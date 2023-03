QNB rend de l'espoir aux élèves du Foyer Scolaire 25 juillet à travers l'action «Hiver au chaud» (Vidéo)

QNB, une des plus grandes institutions financières au Moyen-Orient et en Afrique, a récemment organisé la huitième édition de sa campagne annuelle "Hiver au chaud" au Foyer Scolaire «25 juillet» à la commune de Thala, Gouvernorat de Kasserine, en présence des collaborateurs de la banque.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’engagement du groupe QNB à instaurer une culture de responsabilité sociale dans toutes ses filiales à travers le monde comme étant l’un des principaux piliers et une partie intégrante de sa stratégie globale.

Les collaborateurs de QNB ont assuré la distribution de vêtements chauds et accessoires nécessaires à la saison rude d’hiver aux élèves du foyer, en plus de doter les salles d’unités de chauffage électriques.

«Hiver au chaud» est l’une des initiatives les plus importantes mises en œuvre par le groupe en Tunisie, contribuant ainsi à établir des liens étroits avec divers segments de la société tunisienne, à promouvoir le développement et à assurer l’éducation à davantage d’enfants et de jeunes.

QNB Tunisie est présente dans 13 Gouvernorats à travers 34 agences, dont deux agences dédiées aux clients QNB First sur l’avenue Mohamed V à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam Sousse, et 4 bureaux de change (3 bureaux à l’aéroport de Tunis-Carthage et 1 à l’aéroport de Djerba).

Le Groupe QNB, est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 28 pays répartis sur trois continents, offrant à ses clients les services bancaires les plus développés à ses clients à travers 1000 implantations, plus de 4800 distributeurs automatiques de billets et employant plus de 28.000 collaborateurs dans le monde.