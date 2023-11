La première Carte Virtuelle Visa en Tunisie, lancée sur l’Application Flouci, grâce à un accord pionnier en Tunisie de BIN Sponsorship entre la BTE et Kaoun

Un exploit exculsif : la conclusion du tout premier accord de BIN Sponsorship en Tunisie. Une remarquable collaboration entre la start-up tunisienne Kaoun et la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE), a permis de l'accomplir. Il s’agit d'un accord permettant à la BTE en tant qu’institution financière d’apporter son soutien à la Fintech Kaoun pour l’émission de cartes Visa sous son propre BIN (Bank Identification Number) ainsi que pour le lancement et la promotion, à travers l’application Flouci, d’une large gamme de services de paiement.

Cet accord institue, à travers l’offre gratuite de cartes Virtuelles Visa en Dinars, un nouveau mode inédit de paiement numérique et ouvre la porte à d’autres innovations imminentes qui préludent à une révolution du paysage des services financiers en Tunisie et à son adaptation à une offre financière et bancaire inclusive.

La nouvelle Carte Virtuelle Visa en Dinars est désormais disponible sur le pack Starter offert à travers l’application Flouci permettant, par ailleurs, l’ouverture auprès de la BTE d’un compte bancaire gratuit ainsi que de disposer d’un Wallet de paiement mobile et de bénéficier, à titre gratuit, de plusieurs autres nouvelles fonctionnalités.

En cette occasion, Mme Feriel Chabrak, DG de la BTE a souligné l'importance stratégique de ce partenariat compte tenu, notamment, du fait que : « la BTE a toujours été à l'avant-garde des avancées technologiques dans le secteur bancaire et que le partenariat de la BTE avec Kaoun et Visa témoigne de l’engagement de la BTE à supporter et soutenir l'innovation financière en Tunisie dans le respect, le plus stricte, des normes de sécurité et de qualité des prestations bancaires». Elle demeure, par ailleurs, « convaincue que cette collaboration ne pourra qu’aboutir, dans un futur très proche, à des transformations notables dans l'industrie financière tunisienne et contribuer significativement à l’inclusion financière des tunisiens ".

M. Nebras Jemel, Co-fondateur de Kaoun, ne peut qu’exprimer son enthousiasme quant à ce partenariat révolutionnaire qui «représente un évènement marquant pour l'évolution de la technologie financière en Tunisie. Il permettra à Kaoun d'offrir aux utilisateurs de l'application Flouci la commodité et la sécurité des paiements par carte Visa mais aussi de développer et d’élargir la gamme de son offre financière ». Il ne peut ainsi qu’«être honoré et ravi de travailler main dans la main avec la BTE et Visa pour impacter l'innovation et l’inclusion financière en Tunisie et améliorer l'expérience de paiement numérique des Tunisiens."

Mme Mouna Errahmouny, directrice nationale pour la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie chez Visa a, quant à elle, ajouté que « L'accès est au cœur de notre stratégie. Le concept d'"accès" pour tous, indépendamment de la géographie, du statut social ou de l'éducation financière, est une facette vitale de ce que nous sommes et de ce que nous faisons aujourd'hui chez Visa. En accélérant les expériences numériques, nous facilitons le mouvement de l'argent pour tout le monde, partout. L'association de notre expérience et de nos ressources avec Kaoun et la BTE pour aider à apporter ce service aux clients tunisiens est une étape importante et nous sommes enthousiastes quant aux opportunités que cela apportera au marché ».

Cet accord historique souligne l'engagement de Kaoun, BTE et Visa à favoriser l'innovation financière en Tunisie. Il témoigne de leur vision commune et partagée visant à rendre les paiements numériques plus accessibles, sécurisés et efficaces pour les tunisiens. Avec cette étape significative, la Tunisie fait un pas audacieux vers un avenir numérique qui promet de remodeler la manière dont les Tunisiens gèrent leurs finances et effectuent des paiements.