L’ambitieux projet de Ghazi El Biche, nouveau président, pour la Chambre tuniso-allemande (Album photos)

Il succède à Ibrahim Debache pour un mandat de deux ans (2023 – 2025), dans la continuité, mais aussi pour relever de nouveaux défis. Ghazi El Biche, CEO de van Laack (Bizerte), élu jeudi à la tête de la chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie), est porté par un consensus, fruit de 31 ans d’adhésion à la chambre et d’un parcours professionnel réussi. Sollicité par ses pairs, il a accepté d’assurer son tour à la présidence, avec pour ambition d’animer une excellente équipe, soudée, soucieuse de développer davantage le partenariat d’affaires tuniso-allemand. Dans les deux sens.

Dans sa profession de foi de candidat, Ghazi El Biche se fixe comme objectif d’œuvrer avec l’équipe pour attirer de nouveaux investisseurs allemands et faciliter leur installation, ainsi que pour faire de la formation un levier de développement. Le nouveau président parle d’expérience. A la tête de van Laack, l’un des fleurons allemands du textile dans le monde, il n’a cessé d’accélérer la croissance de son entreprise, de mettre en place un système de gestion de ressources humaines innovant et bénéfique pour tous, et placer le renforcement des qualifications professionnelles au cœur de la stratégie. Plus particulièrement, pendant la période du Covid, il a su préserver l’entreprise et convertir ses activités vers d’autres produits, gardant ainsi tous les emplois et réalisant un bon exercice. Membre actif de la chambre dont il a été le porte-parole dans la région de Bizerte, il s’était également investi dans le projet de formation pour l’ensemble du secteur.

La chambre tuniso-allemande, faut-il le souligner, est une référence en soi. Fondée il y a 44 ans, elle affiche un bilan éloquent. Le président sortant, Ibrahim Debache (reconduit en tant que vice-président) a bien rempli son mandat, portant le nombre des adhérents à 928, soit 170 nouvelles adhésions en 2022. La Chambre a organisé plus de 110 rencontres en B2B, mené 14 missions d’affaires et tenu pas moins de 79 contacts avec les différents ministères concernés. La Tunisie accueille 280 entreprises allemandes, ayant investi plus de 350 millions d’euros et employant plus de 80.000 personnes.

Ci-après la composition du nouveau comité directeur

Président

• Ghazi El Biche – van Laack Tunisie S.A.

Vice-présidents

• Ibrahim Debache – Ennakl Automobiles

• Raouf Ben Debba – Iprotex Tunisie S.A.R.L

Membres

• Hichem Elloumi – COFICAB

• Nazeh Ben Ammar – Excellencia

• Soulef Karoui – Henkel Tunisie S.A.

• Wissem Badri – Kromberg & Schubert Tunisie S.A.R.L.

• Volker Kasten – Nani S.A.R.L.

• Karim Milad – Tunisian Travel Service (TTS)

• Mehdi Tekaya – Wevioo