Le 8 mars, lumières sur des «Femmes innovantes à l’ère du digital»  (Album photos)

Ce mercredi 8 Mars, l’Union européenne en Tunisie et ses États Membres l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France et la Suède, célèbrent la Journée Internationale des Droits des Femmes, dans l’esprit Team Europe, sous l’emblème de la science et de l’innovation, à travers la rencontre-débat «Femmes innovantes à l’ère du digital» à la Cité des Sciences de Tunis.

Pour mettre à l’honneur l’engagement des femmes tunisiennes remarquables et militant pour un monde de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat plus juste et plus inclusif, l’Union européenne en Tunisie et ses États Membres organisent une rencontre-débat incluant deux panels de huit femmes tunisiennes, qui se sont illustrées dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation. Ecouter leurs expériences de réussite et les rendre visibles reste essentiel pour soutenir le leadership des femmes et contribuer à améliorer leur accès aux postes de décision au sommet de la hiérarchie dans les institutions et les entreprises.

Les femmes tunisiennes apportent d’importantes contributions dans les domaines des STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), la Tunisie est d’ailleurs le deuxième pays au monde au vu du nombre de femmes diplômées en filières scientifiques. Cependant, elles restent sous-représentées dans le monde professionnel et celui de l’entrepreneuriat. Leurs compétences ne sont pas assez valorisées compte tenu de leurs investissements, de leurs réalisations et de leurs efforts. Encore trop souvent et à compétence égale, ce sont les hommes qui sont embauchés. Leurs parcours professionnels sont encore souvent entravés par des normes sociales et culturelles. Elles se retrouvent, encore trop souvent, face à un plancher collant qui freine leurs débuts de carrière et un plafond de verre qui les empêche d’accéder aux plus hautes sphères des entreprises.

La pandémie de Covid-19 a accéléré à l'échelle mondiale une transformation numérique, avec davantage de personnes en ligne pour le travail, les loisirs et l'apprentissage. Cependant, la fracture numérique entre les genres empêche les femmes de profiter pleinement des avantages de la transition numérique, et d'être à l'avant-garde de cette dernière.

L’Union européenne avec ses États Membres accompagnent, à travers divers programmes de coopération ambitieux dans les domaines de la formation, la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat, la mise en œuvre de la transformation numérique tenant compte d’une meilleure inclusion des chercheuses, des innovatrices et des entrepreneuses numériques dans de multiples secteurs de développement afin de paver le chemin pour une économie plus numérique, circulaire et inclusive.

L’Union européenne et ses États Membres accentuent également à l’échelle mondiale leurs efforts en faveur de l’égalité femmes hommes notamment à travers la réalisation des objectifs du troisième plan d'action genre de l’UE, le GAP III 2021-2025 avec comme ambition de soutenir l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations dans 85% des actions de coopération.

Les enjeux concernant l’égalité des genres sont partagés entre les deux rives de la Méditerranée, renforçant ainsi davantage l’engagement euro tunisien pour un modèle de développement affirmant le rôle important des femmes dans l’inéluctable digitalisation de l’économie mondiale. Cela émane de la conviction commune que la Tunisie possède des atouts majeurs dans ses compétences notamment féminines, et qu’elle peut renforcer davantage sa compétitivité à l’échelle internationale en s’attaquant à la discrimination de genre structurelle et systémique. Cet événement est l’occasion de rappeler notre engagement, Union européenne et États membres, auprès de la Tunisie, pour relever ces défis ensemble, et veiller dans cette transition aux impératifs égalitaires.