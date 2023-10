Italie, Ecomondo 2023: Pleins feux sur l'Afrique, les opportunités et les solutions technologiques pour lutter contre la crise climatique

• Participation massive de la Commission européenne

• Africa Green Growth, le forum des ambassades, gouvernements et institutions africaines

• Focus sur l'eau, l'énergie, l'alimentation (WEF-Nexus), le lien essentiel pour déterminer l'impact environnemental

Sécheresses, désertification, inondations. Les phénomènes extrêmes menacent de plus en plus le continent africain et la nécessité d'approches et de solutions de technologies vertes est de la plus haute importance et d'une urgence extrême. Ces sujets seront également abordés lors des conférences d'Ecomondo (26e édition), le plus grand salon de l'économie verte d'Europe et du bassin méditerranéen d'Italian Exhibition Group (IEG) qui se tiendra du 7 au 10 novembre à Rimini avec 1 500 marques exposantes réparties dans 28 salles du Centre des expositions de Rimini.

Processus technologiques pour enrayer le changement climatique; Projets financés par l'UE visant à une (bio) économie bleue plus circulaire en Méditerranée; États généraux pour la santé des sols (2e édition); Croissance verte en Afrique.

Voici quelques-uns des événements figurant au calendrier chargé organisé par le Comité technico-scientifique d'Ecomondo, dirigé par le professeur Fabio Fava de l'Université de Bologne, en collaboration avec les principaux partenaires institutionnels et techniques de l'événement, avec le conseil international d'experts de la Commission européenne, de l'OCDE, de la FAO, de l'UpM, de l'AEE, et de l'ISWA.

Une édition à guichets fermés qui a enregistré la participation de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement vertes sur le front extérieur, de nombreuses délégations de grands acheteurs, de journalistes, d'associations et de représentants institutionnels du monde entier, avec la solide et précieuse collaboration de l'ITA — Italian Trade Agency pour la promotion et l'internationalisation des entreprises italiennes à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

L'Africa Green Forum (jeudi 9 novembre) organisé par RES4Africa et le Comité technico-scientifique d'Ecomondo, avec la participation de la Commission européenne, se concentrera sur l'approche eau, énergie, alimentation (WEF) de Nexus comme partie intégrante des programmes internationaux de développement. La conférence, avec des intervenants institutionnels et une large délégation de professionnels du continent africain, mettra en évidence les interconnexions entre les systèmes d'eau, d'énergie et d'alimentation pour mettre en lumière les modèles économiques et les mécanismes de financement capables d'augmenter la productivité économique dans une région comme l'Afrique, où la consommation et les besoins en eau, en électricité et en nourriture devraient croître de manière exponentielle à l'avenir.

