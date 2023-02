Prendre soin de l‘eau (Caring for Water): GROHE X Summit 2023 pose le débat sur les questions relatives à l'avenir de l'eau

• Le sommet numérique GROHE X Summit "Caring for Water" aura lieu du 7 au 9 mars 2023 sur la plateforme d'expérience digitale GROHE X

• Chacune des journées du sommet sera consacrée à l'une des macro-tendances : urbanisation, durabilité, santé et bien-être.

• Sujet de débat à privilégier : Qu'est-ce qui fait d'un simple lieu un vrai foyer ? Comment vivrons-nous avec l'eau et comment l'utiliserons-nous à l'avenir ? En quoi l'eau peut-elle guérir une population de plus en plus stressée ?

GROHE, une marque mondiale leader dans le domaine des solutions complètes pour la salle de bains et des équipements de cuisine, organise GROHE X Summit 2023 qui se déroulera du 7 au 9 mars 2023 sur la plateforme d'expérience digitale de la marque, GROHE X, dans le but de sensibiliser sur l’importance de l’eau pour le secteur et sur sa conservation.

Les citoyen.ne.s ont tendance à oublier la valeur existentielle que l’eau possède lorsqu’ils la consomment. Elle n‘est pas une source infinie que nous pouvons considérer comme acquise. C'est pour cette raison que GROHE organise ce Sommet, et le dédie à l’élément sans lequel personne ne peut vivre : l'eau.

Partout dans le monde, les sociétés sont confrontées à de nombreux défis nécessitant un partage des connaissances, de nouvelles idées et des approches innovantes associées à une grande dose de pragmatisme. Au cours du GROHE X Summit 2023, la marque soulignera la pertinence et la valeur de l'eau en réunissant les acteurs de l'industrie afin de démontrer la nécessité d’impliquer tout un écosystème pour aboutir à un changement.

"Nous examinerons l'eau dans le contexte des tendances clés qui façonnent notre industrie et l'avenir de la vie à savoir, l'urbanisation, la durabilité, ainsi que la santé et le bien-être. Nous nous poserons les questions, à quoi ressemblera notre vie à l’avenir dans un monde qui semble tourner plus vite que jamais ? Comment pouvons-nous contribuer à des bâtiments plus durables? Et, enfin, quel est le potentiel de l'eau en tant que nouvelle expérience de pleine conscience", déclare Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.

Les participants au GROHE X Summit 2023 seront invités à rejoindre la discussion sous différents formats. Qu'il s'agisse de séances de travail suscitant la réflexion, de keynotes inspirants ou de fact snacks, la plateforme d’expérience digitale GROHE X répond aux divers besoins de l'ensemble des acteurs de l'écosystème avec qui la marque souhaite interagir. Le programme sera complété par des présentations de nouveaux produits et technologies GROHE offrant aux clients le meilleur soutien possible pour développer leurs activités dans un avenir durable.

GROHE a le plaisir d'annoncer la sélection suivante d'intervenants et d'invités confirmés:

• Elina Hiltunen, de “The Futures Agency”, montrera comment élaborer des scénarios qui nous montrent des futurs possibles et suggèrent des voies de développement potentiels.

• Børge Ousland, Aventurier et Explorateur Polaire Norvégien, nous fera part de la manière dont il observe le changement climatique et ses effets au cours de ses expéditions

• Beth Healey, Chercheuse à l'Agence Spatiale Européenne, présentera ses découvertes sur la dépendance de l'humanité à l'eau.

• Thomas Rau, Fondateur du Cabinet d'Architectes “Turntoo ad RAU”; Anne-Vera Deinhammer, Directrice des Villes et Régions Circulaires, le Forum Autrichien de l'Economie Circulaire; et Gerhard Sturm, Leader Commercial Development, LIXIL EMENA, discuteront de la meilleure façon de construire un avenir durable.

• Tina Norden, Responsable de Conran and Partners; Rhael "LionHeart" Cape, Artiste de Spoken Word; le Dr Alan Dilani, Fondateur de l'Academie International pour le Design et la Santé ; et Karl Lennon, Chef de Projet Channel A&D, LIXIL EMENA, analyseront le pouvoir réparateur de l'architecture.

Inscrivez-vous maintenant afin de garantir une place au sommet GROHE X Summit "Caring for Water" de cette année, et obtenez des informations de source sûre sur la méthode adoptée par GROHE afin de relever les futurs challenges concernant cet élément qui est tout simplement existentiel.

Pour en savoir plus sur le GROHE X Summit "Caring for Water" et vous inscrire, cliquez ici.

A propos de GROHE

GROHE est une marque mondiale de premier plan pour les solutions complètes de salle de bain. Depuis 2014, GROHE fait partie du solide portefeuille de marques du fabricant japonais de produits pionniers pour l'eau et l'habitat LIXIL. Afin d'offrir "Pure Freude an Wasser", chaque produit GROHE est basé sur les valeurs de la marque que sont la qualité, la technologie, le design et la durabilité. Des points forts renommés tels que GROHE Eurosmart ou la série de thermostats GROHE ainsi que des innovations révolutionnaires telles que le système d'eau GROHE Blue soulignent la profonde expertise de la marque. Centrée sur les besoins des clients, GROHE crée ainsi des solutions de produits intelligentes, durables, qui améliorent la vie, qui offrent une valeur ajoutée pertinente - et qui portent le label de qualité "Made in Germany” : la R&D et le design sont fermement ancrées en tant que processus intégré en Allemagne. GROHE prend très au sérieux sa responsabilité d’entreprise et met l’accent sur une chaîne de valeur qui permet d’économiser les ressources. Depuis avril 2020, la marque sanitaire produit du CO2 neutre* dans le monde entier. GROHE s’est également fixé l’objectif d’utiliser des emballages sans plastique d’ici 2021.

Rien qu’au cours des dix dernières années, plus de 490 prix de design et d’innovation ainsi que plusieurs prix de durabilité ont confirmé le succès de GROHE. GROHE a été le premier de son secteur à remporter le prix RSE du gouvernement fédéral allemand et le prix allemand du développement durable 2021 dans les catégories «Ressources » et « Design ». Dans le cadre de la campagne sur le développement durable et le climat « 50 Sustainability & Climate Leaders », GROHE conduit également une transformation durable.

* inclut les projets de compensation de CO2, plus sur green.grohe.com

A propos de LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) fait de l’eau et du logement des produits pionniers qui résolvent chaque jour, des défis réels, faisant de meilleures maisons une réalité pour tout le monde, partout. En nous appuyant sur notre héritage japonais, nous créons des technologies de pointe et innovons pour fabriquer des produits de haute qualité qui transforment les maisons. Mais la différence de LIXIL, c’est la façon dont nous procédons : grâce à une conception significative, un esprit d’entreprise, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous et une croissance responsable des entreprises. Notre approche prend vie à travers les marques leaders de l’industrie, y compris INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Environ 55 000 collègues travaillant dans plus de 150 pays sont fiers de fabriquer des produits qui touchent la vie de plus d’un milliard de personnes chaque jour. Pour en savoir plus, visitez : www.lixil.com