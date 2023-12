Aziza Dargouth–Palestine -Israël ! Deux poids et deux mesures...!

Par Aziza Darghouth - Gaza... C’est la tangente stratégique, le point de rupture, le «Réveil des peuples». Au-delà de ce massacre qui nous transperce au fond de nous-mêmes, c'est le hideux cinéma des hypocrisies «droits d’hommiste», leçons démocratiques, gouvernance et capital social, les mises à nu des puissances de bombes corrélées à leur déshumanisation.

Alors... que Biden continue à gesticuler, ou que les petits Microns sautillent, se contredisent et repartent de plus belle, «Israël a le droit de se défendre», donnant l’aval des massacres à ce puant Netanyahu qui menace d’anéantir tous ceux qui oseraient le freiner dans son plan démoniaque du Grand Israël... sans oublier cette Von der Leyen (on ne sait même pas écrire son nom !) qui se lave la conscience familiale de la Shoah, continuant ses périples au nom d'une Europe – amnésique- en lambeaux, raciste antisémite, inculte d'Histoire et de géographie, et qui finit par plonger par son ineptie, cette Europe, vieillissante, qui éclate emmurée dans son Shenguen!

Cette épreuve «Gaza à vif» de géostratégie mondiale, a réveillé en douleur la conscience universelle de générations nouvelles, démographiquement majoritaires, issues de ces «peuples blancs» qui découvrent le mensonge institutionnalisé de cet «impérialisme arrogant», nourri des intérêts courts termes du complexe militaro industriel...

...Toute cette comédie immonde est mise à nu!… Le seul constat sans appel est quec'est fini l'ère d'un Occident repère et donneur de leçon.

Bien sûr que les causes justes dans le monde sont importantes...mais cette dernière, «décoloniser la Palestine», a fracturé les consciences et les certitudes et a déjà vaincu, dans le sang de ses enfants et des innocents morts ou jetés dans les décombres. Gaza a remporté la bataille médiatique, «la guerre des consciences et des médias», en mettant sur table la simple équation: ce n’est pas une guerre, mais un génocide, et une lutte de la résistance pour la décolonisation de sa terre la Palestine.

Palestine, terre mythique de cultures plurielles et d’immense Histoire, loin des atrocités subies par les juifs, des pogroms et de la Shoah, est offerte «aux juifs», en réparation, de la tyrannie et du racisme de cette Europe chrétienne, aujourd’hui se prévalant comme par miracle d’amnésie d’une «civilisation judéo-chrétienne», qui a assisté ou contribué des siècles durant, -et dans un silence complice-, à la «Shoah», infâme stigmate de l'histoire de cet Occident raciste.

Le «J’accuse» de Zola prend toute sa signification actualisée… Les mensonges grossiers et le marketing lassant de la victimisation de la Shoah, de «la terre sans peuple pour un peuple sans terre», le fabuleux film de propagande Qovadis qui a formaté des générations entières, «la seule démocratie» dans cette région «arabe et islamique» peuplée de terroristes», jusqu’aux bébés décapités… Tous ces hideux mensonges ont été subitement et lamentablement mis à nu...

Nous sommes aujourd’hui spectateurs impuissants des massacres sur grand écran de «Gaza, la Palestine», c'est le pogrom camp de concentration du 21ème siècle, le nettoyage ethnique...

Le peuple palestinien, chrétiens, musulmans et juifs... se bat pour sa terre, son identité, sa culture. Son combat est simple, découvert dans l’horreur par plus de 90% des citoyens dans le monde.

Les gouvernants américains et européens qui s'arrogent le terme de «communauté Internationale» sont aujourd’hui face à leurs mensonges grossiers. La fiole des armes de destruction massive, l'horreur des prisons de Abou Ghrib en Irak, le pitre BHL se pavanant pour appeler aux crimes contre tout dirigeant arabe qui ose dire Non au sionisme colonisateur, la création de Daech «qui fait du bon boulot», dixit le Fabius socialiste de surcroit! … Les guerres par procuration en Syrie, en Ukraine, Yougoslavie... Les milliards de dollars pour financer les guerres, les coalitions arrogants et se prévalant de race pure… Toutes ces horreurs au nom de la démocratie, sont devenues des injures insupportables. Quand dans le pays qui se targue d'être le plus puissant du monderegarde son peuple dépérir, des centaines de milliers de citoyens américains plongés dans la pire pauvreté, des sans-abris dévorés par les drogues, chassés de leurs foyer, pour payer des factures de services médicaux ... alors que les budgets collectés par leurs impôts, financent avec arrogance les guerres ininterrompues et éternelles, jamais gagnées ! au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Libye, Syrie... en Ukraine.... en Somalie… au Yémen et maintenant en Palestine et à Gaza!

Quand les Nations Unies, ce conclave d'impuissance vote «la déclaration d'indépendance du Soudan nord» en un temps record! Et qu'il est silencieux face à l’apartheid, les colonies, le Mur de la Honte et cela depuis plus de 75 ans et attend des délibérations pour arrêter les massacres en direct… C’est un peu trop!

... C'est cela qui est aujourd’hui est intolérable et impardonnable et cela pour la quasi totalité des peuples de la planète et principalement de la jeunesse du monde, consciente éveillée, dans ce village terre...

Nous avons pitié et mépris pour les dirigeants occidentaux leurs complices dans la région, les pantins micros, les réunions honteuses de cette Ligue dite arabe, de ces dirigeants qui jouent les amnésiques silencieux ou pantins de cette infâme hypocrisie. La seule certitude évidente et incontestable, est que dans un «Temps lumière» nous avons été projetés dans une «autre Ère» qui regarde enfin, les yeux et les consciences éveillées «les vrais problèmes» et les seules solutions possibles, malgré les manipulations médiatiques télévisuelles. Le miracle du village planétaire et des liens solides, malgré les distances des réseaux sociaux, unissent désormais les gens et les peuples autour des vraies causes et les simples vérités, autour des solutions viables, pour une humanité consciente et engagée.

L’autre constat effarant, nous sommes projetés dans une accélération du temps et une réduction des espaces, facteurs géopolitiques nouveaux qui échappent aux tyrans, et qui propulsent vers l’anéantissement cette entité sionazi hors du temps et des espaces.

Le compte à rebours d’Israël s’accélère à partir du 7 Octobre 2023. Il finira et l'espoir de voir se reconstruire les bases de notre Humanité, dans la Paix Juste et la Dignité de Tous, sera la bataille de nos enfants.

Nous sommes tous égaux en humanité et les puissances de guerre et d'arrogance sont déjà finies.

Aziza Darghouth

Sociologue