Slaheddine Sellami – Gaza : hymne à la paix

Par Slaheddine Sellami - L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre revêt un caractère particulier par le nombre d’israéliens civils et militaires tués, par le nombre d’otages capturés et emmenés vers Gaza, par la réaction barbare et violente des Israéliens mais aussi et surtout parce qu’elle a montré d’une manière claire et irréfutable qu’aucune armée aussi puissante soit elle n’est invincible. Il suffit à l’adversaire de bien chercher les points faibles de la ligne de défense pour lancer de grandes offensives. Ni la ligne Maginot, ni la ligne Bar-lev, ni le mur construit entre Gaza et Israël n’ont apporté la sécurité à ceux qui l’ont conçu et réalisé.

Au-delà de cet aspect militaire, cette guerre a été particulière par l’appui inconditionnel et fort apporté par les médias (contrôlés on le sait par les sionistes) mais aussi par la majorité des dirigeants et des pays occidentaux, dont certains nous avaient habitués pourtant à un peu plus de retenue et à un discours beaucoup moins belliqueux et plus en faveur d’un cessez le feu et en faveur de la paix. Est-ce parce qu’ils sont déjà assurés de la neutralité ou plutôt du feu vert de certains régimes comme l’Arabie saoudite, les Emirats ou le Qatar dont la seule importance est la richesse de leurs sous-sols? Ou bien aussi parce qu’ils ont compris que l’existence même d’Israël est compromise et ce qui leur font le plus peur c’est l’existence d’une possibilité que la fin de ce conflit vieux de plus de soixante-quinze ans se trouve envisageable.

Eux qui ont créé cet abcès de fixation au cœur du monde arabe dans la région du monde la plus riche en pétrole et en gaz et qui font tout pour que ce conflit s’éternise pour pouvoir contrôler ces richesses et surtout vendre leur matériel de guerre. N’oublions pas que dans cette région se trouve les plus gros clients des marchands d’arme dans le monde. N’oublions pas aussi que ces dirigeants actuels n’ont été élus que grâce à l’argent des lobbies des finances, de l’industrie des armements, de l’industrie du pétrole et autres. Ce ne sont pas leurs qualités de grands hommes d’Etat qui leurs ont permis de se faire élire mais plutôt leur allégeance à ces lobbies.

Aujourd’hui l’infrastructure de Gaza est presque totalement détruite, des milliers de maisons vont se transformer en milliers de tonnes de gravats et des milliers d’hommes, de femmes et surtout d’enfants et de bébés sont morts et d’autres continuer à mourir.

Personne ne peut prédire de la fin de cette guerre et de la manière dont se terminera ce génocide. Le nombre de victimes Palestiniennes sera très important mais d’autres morts Israéliens tomberont sous les attaques des combattants et des kamikazes.

Une chose est certaine, la cause palestinienne survivra. Sachez que les gamins qui vous ont combattu il y a quelques années par des lance-pierres sont les mêmes qui vous ont attaqué en para pente et avec des lances roquettes et que les gamins d’aujourd’hui qui voient leurs parents et leurs frères et sœurs mourir sous vos bombes, vous attaqueront dans quelques années par des moyens encore plus sophistiqués et encore plus dévastateurs.

Je m’adresse aux citoyens Israéliens et à tous les juifs du monde pour leur dire : ce n’est pas le nombre de morts de Palestiniens qui assurera votre sécurité, ce n’est pas l’appui des autres pays qui assurera votre sécurité ce n’est ni Clinton, ni Obama, ni Trump, ni Biden, ni Hollande, ni Sarkozy, ni Macron, ni tous les autres dirigeants occidentaux voire même arabes qui vous permettront de vivre tranquillement et en sécurité. Ce ne sont ni les Rafales, ni les F16 ni les missiles Patrtiot qui vous permettront de dormir tranquillement, mais seule la paix avec les Palestiniens vous permettra de vivre paisiblement et en sécurité.

N’oubliez pas que la France a occupé l’Algérie pendant 130 ans et a fini par quitter ce pays car cette occupation est devenue intolérable. Sachez que plus le nombre de victimes et de morts est important, plus l’avenir sera compromis.

Je ne veux pas revenir sur l’historique de la création de « l’Etat d’Israël », même si c’est important mais je dis à tous les Israéliens, en appuyant et en élisant les plus extrémistes d’entre vous, vous éloignez les possibilités d’une paix juste et équitable. Ce sont eux qui sabotent toutes les tentatives de paix par tous les moyens possibles y compris l’assassinat des modérés parmi vous. Ils ont assassiné Rabin et empoisonné Arafat parce qu’ils ont peur de la paix.

Une paix juste avec des Palestiniens et des Israéliennes qui vivent côtes à côte dans deux pays voisins, avec des frontières claires et viables, est entre les mains des juifs sages et modérés. Elle dépend aussi de Palestiniens modérés et non extrémistes, même si ces Palestiniens ont déjà fait des efforts mais n’ont pas été suivis et récompensés.

Slaheddine Sellami