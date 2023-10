Nouvelle génération de structures de l’Economie Sociale et Solidaire : 137 entreprises en cours de création et plus de 400 emplois

Mis en œuvre par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et financée par la Délégation de l'Union Européenne dans le cadre du programme EU4Youth, le projet JEUN'ESS a présenté sa nouvelle génération de structures de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) lors d'une cérémonie tenue le mardi 3 octobre.

Après plus de six mois d'incubation dans sept régions tunisiennes, à savoir Gabès, Kebili, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Jendouba, et Le Kef, un total de 137 entreprises en cours de constitution légale ont émergé.

Cette initiative porte la promesse de créer plus de 400 emplois, marquant ainsi une étape significative dans la promotion de l'ESS en Tunisie, renforçant l'autonomie économique des jeunes entrepreneurs sociaux. Ces entrepreneurs partagent des valeurs de solidarité et de durabilité, contribuant ainsi au tissu économique et social du pays tout en favorisant un développement inclusif et équitable. Ils bénéficieront également d'un soutien technique et financier crucial lors de leur phase de démarrage.

En présence notable du Ministre de l'Économie et de la Planification, M. Samir Saied, de l'Ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne en Tunisie, Son Excellence Marcus Cornaro, ainsi que du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Tunisie, M. Arnaud Peral, la cérémonie a également été marquée par la signature d'un partenariat historique entre l'OIT, représentée par Mme Rania Bikhazi, Directrice du bureau de l’OIT pour le Maghreb, et la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), représentée par son Directeur Général, M. Khalifa Sboui.

Dans le cadre de ce partenariat, la BTS aura la responsabilité de gérer la mise en œuvre financière des projets sélectionnés dans le cadre du Social Innovation Fund, tout en bénéficiant d'une formation approfondie aux outils financiers de l'OIT.

Aux côtés de son partenaire principal, le ministère de l’Économie et de la Planification, JEUN’ESS a obtenu des résultats prometteurs depuis son lancement, démontrant que l’Économie Sociale et Solidaire constitue une alternative de choix:

• 179 structures de l’Économie Sociale et Solidaire créées et consolidées

• 1341 emplois créés et/ou consolidés

• 1235 jeunes incubés et formés 23 Clubs de l’Économie Sociale et Solidaire lancés avec ENACTUS Tunisia

• 69% de femmes bénéficiaires

Aussi, lors de cette cérémonie, le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Saied, a échangé avec le Coordonnateur Résident des Nations Unies, Arnaud Peral, afin de présenter au grand public la vision élaborée par le ministère en matière d'autonomisation économique, ainsi que les initiatives déployées par le système des Nations Unies pour établir un fonds favorisant la mise en place de projets structurants à tous les niveaux. Cet échange a mis en lumière les efforts considérables du ministère visant à structurer et étendre les initiatives d'autonomisation économique déjà mises en place dans le pays.

Le projet JEUN’ESS s’inscrit dans le cadre du programme EU4YOUTH (Programme d’Appui à la Jeunesse Tunisienne) financé par l’Union Européenne. Il a pour objectif la contribution à l’inclusion économique, sociale et politique des jeunes Tunisiens les plus défavorisés à travers une approche de développement local en particulier dans les zones préalablement identifiées sur des critères de développement.