optimiste: "Des mois ou même des années de sacrifice, pourquoi pas, si c'est pour des décennies de bonheur!".

Charles Darwin semblait peser toujours de son poids sur les esprits: " Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui pourra survivre ni même celle qui est la plus intelligente, mais ça sera celle qui saura répondre au mieux, au changement".

Une nouvelle vocation pour nos villes...

Hier, la ville de Rome se protégeait des envahisseurs grâce à ses murailles aureliennes et ses portes imposantes servant d'accès aux artères de la ville et, aujourd'hui, elle trouve une nouvelle vocation, née de sa propre histoire et profondément ancrée dans la modernité où, la valeur du passé et la mobilité du futur se trouvent ensemble dans la cité du 21 ème siècle! Rome sera plus grande et plus proche grâce au voyage historique dans le cœur de cette place qui a vu naître l'œuvre emblématique de l'empereur Adrian quant il construisit au deuxième siècle AC son Athèneum, une sorte d'université destinée aux évènements culturels et activités oratoires.

Une ville avec des chantiers... Une vie qui recommence!

Ce propos ne se veut pas être une leçon d'urbanisme ou d'histoire métropolitaine mais celui d'une vision "stimulante" sur les grands chantiers, devenus les "vrais protagonistes" de la métamorphose des villes les plus prestigieuses, durant ces trois dernières décennies.

Une ville avec des chantiers est une ville qui vit et les exemples ne manquent pas: Il suffit de se rappeler Barcelone des années 80 et sa zone portuaire complètement dévastée puis, le grand réveil grâce aux Olympiades de 1992. Barcelone a ainsi escaladé le palmarès des premières villes mondiales pour la qualité de la vie qu'on y retrouve...

Londres des années 90 et la célèbre station de King's Cross, de très mauvaise réputation pour son insécurité et la dégradation de son environnement...

Aujourd'hui, King's Cross est une destination prisée des grandes entreprises du high-tech avec Google, Facebook, Universal Music et autres mastodontes du futur, bien installés... ce succès de la "re-valorisation" de l'environnement est enseigné dans les écoles d'architecture et d'urbanisme dans le monde.

D'autres villes comme Los Angelos (1990), New-York (2001) ou Vancouver ont connu des chantiers pareils...

Pour un développement urbain inclusif et une valorisation du patrimoine...

Le projet de Piazza Venezia est considéré comme étant l'un des plus difficiles à réaliser, ses fouilles archéologiques toucheront Flaminia, la première route romaine de l'histoire liant le Nord au sud de l'Italie jusqu'au lointain Moyen Orient , mais permettront aussi, grâce au génie renouvelé de l'homme , de révéler à l'humanité un patrimoine archéologiques et culturel d'une rare exception, où les 'humains" pourront toujours continuer à voyage, librement, en quête de paix, du bien être économique bien compris et d'une certaine convivialité humaine avec l'environnement. Notre histoire commune, notre audace intellectuelle et notre savoir faire scientifique, technologique et économique nous y aideront...

Aidons-nous mêmes et le ciel nous aidera!

Majid Chaar

Rome, 10 décembre 2023.