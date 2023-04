Azzedine Guellouz, une éminente figure tunisienne nous quitte

Le professeur émérite de l’Université de Tunis et de la Sorbonne, Azzedine Guellouz est décédé, à l’âge de 91 ans. Agrégés de lettres et docteur d'État en histoire moderne, et ancien professeur des universités de Tunis et Panthéon-Sorbonne, il était notamment ambassadeur délégué permanent de Tunisie auprès de l’UNESCO, et membre du Conseil exécutif de l’UNESCO. Le Pr Guellouz s’était illustré par une abondante œuvre littéraire, scientifique et historique, multipliant la publication d’ouvrages de références parus en Tunisie et en France. Depuis 2010, il avait réservé à Leaders d’excellentes contributions consacrées à l’avènement de Hussein Bey, des hommages à Stéphane Hessel, Mohamed Attya et Philippe Rebeyrol, et l’analyse de documents historiques inédits qui rétablissent tant de vérités.

Le Pr Azzedine Guellouz était Commandeur de l’Ordre de la République (Tunisie) et Chevalier de la Légion d’honneur (France).

Né à Tunis, le 12 avril 1932, Azzedine Guellouz est titulaires de deux licences d’enseignement ès lettres arabes et ès lettres française (Sorbonne, Paris), d’un DES en histoire et d’une agrégation en lettres française. Il avait été également élève de l’Institut d’études politiques et élève étranger de l’Ecole nationale d’administration de Paris. Maitre de conférences lettres françaises, il avait enseigné à Tunis et Paris.

Au cours de sa carrière le Pr Azzedine Guellouz a été notamment enseignant au centre d’études et de recherches économiques (Tunis, 1958 -1960), professeur-assistant à l’université de Californie (1965), maître-assistant à la faculté des lettres de Toulouse (1966 – 1971), enseignant au centre d’études industrielles de Toulouse (1969 – 1971), maître assistant puis maître de conférence à la faculté des lettres de Tunis (1971, puis 1979) et directeur général de la Bibliothèque nationale (1974 -1982).

Le Pr Azzedine Guellouz est l’auteurs de publications, articles analyses et travaux traitant de différents sujets dont principalement:

• Les Arabes, l'islam et l'Europe, éd. Flammarion, Paris, 1991, avec Dominique Chevallier et André Miquel

• La méthode historique de l'abbé Raynal, Paris, 1992

• Le fait religieux, éd. Fayard, Paris, 1993, sous la direction de Jean Delumeau

• Le Coran, éd. Flammarion, coll. « Dominos », Paris, 1996

• L'islam, éd. Fayard, Paris, 2004

• L'avènement de Hussein Bey (1705-1706) : fondateur de la dynastie husseinite, éd. Beït El Hikma, Carthage, 2019.

On lui doit également une traduction qui fait référence de l’œuvre de Mahmoud Messaadi « Le Barrage ».

Barrage, coll. Unesco, éd. Arcantère, Paris, 1994

Lire aussi

Avènement de Hussein Bey: les révélations du Pr Azzedine Guellouz

Azzedine Guellouz: Mon ami Stéphane Hessel, la mort d'un juste

Azzedine Guellouz : Confession d’un protégé de Mohamed Attya

La Tunisie nous appelle