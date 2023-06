Kais Saïed à Paris, ce 22 juin, au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial

Le président Emanuel Macron « s’est réjoui de la participation du Président Kaïs Saïed au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin prochains, indique un communiqué de l’Elysée évoquant un entretien téléphonique que les deux présidents ont eu samedi dernier. « Ce Sommet, poursuit le comuniqué, a pour objectif qu'aucun pays n'ait à choisir entre lutter contre la pauvreté, et agir pour le climat et la nature ; et que les conditions d'une transition juste soient accessibles à tous. »

Ce sommet, voulu par le président Macron en préparation de la Cop 28, ambitionne de proposer des solutions pour financer des enjeux allant au-delà de la question climatique, dont l’accès à la santé et la lutte contre la pauvreté. Il sera co-organisé avec l’Inde, qui occupe la présidence du G20 cette année. Le premier jour du Sommet sera rythmé par une cérémonie d’ouverture suivie de 6 tables rondes, 30 événements labellisés et plus de 50 événements parallèles. Une cérémonie de clôture prendra place le 23 juin au matin afin d’annoncer les conclusions des discussions du Sommet.

La venue de plusieurs dirigeants déjà confirmée, notamment Mia Mottley, première ministre de la Barbade, Olaf Scholz, chancelier de l’Allemagne, Filipe Nyusi, président du Mozambique, et bien d’autres. De nombreux représentants d’organisations internationales, philanthropes et activistes seront également présents : Ajay Banga, président de la Banque mondiale, Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations unies, Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, Vanessa Nakate, activiste et ambassadrice de bonne volonté des Nations unies, Melinda French Gates, philanthrope et co-fondatrice de la Fondation Bill & Melinda Gates, etc.

Communiqué de l’Elysée

Les deux chefs d’État ont évoqué la situation économique en Tunisie. Le Président de la République a rappelé à son homologue qu’il pouvait compter sur l’appui de la France dans les discussions en cours avec le Fonds monétaire international. Il a, par ailleurs, réaffirmé que la France soutiendrait la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes qu’elle décidera. Les deux chefs d’État ont également évoqué les autres aspects de la situation intérieure du pays.

Les deux présidents ont ensuite abordé les difficultés liées à la situation migratoire. Le Président de la République a souligné la nécessité de renforcer la coopération migratoire et a réaffirmé son souhait de soutenir la Tunisie, en lien avec ses partenaires européens, afin de trouver des solutions rapides et pérennes pour faire face aux défis communs dans ce domaine.

Enfin, le Président de la République s’est réjoui de la participation du Président Kaïs Saïed au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin prochains. Ce Sommet a pour objectif qu'aucun pays n'ait à choisir entre lutter contre la pauvreté, et agir pour le climat et la nature ; et que les conditions d'une transition juste soient accessibles à tous.