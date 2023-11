Gaza - Une nouvelle guerre d’octobre: Israël un tigre de papier

Par Nouredine Ben Mansour - Les guerres sont devenues une sorte de mal nécessaire. Partout sans exception les guerres font ravage. La guerre russo ukrainienne est en pleine activité et ses conséquences sont là.

Pour la première fois, la guerre d’octobre 2023 entre Hamas et Israël a bien démontré la faiblesse de l’Etat sioniste devant face à Hamas malgré la grande différence entre eux en armement. Cette vérité a montré qu’Israël n’est qu’un tigre de papier un terme bien connu par lequel Mao Tse Toung a qualifié une fois les USA. Ce même qualificatif est attribué; actuellement à Israël car apparemment elle est dangereux et puissant, mais en réalité il est bien aidé et appuyé par des super puissances surtout par les USA tandis que son opposé Hamas n’a rien d’importants armements. On peut aisément comparer la bande de Gaza au ghetto de Varsovie au temps de l’époque d’Hitler et l’État israélien au régime de l’apartheid de l’Afrique du sud au temps de Mandela.

On peut décrire Gaza comme «une prison, un camp» où les gens s’entassent. Nous sommes dans une nouvelle époque des véritables intérêts d’Israël, c’est la nouvelle conquête juive de la domination mondiale, le contrôle juif des médias et de la politique. Certains appellent cette politique de nouvelle ancienne stratégie d’Israël et ses complices. À qui profite cette violence et invasion sauvages? On ne peut pas critiquer Israël sans être qualifié d’antisémite.

Des rapports de médias indiquent que les dépenses de défense dans la guerre d’Israël contre Gaza dépassent 250 millions de dollars par jour.

En revenant en arrière et depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’en 1948, la Grande-Bretagne a administré la Palestine sous mandat britannique. Le territoire de l’ancienne Palestine était important et comprenait la bande de Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, l’actuel Israël et la Transjordanie. En raison des conflits répétés entre les résidents arabes et la minorité juive, et sous l’influence de la France et la Grande Bretagne les Nations Unies (ONU) ont élaboré en 1947 un plan visant à diviser la Palestine en un État juif et un État arabe. Ceci n’est que les apparences de cette action car les vérités sont autres.

Tout a été bien préparé par la main invisible a été bien par Balfour. Le conflit israélo-palestinien semble aujourd’hui plus que jamais insoluble. Israël a été créé suite à la déclaration du 2 novembre 1917 qui promettait aux Juifs un foyer national alors les arabes que leurs ndoive se contenter à la portion congrue.

Le mois d’octobre était toujours une date importante dans les annales du conflit palestino israélien. On se rappelle de la précédente guerre d’octobre et nous voila de nouveau; en octobre; devant une nouvelle guerre entre la Palestine et Israël. C’est le 7 octobre 2023 qui s’était déclenchée. La guerre entre les arabes et les israéliens n’a jamais pris fin et chaque fois on a de nouveau; un nouveau conflit. Une guerre sans fin et pourrait devenir plus catastrophique de la guerre de cent ans vécu en Europe. Un conflit perpétuel qui se renouvelle continuellement; une sorte d’une tradition nouvelle et un mal nécessaire. Ce conflit est toujours présent presque chaque dix année on a un conflit au Moyen-Orient. Chaque fois on a de nouveau et la fin est toujours plus horrible que la précédente. Une guerre qui se change continuellement sans fin et se colore selon les circonstances et les possibilités. Cette guerre nous rappelle de la guerre de Harb Bessous au temps de Jahilia qui a précéder l’époque musulmane.

Des combats sanglants opposent Israéliens et Palestiniens depuis des décennies qui font surface et apparaissent d’une année à une autre. De nombreuses négociations de paix ces dernières années ont échoué malgré sa réussite en apparence et le calme temporaire mais en fait la violence continue toujours; directement initiée ou indirectement.

Octobre c’est un mois de conflits entre les palestiniens et les israéliens. Est-ce qu’on peut dire que c’est devenu une tradition? On se rappelle bien de la guerre d’octobre 1973 au temps du président égyptien Sadate; connue sous le nom guerre Yom Kipour en hébreu ou le grand jour ou du grand pardon pour les juifs; c’était en plein ramadan; mois sacré pour les musulmans. Cette guerre de cette époque là trouve son déclenchement et sa raison d’états arabes dans le sentiment de prendre revanche causée par une sorte d’humiliation défaite des états arabes. Feu Sadate ex président égyptien se convainc rapidement qu’une nouvelle guerre avec Israël pourrait, seule, redistribuer les cartes sur l’échiquier du Moyen-Orient et il met rapidement le président syrien, Hafez al Assad dans son jeu. Cette décision des Présidents égyptien et syrien a été prise à l’a une de la réduction en leur faveur du rapport de force face à l’armée israélienne. Il est flagrant qu’à la veille du conflit, pour les armées arabes, rééquipées en matériel moderne par l’Union soviétique et réalignées sur leurs tableaux d’effectifs, s’étant méthodiquement entraînées à la conduite d’un conflit moderne dans un contexte offensif et faisant preuve d’un excellent moral dû à l’entretien systématique d’un esprit de revanche. Mais les égyptiens et les syriens ont perdu; comme d’habitude la guerre. Une nouvelle sorte de paix s’est instaurée mais elle ne serait que très courte. Une flemme qui s’allume continuellement et sans cesse. C’était la guerre d’humilation.

