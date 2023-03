Communication financière: mg se donne les moyens d’exceller!

La société Magasin Général (mg) a organisé ce vendredi 17 mars 2023 au sein de son siège et en présence de son Conseil d’Administration, son assemblée Générale Extraordinaire ainsi qu’une communication financière.

La société a annoncé une augmentation en numéraire de son capital social de 5 218 750 DT pour le porter de 11 481 250 DT à 16 700 000 DT à raison de 5 actions nouvelles pour 11 actions anciennes. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d'émission de 10 dinars l'action, soit un 1 dinar de nominal et 9 dinars de prime d'émission.

L’enseigne Tunisienne historique qui fête cette année ses 140 ans, a, depuis sa création, traversé plusieurs cycles, à travers lesquels mg n’a cessé de se renouveler, en créant de nouveaux modes de fonctionnements marquant ainsi sa force.

Le DG de la société mg, M. Fahd Chaouch, a présenté lors de la communication financière, l’ambitieux plan de retransformassions pour la période 2017-2020 qui a malheureusement été fortement impacté par la crise liée au Coronavirus et ce pour les 3 années citées.

Une crise sanitaire qui a baissé le chiffre d’affaires pour l’année 2020 de 19%. L’impact lié au Covid-19 s’est poursuivi pour l’année suivante au cours de laquelle 3000 heures de fermetures des magasins ont été enregistrées.

Quant à l’année 2022 c’est en grande partie à cause de la guerre russo-ukrainienne engendrant une pénurie des produits de base, une augmentation significative des prix des matières premières causant ainsi une forte inflation alimentaire.

Trois principaux axes ont été mis en place par la société pour rebondir, à savoir, l’axe humain, à travers la mobilisation des moyens pour lutter contre l’épidémie. L’axe commerce et client pour lutter et défendre le pouvoir d’achat du Tunisien. Pour finir, l’axe de maîtrise des charges permettant à l’enseigne une minimisation ainsi qu’une optimisation des coûts.

Cette assemblée a également été l’occasion pour la direction générale de présenter le plan de relance qu’elle a mis en place pour les 4 années à venir (2023-2026) et qui s’énonce autour de 4 axes.

1. La reconstruction de l'offre préférée des Tunisiens

• Accélérer le développement de nos marques propres : Défense du pouvoir d'achat

• Revue des assortiments pour une offre économique et clustérisée qui répond aux nouvelles attentes des clients mg

• Mieux communiquer avec nos clients via l'application MYMG

• Filière fruits et légumes (Cycle court et Partenariat Frs)

2. Offrir aux clients de l’enseigne la meilleure expérience en magasin

• Une écoute client renforcée et une amélioration continue (NPS MYMG, Feedback client…)

• Une communication 360°

• Une efficacité opérationnelle : Projet Victoire

• La motivation et la reconnaissance des équipes magasins (Bonus, victoire…)

• Une nouvelle gouvernance plus compactée, plus connectée et plus de proximité avec les équipes magasins.

3. La simplification et la digitalisation de l’organisation centrale

• L’investissement dans les équipes : Une expérience RH digitalisée, une formation, une évaluation ainsi qu’une promotion interne…

• Des process commerciaux plus agiles : Une commande auto pour plus de disponibilité/Réinvestissement dans les prix

• Professionnalisation des centres d'excellence transport & logistique / BI & Cloud /Monétisation des datas

• Nouveau SI Finance /Contrathèque digitale / Initiatives d'efficacité énergétique (photovoltaïque GTC…)

4. Modernisation du parc et préparation du Retail de demain

• Un plan de Rénovation du parc et remodeling de magasins pour un meilleur confort d'achat

• Un monitoring proactif de la maintenance de l'équipement magasin (Actifs connectés)

• Ouverture de 10 000 m²

• Déploiement d'une stratégie pour le E-Commerce / Omnicanal avec Founa

Ledit plan nécessitera le déploiement d'un plan d'investissement de l'ordre de 114 millions de dinars, dont 52 millions d'injections en liquidités en 2023. 82 millions de dinars seront destinés à l'agrandissement et remodeling des magasins et des dépôts. 16 millions de dinars pour la supply-chain (chaîne d'approvisionnement), les équipements et l’IT, 11 millions de dinars pour les projets d'innovation et 5 millions de dinars consacrés à l'efficience énergétique.