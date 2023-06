Epson investit dans la startup AI Silk, un développeur et fabricant de tissus conducteurs haute performance

Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, "Epson") et sa filiale Epson X Investment Corporation ("EXI") ont investi dans la startup japonaise AI Silk Corporation par le biais d'un fonds commun, le EP-GB Investment Limited Partnership. AI Silk, une startup basée à Sendai et issue de l'Université de Tohoku, développe et fabrique une tissue conductrice haute performance appelé "LEAD SKIN®".

Les tissus conducteurs ont été utilisés comme matériaux pour les pièces automobiles et les dispositifs portables dans des applications telles que les mesures biologiques et l'EMS1. Toutefois, un certain nombre de problèmes se sont posés. La précision de la détection peut être affectée par la résistance conductrice. Le toucher et les changements de propriétés (rouille) peuvent affecter le confort et la sécurité. Le coût de fabrication et la durabilité posent également problème.

LEAD SKIN®, une tissue conductrice haute performance développé et fabriqué par AI Silk, résout ces problèmes. AI Silk a réussi à rendre conducteurs divers matériaux, notamment la soie, le polyester, les tissus non tissés et le daim. Ce résultat a été obtenu en améliorant considérablement le processus de fabrication par l'adoption d'une technologie propriétaire de revêtement polymère conducteur basée sur une technologie inventée à l'université de Tohoku. Cette technologie améliore la précision de la détection en réduisant la résistance conductrice. Elle améliore également la sensation, la texture, le confort et la durabilité du textile tout en réduisant les coûts de fabrication.

AI Silk a l'intention d'utiliser cette attribution d'actions à un tiers pour augmenter la production en volume de LEAD SKIN®. L'entreprise prévoit de s'étendre au-delà du Japon et de vendre LEAD SILK® en tant que matériau pour répondre à la demande mondiale croissante de pièces automobiles et d'appareils portables tels que les produits EMS. Elle envisage également de se développer dans le domaine médical.

Epson vise à donner des choix de mode de vie aux gens et à leur permettre de vivre une vie enrichie fondée sur le bien-être physique et mental. Epson a décidé d'investir dans AI Silk car elle considère LEAD SKIN® comme une technologie d'interface permettant de convertir les données biologiques capturées dans la vie quotidienne en une nouvelle valeur.

À l'avenir, Epson contribuera à l'avènement d'une société durable en créant divers partenariats et synergies basés sur ses technologies, produits et services exclusifs.

À propos d'Epson X Investment

Epson X Investment Corporation est une société de capital-risque détenue à 100 % par le fabricant d'équipements informatiques et d'instruments de précision Seiko Epson Corporation. Elle a créé le EP-GB Investment Limited Partnership avec la société indépendante de capital-risque Global Brain Corporation, une société indépendante de capital-risque spécialisée dans la gestion de CVC, et participe aux activités d'investissement.

URL: https://www.epson-exi.com/en/

À propos d'AI SILK

AI Silk a été fondée en juin 2015 sur la base d'une technologie textile conductrice pour la soie qui a fait l'objet de recherches à l'université de Tohoku. L'entreprise a ensuite mis en place une production de masse