Les causes sont toujours les mêmes et plus exactement c’est l’apartheid israélien qui s’enfonce en continu ne laissant aucune vraie liberté pour les citoyens palestiniens qui souffrent de la discrimination en continu et de manque de liberté. Leur terre est devenue une prison hermétique et chaque jour des palestiniens sont condamnés et mis en prison, dont la majorité pour de simples raisons.

Les causes de cette guerre sont presque les mêmes c'est-à-dire la discrimination et les attaques perpétuées par les israéliens contre les citoyens palestiniens. Des harcèlements et attaques sans cesse contre les civils; des gens innocents qui se trouvent en face de rudes attaques militaires des soldats israéliens.

En revenant aux années précédentes par exemple entre de 1947 à 2007 et plus exactement en 1967; la guerre des six jours appelée par certains; en 1967, a causé la mort de près de 17 000 personnes: 10 000 Egyptiens, 6000 Jordaniens et 700 Israéliens. en 1973, la guerre de: environ 10 000 morts côté égyptien, 3300 côté syrien et 2700 côté israélien en l’espace d'un mois.

On se souvient bien de la première «Intifadah», en 1987, déclenchée d’une révolte dans un camp de Gaza a causé plus de 1100 morts palestiniens et environ 160 morts israéliens en six ans. Quant à la deuxième intifadha, déclenchée par la visite du Premier ministre Ariel Sharon sur l’esplanade de Mosquée Alaksa en septembre 2000, a fait plus 6000 morts dans les deux camps mais principalement côté palestinien. La guerre s'est temporairement arrêtée avec les accords d’Oslo, en 1993, l’espoir de paix s'est très vite dissipé.

El nous voila encore une fois devant une nouvelle guerre qui a fait plusieurs victimes surtout du coté palestiniens. C’est Hamas qui a commencé les attaques contre Israël mais ceci est due essentiellement aux massacres des palestiniens par l’armée israélienne pendant quelques mois. Un harcèlement qui a fini par un génocide. La conduite et l’atrocité des israéliens a poussé clairement l’attaque de Hamas. C’est le raz de bol. C’était une attaque surprise qui a créé beaucoup de problèmes pour Israël. Donc l’escalade était en octobre 2023 le matin; c’était le jour de la fête juive de Sim'hat Torah c'est-à-dire La joie de la Torah, et ceci se coïncide exactement avec le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, qui a également commencé par une attaque surprise contre Israël. L’attaque de Hamas était éclair et rapide et a bien surpris les israéliens. Des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Les combattants du Hamas envahissaient le territoire israélien. De nombreux ont été abattus soit environ 1 400 personnes ont été tuées par le Hamas du côté israélien, et ont fait enlevé environ 200 personnes dans la bande de Gaza.

Le bilan de cette guerre est très lourd surtout que la période des combats n’est pas aussi Longue. C’est une vraie guerre et elle est très meurtrière. Du jamais vu entre les palestiniens et les israéliens.

Les conséquences de cette guerre surtout pour Israel: le premier fait était l’érosion du soutien diplomatique traditionnel. Israël ne s'est pas encore remis du choc de l'opération qu'il a subie le 7 octobre dernier, est également exposé à des tirs de roquettes continus et les pertes de son armée s'accentuent de jour en jour causant plusieurs mouvements contre le gouvernement voire on exige sa démission immédiate chose qui a mis Natan Yahoo dans une position très fragile dont ce nom signifie en français l’homme de dieu ou abdallah en arabe. Voila un mois qui est passé, et Israël continuait de bombarder la bande de Gaza, entraînant ainsi la perte de plusieurs personnes farouchement et sauvagement attaqué. La pression alliée a commencé à s’accentuer sur Israël pour le contraindre à accepter une trêve humanitaire réclamée par le président américain Joe Biden, qui a «condamné la tragédie» à laquelle sont exposés les habitants de Gaza.

La raison de ce changement de position américaine est la pression croissante des électeurs musulmans américains qui ont exprimé leur intention de s'abstenir de voter aux élections de 2024 en raison du fort soutien que Biden apporte à Israël à la suite de cette guerre. Il est à noter aussi que les jeunes électeurs américains sont plus pro-palestiniens que pro-israéliens. Il ya eu pour la circonstance un récent sondage de l'Université Harvard révélant que près de la moitié des personnes interrogées (48 %) déclarent se ranger du côté du Hamas plutôt que d'Israël dans ce conflit, et le même pourcentage déclare Ils sont fortement en désaccord avec la politique pro-israélienne de Biden. Un coup fatal inattendu pour Biden; un président pro israélien du jamais vu.

Aussi cette guerre a bien créé une sorte de racisme et plus exactement a ravivé l’antisémitisme est à son paroxysme. Les actions anti-juives selon Jerusalem post ont bien connu un rythme inquiétant et surtout des appels téléphoniques; contre Israël touchant aussi les sionistes et les juifs.

Le Jerusalem Post affirme que les actions anti-juives ont augmenté à un rythme sans précédent 1 200 % source (ACMS).

Dans ce contexte, elle a mentionné qu'un rabbin avait été tué devant son domicile à Détroit, qu'une femme juive avait été poignardée en France et qu'une croix gammée avait été dessinée sur sa porte, qu'une foule au Daghestan avait pris d'assaut un aéroport à la recherche de Juifs qui se trouvaient à bord d'un avion. Israël a mis en garde ses citoyens contre les voyages à l’étranger.

Nouredine Ben Mansour