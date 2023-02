WIDU: Double la mise de la diaspora

Alia, Atef et Riadh, trois jeunes Tunisiens qui ont en commun la volonté d’entreprendre et le courage d’aller jusqu’au bout de leur rêve. Comme beaucoup de leur génération, chacun a un projet en tête mais a fait face à des difficultés de financement. En découvrant le projet WIDU, ces 3 entrepreneurs ont également découvert un programme d’accompagnement leur offrant un appui technique à travers un encadrement personnalisé par un coach professionnel, mais aussi et surtout un outil de financement simple et innovant. Le concept est clair: une fois votre projet validé sur la plateforme avec l’appui financier d’un parent ou d’un ami eu Europe, le projet WIDU verse une subvention allant jusqu’à 2 500 euros (soit près de

8 500 DT). Outre ces avantages, les entrepreneur(e)s ont la possibilité de participer au projet à 3 reprises dans le cadre du développement de leurs activités.

WIDU est un projet mandaté par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, qui œuvre en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat.

Le projet WIDU est ouvert aux micro et petites entreprises dans toutes les régions de Tunisie et quelque soit le secteur d’activité. Seule condition, l’entrepreneur(e) doit avoir un(e) proche (famille, amis…) vivant dans les 7 pays européens participants (France, Allemagne, Autriche, Suisse, Norvège, Suède, Pays-Bas) souhaitant le soutenir dans le développement de son entreprise. Le projet WIDU encourage fortement les projets innovants, mais également les projets éco-responsables ainsi que les projets gérés par des femmes entrepreneures ou qui puissent créer des emplois auprès des femmes, plus spécifiquement dans les régions rurales du pays, ainsi que les projets verts et éco-responsables.

Jusque-là, près de 3 500 entrepreneurs africains ont été soutenus depuis le lancement du projet en 2019, ce qui a généré 6 200 emplois créés ou maintenus dans les 6 pays d’Afrique participants, dont 53% auprès de femmes.

En Tunisie, WIDU est ouvert aux 24 gouvernorats, tous secteurs confondus. Pas moins de 214 entrepreneurs en ont bénéficié au cours de l’année 2022, générant la création ou le maintien de plus de 220 emplois, dont 63% auprès des femmes. En outre, le montant total des subventions fournies par le projet WIDU en faveur des micro et petites entreprises s’est élevé à plus d’un million de dinars en un an.

WIDU a été lancé régionalement en 2019 (d’abord au Cameroun et au Ghana), et en Tunisie au début de l’année 2022 comme tout premier pays maghrébin. A travers un processus entièrement digitalisé, le projet vise à rediriger les transferts de fonds de la diaspora africaine en Allemagne et dans d’autres pays européens vers des investissements à création de valeur, à encadrer et à optimiser l’utilisation de ces fonds afin qu’elle soit la plus efficace possible. Concrètement, chaque entrepreneur local soutenu par un proche de la diaspora tunisienne peut développer son entreprises grâce à une subvention offerte par WIDU, ainsi qu’un coaching personnalisé et gratuit assuré par son partenaire technique, RedStart Tunisie.

Sucess stories



Alia Belkhodja, ingénieure en biologie industrielle et diplômée de l’INSAT, avait rejoint une unité d’industrie pharmaceutique. Lorsqu’elle est devenue mère, elle était surprise de ne pas trouver sur le marché tunisien des produits sains pour les enfants. Se mettant à la recherche d’une bonne solution, elle se décidera à les concevoir et produire elle-même. Alya commence d’abord par une eau nettoyante pour bébé à base d’aloe vera biologique et d’extraits végétaux, puis élargit sa gamme à un gel lavant, puis une eau de senteur. Ayant testé ses produits dans les laboratoires de l’INSAT, elle se décide finalement à lancer sa propre marque: MOLINE. Mais son apport personnel ne suffisait pas. Grâce à RedStart Tunisie, elle découvre le projet WIDU et son principe de fonctionnement. Une amie tunisienne installée en Suisse la soutient alors avec une contribution de 1 250 euros, que WIDU double avec une subvention de 2 500 euros et un coaching personnalisé à ses activités entrepreneuriales.

«Je suis ravie de cette évolution rapide et efficace qui donne à mon projet de réelles chances d’extension.», confie Alia.

Site web (https://moline.com.tn/) page facebook (Moline Laboratoires)

Atef Zidi, est titulaire d’un BTP en cuisine. Il avait bénéficié d’une formation dispensée par l’APIA à Sidi Thabet dans l’élevage et la transformation des escargots. Son rêve était de s’y lancer sous l’appellation fort réputée d’escargots de Bargou. Il finit par le concrétiser en fin 2020. Lors de la création de son entreprise, son autofinancement étant faible. C’est avec le soutien d’un parent vivant en Suisse qu’il va développer ses activités et participer au projet WIDU. Atef commencera par l’élevage, puis s’attaquera à la préparation sous trois formes : escargots naturels, escargots semi-cuits et escargots farcis à la parisienne mais avec la saveur de Bargou. Prochaine étape, Atef vise l’extraction de la bave d’escargot destinée à une utilisation dans les produits cosmétiques. Actuellement, deux employés lui apportent leur concours : l’un pour l’élevage et l’autre pour la transformation. «Je vois finalement mon projet se concrétiser», dit-il en pensant déjà aux étapes futures.

Riadh Amami, 29 ans, est pilote de ligne de formation. Motivé par une grande volonté d’entreprendre, il avait pensé créer avec deux amis une entreprise de livraison, adossée notamment à des points de collecte. «On a commencé par la logistique, en développant nous-mêmes notre application. Puis, nous avons diversifié nos activités pour les répartir entre 50% dédiés à la logistique et 50% consacrés au déploiement de notre application chez des clients. Les cofondateurs ont apporté 4 000 DT». Mais, c’était insuffisant. Un ami tunisien installé en Belgique le soutient alors avec un don de 4 000 DT, que WIDU complète avec une subvention de 8 000 DT et des séances de coaching individuel. «Un excellent système, qu’il s’agisse du soutien financier ou du coaching», témoigne Riadh Amami. L’équipe travaille actuellement sur la conception de box-relais qui seront installés dans divers lieux et où seront déposés les produits achetés. Grâce à une clé ou un QR code confidentiel, le client, averti par SMS, pourra aller chercher sa commande. Un prototype est d’ores et déjà à l’essai. Très prometteur.

• Site internet : www.widu.tn

• Facebook : WIDU.africa | Facebook

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/widu-africa/

• Twitter : WIDU.africa (@WIDU_africa) / Twitter