Le chat, un compagnon énigmatique mais bienveillant

Par Ridha Bergaoui - La domestication du chat remonte à très loin. C’est probablement lorsque l’homme s’est mis à pratiquer l’agriculture, il y a plus de 10 000 ans, qu’il a domestiqué le chat afin de protéger ses récoltes des rongeurs et autres nuisibles. Le chat a été également longtemps le compagnon des marins pêcheurs qui le prenaient avec eux afin de préserver leur nourriture durant leurs sorties en mer.

Depuis, la relation homme-chat a connu des rebondissements divers (adorés du temps des Pharaons et diabolisés par l’Eglise au moyen âge) pour aboutir de nos jours au concept du chat animal domestique le plus populaire, considéré dans de nombreux foyers comme un membre de la famille à part entière.

Partout où on va, à la maison, la rue et dans l’espace virtuel et les réseaux sociaux, le chat est fortement présent. Certaines entreprises internationales autorisent même leurs salariés à venir travailler au bureau avec leur félin. Ceci permet de créer une ambiance sereine, relax et apaisante qui a des conséquences bénéfiques sur la productivité et la qualité du travail des employés.

Depuis toujours, le chat fascine et suscite la curiosité et l’intérêt. Dans la littérature, le cinéma, la peinture et la photo, les livres pour enfants… les chats sont présents en force tantôt affectueux, indépendants… tantôt maléfiques et démoniaques. Près de chez nous, dans la région de Sejnen, mondialement réputée pour sa poterie berbère, on trouve un large choix de magnifiques statuettes de chats en terre cuite.

Le chat dans les sociétés musulmanes

A côté des recommandations générales de l’islam de bienveillance aux animaux et d’interdiction de toute forme de maltraitance animale, le chat jouît en Islam d’un statut très particulier. Très apprécié pour ses nombreuses qualités (propreté, calme, intelligence, lutte contre les souris et animaux rampants nuisibles), le chat a bénéficié auprès du prophète Mohamed et ses compagnons (surtout Abou Houheira, surnommé ainsi en raison du fait qu’il ne se sépare jamais de son chat) d’une place privilégiée.

En Islam, les chats sont autorisés à se trouver et se déplacer partout dans les foyers et même les lieux les plus sacrés. Ils sont considérés propres, leur salive n’est pas impure et la nourriture qu’ils touchent reste halal.

Au mois d’avril dernier, une vidéo avait circulé sur Internet montrant un chat qui grimpait jusqu’à l’épaule de l’imam d’une mosquée en Algérie lors de la prière des Trawihs, lui caresser la joue et descendre. L’imam, probablement habitué aux caresses du chat, est resté imperturbable et a continué à réciter sereinement ses versets du coran. Ce moment de tendresse avait ému tous ceux qui ont vu la vidéo qui a été partagée plus d’un million de fois en l’espace de moins de 48 heures. Cette image très touchante traduit concrètement la place du chat en Islam et la réputation dont il jouit dans les sociétés musulmanes.

En Tunisie, le chat jouit d’une place très honorable

En Tunisie, les adeptes des chats sont de plus en plus nombreux. Les familles qui élèvent des chats chez eux sont de plus en plus nombreuses. Il n’y a qu’à voir les marchés hebdomadaires comme celui de Moncef Bey le dimanche à Tunis pour se rendre compte de l’importance de ces marchés souvent très juteux. Les familles réservent du temps et un certain budget pour s’occuper de leur compagnon et l’amener régulièrement chez le vétérinaire du quartier.

Des associations, des groupes sur les réseaux sociaux s’occupent de plus en plus des chats errants et abandonnés et ramassent des dons pour subvenir à leurs besoins. Dans la rue, on rencontre souvent des gens, de tout âge et de toute classe sociale, qui donnent à manger aux chats. L’été on voit souvent des gens placer partout des contenants et des fonds de bouteilles en plastique remplis d’eau pour abreuver les chats de rue. Cette tendance à s’occuper et s’intéresser aux chats est relativement récente dans notre société. C’est une nouvelle culture qui commence à s’enraciner et se développer.

Animaleries, vente de croquettes et d’accessoires, salons de toilettage, cabinets vétérinaires… ne cessent de se multiplier partout. C’est dire que les animaux de compagnie en général et le chat en particulier sont de plus en plus importants et représentent un marché potentiel intéressant.

Les chats des poubelles

Les chats errants fréquentent souvent les abords des poubelles où ils trouvent généralement quoi manger. En ce faisant, les chats rendent un précieux service à la communauté en éloignant rats, souris, cafards et animaux rampants. Ainsi la présence des chats près des poubelles permet de limiter les populations de ces nuisibles sans recourir aux produits chimiques polluants et très couteux. Les chats permettent également de réduire le volume des ordures et de prélever des déchets organiques facilement fermentescibles qui pourraient être sources de nuisances.

C’est en raison de ce rôle environnemental important du chat qu’au Liban par exemple, certaines municipalités ont décidé de prendre en charge et de nourrir les chats des poubelles en mettant à leur disposition toute l’année suffisamment des croquettes sèches, équilibrées.

Le chat possède de nombreuses qualités

On attribue aux chats de nombreuses qualités. Ils sont indépendants, libres, calmes, observateurs, prudents, élégants, charismatiques, affectueux, fiers, espiègles, rusés, malicieux, bienveillants…Le chat incarne la patience et la force tranquille.

