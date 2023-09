Partenariat stratégique entre TNP Consultants et Accompany Consulting

Pour accompagner leurs grands clients en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient dans leurs transformations métiers, réglementaires et technologiques, TNP Consultants et Accompany Consulting ont signé un partenariat stratégique, à travers une prise de participation significative. Accompany Consulting se présentera sur le marché comme «Accompany, Member of TNP Group».

Pour TNP, les objectifs de ce partenariat sont:

• Renforcer ses activités en matière de transformations réglementaires et risques sur le continent africain,

• Développer un centre d’excellence leader sur les solutions Temenos en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe,

• Renforcer ses compétences sur le digital, accentuant son rôle de catalyseur en matière d'innovation et de transformation au sein de l'écosystème africain, où le cabinet a déjà une forte empreinte dans des pays tels que le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Gabon, en particulier dans le domaine des systèmes d'information bancaires (core banking systems).

«Ce partenariat avec Accompany Consulting marque un jalon dans le développement du cabinet, et s'inscrit pleinement dans notre vision stratégique, FIRST 2026. Il permettra à TNP d'étendre davantage son réseau et ses capacités en Afrique sur les grandes transformations métier, réglementaire, technologique, tout en accédant à des expertises de pointe dans les domaines des services financiers, des systèmes d’information bancaires, de la conformité réglementaire et du risque sur le continent.», a déclaré Benoit Ranini, président et cofondateur de TNP.

Depuis sa création par ses quatre associés fondateurs, Accompany Consulting a suivi une trajectoire ascendante, mettant en œuvre des solutions de pointe pour plus de 100 clients dans le secteur financier. Aujourd'hui, le cabinet opère dans plus de 25 pays répartis en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, et est reconnu pour son expertise dans les secteurs financiers.

Pour Accompany consulting, ce partenariat sera l’occasion de développer son savoir-faire sur des territoires élargis en Europe et au Moyen-orient, de développer de nouvelles expertises et lui permettra d’offrir à ses équipes de nouvelles opportunités d’évolution.

«Ce partenariat permettra aux deux cabinets de tirer parti de leurs compétences complémentaires, de leurs ressources conjointes et de leur expertise diversifiée pour offrir des solutions de conseil de classe mondiale à leurs clients. TNP apporte sa longue expérience dans le conseil en management opérationnel et en technologies et sa présence renforcée en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis qu’Accompany Consulting a bâti une solide expertise dans l’accompagnement des projets de transformation digitale et dans l’implémentation des logiciels bancaires, monétiques ou d’assurance au travers de nombreux succès dans plus de 25 pays en Afrique», a commenté Mehdi Gueddas, managing partner d’Accompany Consulting.

«Les quatre associés fondateurs resteront pleinement engagés dans le management et le pilotage du cabinet, garantissant l’expertise et la qualité des missions ayant fait le succès d’Accompany Consulting et à ce titre ils rejoignent également le comité de Management de TNP Afrique», ajoute Fathy Trabelsi, associé TNP, qui sera en charge des synergies de ce partenariat.