Samia Charfi Kaddour: Directrice de cabinet du Chef du gouvernement

Confirmée, promue, investie d’une lourde charge, Samia Charfi Kaddour, nommée directrice de cabinet du Chef du gouvernement, n’a pas la tâche facile. Pour cette physicienne au long parcours d’enseignante universitaire, la gestion attentionnée et quasi immédiate de tous les dossiers qui passent par le Chef du gouvernement relève de sa délicate responsabilité. Elle s’y était certes initiée et bien préparée depuis qu’elle avait rejoint, il y a deux ans, en octobre 2021, le cabinet de Najla Bouden. Chargée alors initialement du capital humain, son périmètre s’est élargi aux questions économiques, financières et sociales, traitant aussi avec les organisations et organismes internationaux à vocation financière et sociale. Appréciant sa droiture et son intégrité, Mme Bouden lui confiera, après le départ de Sarra Rejeb, en novembre 2022, alors directrice de cabinet, de plus larges prérogatives, quasiment la direction de cabinet. Bûcheuse, infatigable, constamment à l’ouvrage, elle lui a été de bon conseil.

Accédant à la Kasbah, Ahmed Hachani l’adoubera immédiatement. Samia Charfi Kaddour sera officiellement en titre. De ses parents, sa mère (Faouzia), illustre physicienne, et de son défunt père (Mohamed), juriste hors pair, comme de ses aïeux, Samia a hérité le don du savoir et le talent de s’accomplir. A 58 ans, cette maman de deux enfants a bien réussi ses études puis sa carrière universitaire : doctorat en physique (faculté des Sciences d’Orsay à l’Université Paris-Sud XI, en 1992), habilitation universitaire en physique en 2001 de la faculté des Sciences de Tunis à l’Université Tunis El Manar, professeure de l’enseignement supérieur depuis 2006. Elle sera directrice générale de la valorisation de la recherche entre 2016 et 2019 et directrice générale de la recherche scientifique de 2019 à 2021.