Le chat est beau (même les chats noirs) avec sa tête fine, ronde, ses longues moustaches, son petit nez et ses oreilles pointues toujours dressées et aux aguets. Il inspire la sympathie et la confiance. La tentation de le toucher et le caresser est grande. Ses yeux tout ronds et brillants et sa parfaite vision nocturne impressionnent toujours. Le sens de l’équilibre chez le chat et sa faculté de tomber toujours sur ses pattes, même de très haut, sa résistance au choc (dans la croyance populaire on attribue au chat 7 vies) ont toujours fasciné. Chasseur solitaire, efficace et redoutable, il est souvent sadique et s’amuse à jouer avec sa proie avant de l’achever, sans souvent la manger.

Les chats sont élégants et agiles. Avec leurs pattes munies de coussinets doux, charnus et élastiques, ils se déplacent sans faire le moindre bruit. Un chat est capable de circuler facilement entre les objets les plus fragiles (en verre ou porcelaine par exemple) sans les toucher ou les renverser. Le chat noir a longtemps été énigmatique et a été diabolisé à tort. Heureusement qu’on a fini par le réhabiliter et qu’on a compris que la couleur noire de la fourrure n’a rien avoir avec le djin ou le diable mais dépend uniquement du génome de l’individu. Les chats à robe noire sont de nos jours très tendance.

Avoir un chat à la maison, surtout si on a un jardin, est la garantie de ne pas avoir de souris, de lézards et autres reptiles sachant que la présence d’une souris à l’intérieur de la maison peut représenter un véritable cauchemar et une réelle préoccupation pour ceux qui y habitent vu les dégâts qu’un si petit animal, réputé impur, est capable de provoquer et la difficulté de s’en débarrasser. Parfois cela peut prendre l’allure d’une véritable guerre avec une stratégie et de la logistique appropriée (pièges, colle…) pour venir à bout.

Le chat est capable de dormir beaucoup (jusqu’à 20 heures). Il est peu encombrant et dérangeant. Il demande peu d’effort et d’attention. C’est le parfait animal de compagnie.

Un chat est un félin au même titre qu’un lion, tigre, panthère... Avoir un chat c’est posséder un lion en miniature avec une sérieuse différence c’est que le lion, certains arrivent à le dompter comme au cirque, alors qu’il est impossible d’asservir un chat. Un ami vétérinaire me confiait qu’il a plus peur des chats que des chiens les plus méchants. Ces derniers n’ont que leur gueule pour attaquer et se défendre alors que les chats sont plus dangereux avec leurs dents coupantes et leurs griffes rétractibles et acérés, de véritables lames tranchantes, sans compter leur agilité et leur intelligence qui rendent ces petits animaux invincibles et leur confèrent un terrible pouvoir de dissuasion et pouvant vous occasionner de graves blessures.

Facultés thérapeutiques du chat

Dans le monde moderne actuel hyper stressant, morose et déprimant, la compagnie du chat est très bénéfique. Un véritable soutien psychologique et moral très précieux pour affronter les difficultés du quotidien. Le chat nous apporte de la joie, du bonheur, de l’affection et de l’amour. Etre choisi par le chat en tant que sa personne préférée est un véritable privilège et source de bonheur. Il nous caresse, se blottit sur nos genoux, se frotte à nous avec son museau et tout son corps. Sa présence remplit tout notre espace de vie, nous met de bonne humeur et éloigne de nous les idées négatives pessimistes et la fatigue après une journée de labeur bien chargée.

Au Japon, l’un des endroits les plus prisés, de détente et de loisir est le bar à chats. Il est possible dans ces bars de prendre, seul, avec des copains ou en famille, un verre en compagnie des chats du bar avec la possibilité de les contempler, les caresser, jouer avec et leur donner des friandises. L’ambiance dans ces endroits est calme, relaxante ce qui permet aux clients de se détendre et d’oublier le stress de la ville. Par ailleurs, entretenir un chat chez soi revient très cher (à l’achat du chaton, alimentation, soins vétérinaires, assurance…) et représente une réelle responsabilité très contraignante. Ces bars permettent ainsi aux amoureux des chats de bénéficier de leur compagnie sans les contraintes de les élever chez soi.

Caresser son chat et se laisser bercer par son ronronnement est un privilège de pur bonheur. Il a été scientifiquement démontré que ce ronronnement est relaxant, libère des hormones du bonheur, permet de lutter contre les stress et nous fait beaucoup de bien. Prendre soin d’un animal en général, et d’un chat en particulier, nous donne l’impression qu’on est utile et important. Ce sentiment de responsabilité nous apaise et améliore l’estime de soi alors qu’on est souvent frustré, bousculé, contrarié et dévalorisé au quotidien. Physiquement et matériellement peu encombrant, le chat est capable de prendre une immense place dans nos cœurs et dans notre quotidien.

Enfin, quoique chat et le chien soient les deux animaux de compagnie les plus préférés, la différence en matière de relation de ces deux animaux vis-à-vis de l’homme est flagrante. Alors que le chien considère que son maitre, qui le nourrit et s’occupe de lui, est son bienfaiteur à qui il doit obéissance et fidélité jusqu’à l’esclavagisme, le chat considère que l’homme est fait pour le servir et se prend pour un être tout puissant qui ne doit rien à personne.

Au mois d’avril dernier et à Sousse, 40 chats d’un refuge ont été tués sauvagement à coup de pierres. Des cas d’empoisonnement de chats sont fréquemment rapportés par les médias et les réseaux sociaux. Ces agissements abominables sont condamnables et ne doivent pas rester impunis. Les textes réglementaires de détention et du bien-être animal doivent être revus et modifiés pour les adapter au contexte national et international qui considère que les animaux sont des êtres sensibles qui ont le droit de vivre dignement et d’être protégés et soignés.

Ridha Bergaoui