Le manque de créativité: Un mal hérité chez certains responsables

Par Nouredine Ben Mansour - La créativité n’est pas l’apanage des créatifs. Cette qualité est également de poser la question : comment penser de cette façon. Être capable de penser de façon originale pour résoudre des situations uniques est une condition pour être une vraie qualité très appréciée des leaders qui peuvent résoudre les problèmes du pays.

Ce qui manque chez les responsables tunisiens,c'est le travail en équipe qui est d’ailleurs l’un des principales bases de la créativité et de la croissance dans les actions en toutes genre. Le travail en groupe c'est-à-dire il s’agit de constituer un groupe de personnes aux profils variés capables de travailler ensemble sans qu’il y ait trop de désaccords. Il faut bien unir toutes les forces pour observer et ce temps réel, pour tirer des conclusions et partager les idées. Il faut être toujours en état d’alerte pour pouvoir agir à temps et de là ont peut aisément être prêt à accepter les nouvelles idées et est prêt à explorer de nouveaux horizons.

Le changement pour un avenir meilleur ne pourrait avoir lieu que par la créativité qui permet de créer d'autres perspectives qui étaient bien camouflées et non apparentes c’est à dire un moyen important pour l’innovation et les améliorations des situations dans diverses parties de la vie. C’est penser latéralement et franchir les delà des frontières. C’est un moyen qui fait avancer le pays vers un avenir meilleur et des situations économiques plus favorables pour tous les citoyens. La créativité aide à résoudre des problèmes et crée de nouvelles idées qui peuvent révolutionner n’importe quelle mauvaise situation. C’est un changement de perspective qui aide à élargir les horizons, à être plus favorables aux citoyens.

Les personnes créatives ont souvent plus de succès que les personnes simplement performantes. Elles peuvent mieux réagir à l'inconnu car elles ont rapidement des solutions possibles à la portée de main. Nous sommes dans un monde qui évolue extrêmement rapidement, il est donc extrêmement important de pouvoir s'adapter rapidement aux nouveautés qui envahissent le monde de partout et surtout à partir des pays asiatiques qui sont devenus des leaders dans plusieurs domaines.

La créativité est plus demandée que jamais dans la situation actuelle de la Tunisie même si pour certains responsables tunisiens elle semble différente à première vue. Malheureusement la créativité manque beaucoup chez plusieurs responsables du pays. Dans les postes supérieurs qui impliquent beaucoup de responsabilités, la créativité est également presque indispensable. Certains d’entre eux sont sans créativité, suivent les mêmes chemins encore et encore et n'essayent jamais rien de nouveau. Par conséquent la situation du pays a bien reculé et la stagnation est devenue la principale caractéristique et de cette vérité, afin de suivre le rythme rapide du monde d'aujourd'hui et d'être considéré comme innovant et progressiste, il faut être créatif et imaginatif. La créativité ne doit donc pas être négligée tout au long du développement dans tous ses sens. Il est temps pour toute personne postulant à un emploi peut mettre en avant la créativité comme une qualité positive ou même une capacité. Il est nécessaire de trouver des solutions aux problèmes qui sont adaptées individuellement à la situation. La créativité permet aussi de simplifier les processus de travail en osant faire quelque chose de différent de ce qui a été fait auparavant. Quiconque envisage d’être un responsable en économie et stratégie doit également être créatif. Il ne s'agit pas seulement de l'idée, mais aussi de nombreuses autres décisions qui doivent être prises. La créativité joue donc un rôle plus important dans la vie des affaires qu'on ne pourrait le penser à première vue. Sans créativité, c’est autrement l’immobilisme. Pour se développer davantage et découvrir et exploiter pleinement votre propre potentiel, vous avez besoin de créativité. Cela nous permet de voir les choses sous différents angles et de trouver des solutions individuelles. Cela permet souvent aux personnes créatives de s'adapter plus facilement aux circonstances changeantes ou de changer elles-mêmes certaines choses dans leur vie.

Quand on parle de créativité, beaucoup pensent d'abord aux jeunes talents parce que ces derniers demandent et questionnent encore plus. Leur esprit est toujours dynamique et flexible. Cette interprétation est fausse. Une étude récente de l'Ohio State University a le résultat passionnant : la phase de pointe créative dans la vie ne se produit qu'après l'âge de 50 ans. Les chercheurs ont; en fait ; pu identifier deux temps forts créatifs dans la vie : la première phase de créativité particulièrement forte entre 25 et 29 ans, et la seconde phase de pointe, plus importante, ne suit qu'au milieu de la cinquantaine. De plus, les scientifiques ont pu établir un lien entre la méthode de travail et les périodes de pointe. Ainsi, le pic créatif dépend de si vous adoptez une approche "conceptuelle" ou "expérimentale".

Nouredine Ben Mansour