Une brillante tunisienne, Héla Ghariani nommée déléguée au numérique en santé en France

Un parcours très riche et une charge importante. Héla Ghariani, a été nommée par décret en conseil de ministres, présidé par Emanuel Macron, déléguée au numérique en santé. Le défi à relever, à la tête de cette délégation est de taille : définir et de mettre en œuvre la stratégie du numérique en santé.

Titulaire d’un Master en Management Spécialité Economie de l’ESCP Europe (2008 – 2013) et d’un diplôme en UX Design, elle aligne une longue expérience en qualité de responsable de l'Incubateur beta.gouv.fr, directrice de projets à la délégation du numérique en santé, puis directrice adjointe de la Délégation numérique en santé. Connaître ses attributions laisse imaginer d’une part les compétences requises et d’autre part, les objectifs à atteindre. Héla Ghariani offre le profil rechercher et porte l’ambition de réussir dans ses nouvelles fonctions.

Récemment créé, la délégation au numérique est placée sous l'autorité des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. «A cette fin, elle a pour missions:

«1° De proposer, de mettre en œuvre et de rendre compte de l'avancée de la feuille de route pluriannuelle du numérique en santé dans le cadre de la gouvernance mentionnée au 2° et en cohérence avec la stratégie numérique de l'Etat. Elle veille également à la cohérence, avec cette feuille de route, des projets de création ou d'évolution des services numériques en santé développés par les services et organismes placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I;

«2° D'animer la gouvernance du numérique en santé, réunissant les représentants des acteurs du numérique en santé, notamment les représentants des usagers, des professionnels et établissements intervenant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, des éditeurs de services numériques en santé, les services de l'Etat et le secrétariat général pour l'investissement, les organismes nationaux d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les agences régionales de santé, ainsi que les agences, autorités et organismes publics intervenant dans le domaine du numérique en santé;

«3° De proposer, dans le cadre de la gouvernance mentionnée au 2°, les évolutions du cadre juridique applicable aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique, notamment en matière d'interopérabilité, de sécurité, d'éthique, de développement durable, d'accès égal à la santé, de protection des données et de respect du secret médical;

«4° D'accompagner la mise en conformité des outils et services numériques utilisés par les professionnels et établissements mentionnés à l'article L. 1470-1 aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique;

«5° D'assurer, de superviser ou d'accompagner la mise en œuvre de certaines plateformes ou services numériques relevant des politiques publiques conduites par les ministres mentionnés au I;

«6° D'assurer, sans préjudice des missions du secrétariat général pour l'investissement et en étroite collaboration avec ce dernier, le suivi des financements publics, permettant une vision consolidée des moyens consacrés au numérique en santé portés par les services et des organismes placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I;

«7° De représenter l'Etat au sein du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique;

«8° D'orienter et de coordonner l'action à l'échelle européenne et internationale des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I dans le domaine du numérique en santé;

«9° D'assurer, pour le compte du ministre chargé de la santé et avec le concours des caisses nationales d'assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des agences et des autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences régionales de santé, le service public de l'information en santé mentionné à l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique.

«Dans le champ des services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique qui relèvent du système d'information et de communication de l'Etat au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 2019 susvisé, la délégation au numérique en santé organise et pilote les missions énumérées à l'article 7 du même décret.

L'organisation de la délégation au numérique en santé est fixée par un arrêté des ministres mentionnés au I du présent article»