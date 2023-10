Digital power: une alliance intelligente avec le soleil

Le Digital Power ou "puissance numérique" est devenu un élément primordial de notre monde moderne. Il incarne la convergence de la technologie de pointe avec le secteur de l'énergie, apportant des avantages significatifs à la fois pour l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale. Le Digital power joue un rôle crucial dans la transition vers des sources d'énergie renouvelable. En effet, les systèmes de stockage d'énergie, alimentés par le Digital Power permettent de stabiliser les réseaux électriques en intégrant de manière efficace des énergies intermittentes telles que le solaire et l'éolien et est devenu aujourd’hui un élément essentiel pour accélérer la transition énergétique, réduire les émissions de carbone et créer un avenir énergétique plus propre et plus durable.*

L'importance du Digital Power réside dans sa capacité à transformer fondamentalement la manière dont nous produisons, gérons et utilisons l'énergie. Il optimise la production d'énergie, la distribution et la consommation, réduisant ainsi les gaspillages et les coûts.

Grâce à son expertise technologique, Huawei façonne l'avenir du Digital Power en optimisant la production, la distribution et la gestion de l'énergie, ouvrant ainsi la voie à un monde plus écologique.

Avant-gardiste et maîtrisant parfaitement tous les rouages de l’intelligence Artificielle (AI) et de l’internet des objets, le géant Chinois Huawei joue un rôle clé dans cette révolution technologique énergétique avec son incursion audacieuse dans le domaine du Digital Power.

Huawei vise à exploiter la puissance de la technologie pour optimiser la production, la distribution et la gestion de l'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur les énergies renouvelables telles que le solaire.

La firme utilise des technologies avancées pour créer des systèmes d'énergie intelligents, qui maximisent l'efficacité et optimiser la production d'énergie solaire tout en réduisant l'impact environnemental. Cette approche novatrice contribue à façonner un avenir énergétique plus respectueux de l'environnement, tout en répondant aux besoins croissants en électricité de notre société de plus en plus connectée. Cette alliance avec le soleil s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la société envers la durabilité et la réduction de son empreinte environnementale. A titre d’exemple, la firme a mis en œuvre des technologies innovantes au niveaux de ses Data Centers, contribuant ainsi à réduire l’empreinte environnementale de ses opérations.

La société s'est également engagée à développer des solutions innovantes qui maximisent la capture et l'utilisation de l'énergie solaire. L'objectif est de rendre cette source d'énergie propre plus accessible aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. Une gamme complète de produits Huawei a déjà été dévoilée, notamment des panneaux solaires hautement efficaces, des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d'énergie. Ces produits sont conçus pour être interconnectés, permettant ainsi une gestion optimisée de l'énergie solaire. Grâce à des algorithmes avancés, les systèmes Digital Power de Huawei sont capables de prédire les conditions météorologiques et d'ajuster la production d'énergie en conséquence, maximisant ainsi l'efficacité de l'énergie solaire.

Cette implication de Huawei dans le Digital Power s'accompagne d'un engagement fort envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l'entreprise contribue à réduire la dépendance aux énergies fossiles, ce qui constitue une étape cruciale vers un avenir plus respectueux de l'environnement. Jusqu’au fin Juin 2023, Huawei Digital Power a déjà aidé les clients à générer 845,5 milliards de kWh d'énergie verte, économisé 35,5 milliards de kWh d'électricité, et réduit les émissions de CO2 de 400 millions de tonnes, ce qui équivaut à planter 540 millions d’arbres.*

Le Digital Power de Huawei promet de catalyser une transformation significative du secteur de l'énergie, offrant des solutions novatrices pour un avenir écologiquement responsable. Dans un monde où la durabilité devient une priorité, Huawei s'engage à faire la différence en utilisant le pouvoir du soleil pour façonner un avenir plus brillant pour tous.

Du Cloud a l’automotive en passant par les chargeurs pour voitures électriques, Huawei est resté fidèle à sa stratégie de diversification vers les métiers de la transformation numérique et de la transition énergétique. Sous le coup de sanctions, la firme chinoise a su faire preuve de résilience. En effet dans un monde en plein changement, Huawei ne veut pas rester un acteur uniquement cantonné au segment des télécoms et a su se diversifier avec succès dans de nombreuses activités.

Côté grand public l'une des incursions les plus remarquables de Huawei est son écosystème d'appareils intelligents. De ses montres connectées aux écouteurs sans fil et aux tablettes, Huawei offre une gamme variée de produits qui allient style et innovation technologique.

Son écosystème est interconnecté, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience fluide et intégrée. En outre, Huawei a investi dans le secteur de la réalité virtuelle (RV) et augmentée (RA) avec son casque VR Huawei VR Glass, offrant des expériences immersives aux consommateurs. La société s'est également aventurée dans les appareils domestiques intelligents, proposant des solutions pour la maison connectée, y compris des caméras de surveillance, des ampoules intelligentes et des routeurs Wi-Fi.

Afin que le digital puisse se développer rapidement, Huawei a su diversifier ses activités pour englober un éventail de produits et de services technologiques, tout en maintenant son engagement envers l'innovation et la qualité. Avec plus de 114 000 employés axés sur la recherche et le développement, Huawei détient un potentiel considérable pour révolutionner des secteurs tels que la santé, la mobilité et l'énergie grâce à des solutions novatrices. Avec un investissement annuel de plus de 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, l'innovation est le pilier de la croissance continue de l'entreprise, répondant aux besoins changeants de ses clients et de la transformation digitale des sociétés.

*(Estimation basée sur les données publiées par le site Web de North Carolina State University concernant la relation entre les émissions de carbone et les quantités d'arbres).