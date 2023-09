Smart Tunisie distributeur officiel D’HONOR dévoile le nouveau smartphone HONOR 90 Lite

Smart Tunisie, leader de la distribution des produits IT et téléphonie mobile, est fière d'annoncer le partenariat avec Honor pour la distribution officielle de la marque en Tunisie. En tant que distributeur officiel, Smart Tunisie aura le privilège de proposer les produits Honor authentiques et de haute qualité aux consommateurs tunisiens à travers son large réseau de distribution.

“Nous célébrons avec fierté notre partenariat stratégique avec Honor, qui représente pour nous une étape majeure dans notre engagement envers l'innovation technologique en Tunisie et quicela fait partie de la politique de Smart Tunisie d’élargir ses partenariats et de diversifier davantage les produits qu’elle commercialise. En tant que distributeur officiel d'Honor, nous sommes ravis d'offrir à nos clients des produits de qualité et de haute performance. Cette collaboration renforce notre position en tant que leader de la distribution IT et Téléphonie mobile et notre dévouement à fournir des solutions de pointe. Nous attendons avec impatience de partager les innovations à venir et de continuer à élever l'expérience technologique de nos clients. “ a déclaré M. Mohamed Ali Gharsallah, Directeur commercial et marketing de Smart Tunisie.

Pour sa part, HuJun, Directeur General d’Honor Afrique du Nord a souligné que :“Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce partenariat prometteur. Nous reconnaissons que l'inclusion de nos produits dans la gamme mobile distribuée par Smart Tunisie consolidera notre présence et notre réputation sur le marché tunisien. Cette alliance stratégique reflète notre engagement à fournir des innovations technologiques et de qualité aux consommateurs tunisiens tout en élargissant notre portée. “

Profitant de cette occasion, Honor a présenté le HONOR 90 Lite, un smartphone qui associe des fonctionnalités de pointe, un design exquis et des performances exceptionnelles pour offrir aux consommateurs une expérience de smartphone inégalée.

À propos d’HONOR

HONOR est une marque mondiale de smartphones engagée dans la création d'appareils innovants et élégants qui autonomisent et inspirent les utilisateurs. Axé sur la technologie de pointe et le design, HONOR s'efforce de redéfinir l'expérience du smartphone.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://www.hihonor.com/global/

https://www.facebook.com/Honortunisia

A propos de smart Tunisie

SMART Tunisie cotée à la Bourse et leader de la distribution de produits et solutions IT en Tunisie, fondée en 1985, compte six sociétés, dont une basée au Maroc, attirant plus d’une 30 des marques internationales prestigieuses, sur le marché des équipements et solutions IT. La société propose une gamme complète de produits, notamment des Ordinateurs, des solutions d’impression, des serveurs, des systèmes de réseau et des smart.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://smart.com.tn/fr/