Comment l'agriculture de précision peut aider à rationaliser l'utilisation de l'eau disponible?

Par Mohamed Ali Mahjoub - Notre pays a connu plusieurs années de sécheresse, mettant en péril la sécurité alimentaire du pays et la vie des citoyens. Les effets du changement climatique, tels que les précipitations irrégulières et les températures élevées, ont entraîné une diminution de la disponibilité de l'eau, ce qui a eu des répercussions sur les terres cultivables et la production agricole.

Les agriculteurs tunisiens sont confrontés ainsi à de nombreux défis, notamment la diminution de la productivité, la perte de terres arables, la diminution des rendements, la diminution de la qualité des cultures, l'augmentation des coûts et la difficulté à accéder à des ressources en eau suffisantes.

Les conséquences de ces défis sont également économiques et sociales, car l'agriculture joue un rôle important dans l'économie tunisienne, représentant plus de 16% du PIB et employant environ 15% de la population active. La situation devient très préoccupante lorsqu'on prend en compte le fait que l'agriculture utilise 80% de l'eau disponible chaque année en Tunisie. Pour faire face à cette situation, la Tunisie a pris des mesures, telles que l'adoption de politiques de rationalisation et conservation de l'eau, la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau et l'encouragement de l'utilisation de TIC pour améliorer la gestion des cultures et la gestion de l'eau.

Cependant, les défis restent importants et nécessitent des investissements supplémentaires en recherche, en développement de technologies et en infrastructures pour aider les agriculteurs à s'adapter à ces conditions difficiles. La collaboration étroite avec d'autres pays confrontés à des défis similaires demeure aussi d'une importance capitale pour la Tunisie pour échanger des connaissances et des solutions pour lutter contre les effets du changement climatique sur l'agriculture.

Dans ce contexte, il est impératif que la Tunisie adopte d’avantage des méthodes d'agriculture intelligentes et durables pour assurer la sécurité alimentaire de la population. En effet, l'agriculture intelligente, connue aussi sous le nom d'agriculture numérique, permettrait de maximiser les rendements tout en minimisant les pertes liées aux conditions climatiques difficiles. Elle utilise des nouvelles technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle et les capteurs pour collecter et analyser des données agricoles. Les données collectées peuvent aider les agriculteurs à trouver des moyens pour prendre des choix mieux informés sur la gestion des cultures, de l'irrigation et de l'utilisation des pesticides. Ainsi, il serait possible de réduire les coûts et d'améliorer les rendements. L'un des principaux intérêts de cette approche est qu'elle peut aider à une meilleure utilisation de l'eau disponible, ce qui est particulièrement important dans les régions où les ressources en eau sont limitées. Imaginez un agriculteur qui exploite une grande ferme dans une zone où les précipitations sont faibles et irrégulières. Il doit utiliser l'eau de manière très efficace pour éviter les pertes et maximiser la croissance des cultures. Des techniques intelligentes peuvent aider cet agriculteur de plusieurs manières.

Au fil du temps, l'agriculture intelligente s'est développée pour inclure l'utilisation de drones et de satellites. Les agriculteurs ont maintenant la possibilité d’utiliser des logiciels de modélisation pour prédire les rendements et les facteurs météorologiques, ce qui leur permet de planifier leurs activités agricoles de manière plus efficace. C’est l'agriculture de précision, qui est une évolution naturelle de l'agriculture intelligente. Elle utilise des données précises et en temps réel pour ajuster les pratiques agricoles. Grâce à cette approche, les agriculteurs sont aujourd'hui en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur la façon de cultiver leurs cultures pour maximiser les rendements et minimiser les coûts. Comme méthodes, on peut citer:

• La cartographie de la variabilité du sol: cette méthode permet de comprendre les variations des propriétés du sol, telles que la texture, la teneur en nutriments et la capacité de rétention d'eau. Les données de cartographie peuvent être utilisées pour adapter la fertilisation, l'irrigation et la gestion des cultures en fonction des besoins spécifiques de chaque parcelle.

• L'imagerie satellitaire: les images satellitaires peuvent être utilisées pour surveiller la croissance des cultures, la densité de la végétation et les stress hydriques. Ces informations peuvent aider les agriculteurs à ajuster l'irrigation et la fertilisation en temps réel.

• Les capteurs au sol: ces capteurs peuvent être utilisés pour surveiller les conditions environnementales, telles que la température, l'humidité du sol et l'intensité lumineuse. Les données collectées peuvent être utilisées pour ajuster la gestion des cultures en temps réel.

• Les systèmes de positionnement global (GPS): les systèmes GPS peuvent être utilisés pour cartographier les champs, planifier les itinéraires de travail et suivre la progression des machines agricoles. Cela peut aider à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts.

• Les drones: les drones peuvent être utilisés pour collecter des images haute résolution des cultures et des sols. Ces images peuvent être utilisées pour détecter les maladies et les déficiences nutritionnelles, ainsi que pour surveiller la croissance des cultures.

En combinant ces méthodes et en utilisant des algorithmes d'analyse de données, les agriculteurs peuvent obtenir des informations précises sur les conditions locales et ajuster leur gestion des cultures en conséquence. Cela peut aider à optimiser l’irrigation, à améliorer la productivité, et à réduire les coûts. Ainsi, l'agriculture de précision est devenue une approche efficace mais plus sophistiquée de l'agriculture intelligente, intégrant des données plus précises et une technologie plus avancée. En somme, l'agriculture de précision offre de nombreux avantages, néanmoins, son adoption nécessite une formation et des investissements importants de la part des agriculteurs, ainsi qu'une infrastructure adéquate pour collecter, stocker et traiter les données. De plus, certains agriculteurs sont réticents à adopter de nouvelles technologies en raison de la complexité de leur utilisation ou de leur manque de confiance parfois dans ces technologies.

Il est important que le gouvernement, les laboratoires de recherche, les entreprises et les agriculteurs travaillent ensemble pour faciliter l'adoption de ces technologies et maximiser leurs avantages pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les perspectives devraient et doivent être prometteuses pour l’avenir de l'agriculture en Tunisie, encourager l'adoption de ces technologies et aider les agriculteurs à surmonter les obstacles restent des tâches importantes à accomplir.

Mohamed Ali Mahjoub

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse