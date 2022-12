The Washington Post : Le leader tunisien rejette avec défi les reproches des États-Unis concernant l'érosion démocratique

En visite dans la capitale fédérale américaine, à la faveur du Sommet États-Unis – Afrique, le président Kais Saïed a eu un long entretien avec le comité de rédaction et des journalistes du quotidien The Washington Post. Missy Ryan en a rendu compte dans un article publiée sous le titre de : "Le leader tunisien rejette avec défi les reproches des États-Unis concernant l'érosion démocratique". L’article du Post est perçu comme « équilibré, publiant les deux points de vue, officiel et opposant ».

Le président tunisien Kais Saied a rejeté mercredi les critiques américaines concernant la consolidation de son pouvoir, défendant de manière provocante les mesures que l'administration Biden et d'autres estiment menaçantes pour une démocratie naissante qui s'était autrefois distinguée comme la seule réussite du Printemps arabe.

M. Saied a blâmé les "fake news" et les nombreuses critiques occidentales largement répandues à l'encontre de ses mesures visant à renforcer ses pouvoirs présidentiels et a dénoncé des "forces étrangères" non identifiées qui, selon lui, tentent de susciter une opposition à son régime.

"Il y a tant d'ennemis à démocratie en Tunisie qui veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour torpiller de l'intérieur la vie démocratique et sociale du pays", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec le comité de rédaction et les journalistes du Washington Post.

Saied s'est exprimé à un moment important pour la Tunisie, plus de dix ans après la révolution de 2011 qui a mis fin à une longue dictature et a déclenché une vague de révolution à travers le monde arabe. Sa visite à Washington, pour le sommet africain du président Biden, a lieu quelques jours seulement avant une élection dont le dirigeant tunisien espère qu'elle mettra fin à une période de friction avec son principal soutien, les États-Unis.

Mais les récits / discours américains et tunisiens qui s'affrontent sur les événements survenus depuis l'élection de Saied en 2019 - et, de manière cruciale, après sa suspension du parlement en 2021 - ont semblé signaler pendant la visite un durcissement de l'impasse entre les deux pays, alors que l'administration Biden menace de suspendre l'aide nécessaire et que Saied repousse toute allusion à des reproches.

Washington a soutenu et défendue la démocratie tunisienne naissante après l'éviction de l'autocrate Zine el-Abidine Ben Ali, se précipitant pour apporter un soutien politique et économique. Alors que d'autres pays du printemps arabe sombraient dans le conflit, le chaos ou le régime militaire, la Tunisie apparaissait comme un point lumineux. Aujourd'hui, invoquant un retournement démocratique, l'administration Biden a réduit de près de moitié l'aide civile et militaire à la Tunisie dans son budget fiscal 2023.

Sarah Yerkes, ancienne fonctionnaire américaine qui étudie la Tunisie au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que les espoirs de Saied que le vote prévu ce week-end, qui élira un organe législatif pour remplacer le parlement qu'il a suspendu, mettrait fin aux tensions avec Washington avaient peu de chances de se concrétiser. Les responsables américains se sont déjà plaints des mesures prises pour affaiblir les pouvoirs législatifs, modifier la procédure électorale et remanier l'organe électoral indépendant du pays.

"Saied semble croire qu'après les élections, les choses reviendront au statu quo ante", a-t-elle déclaré. "Il est peu probable que les États-Unis laissent cela se produire, et ils ne devraient pas le faire".

De nombreux Tunisiens, lassés de l'impasse politique et désespérant de trouver des emplois et de la croissance, ont initialement soutenu les actions de Saied. L'ancien professeur de droit a été élu en 2019 avec plus de 70 % des voix, après avoir promis d'éradiquer la corruption et de résoudre les problèmes qui tenaillaient la Tunisie depuis l'époque révolutionnaire.

Mais son soutien a faibli à mesure qu'il a pris une série de mesures de plus en plus autoritaires - dissolution de l'organe judiciaire le plus élevé du pays, licenciement massif de juges et introduction d'une constitution qui lui confère de nouveaux pouvoirs exécutifs étendus - sans s'attaquer aux problèmes de portefeuille qui semblent inquiéter le plus les Tunisiens.

La constitution de Saied a été approuvée lors d'un référendum en juillet qui a été marqué par un faible taux de participation et a entraîné une réprimande publique inhabituellement vive de la part du secrétaire d'État Antony Blinken, qui a cité "une érosion alarmante des normes démocratiques au cours de l'année écoulée [qui] a annulé bon nombre des gains durement acquis par le peuple tunisien depuis 2011." Le gouvernement de Saied a riposté, convoquant le plus haut diplomate américain en Tunisie et décrétant une "ingérence étrangère inacceptable."

Le gouvernement a poursuivi des militants et des journalistes pour avoir critiqué les autorités, parfois devant des tribunaux militaires, et a introduit des lois qui, selon les critiques, sont susceptibles de refroidir la liberté d'expression. Il a également soumis des opposants politiques à des procès ou à des interdictions de voyager.

Les partis d'opposition, notamment le parti islamiste Ennahda, ont qualifié les actions de Saied de "coup d'État".

Le puissant syndicat UGTT du pays s'est récemment prononcé contre le programme de Saied et a dénoncé les élections à venir.

Lors de son entretien d'une heure avec The Post, M. Saied a refusé de reconnaître toute critique légitime et a décrit une campagne obscure visant à saper son pouvoir.

"C'est un mouvement entièrement orchestré qui est entrepris par les ennemis de la démocratie qui voulaient piller le peuple, qui voulaient voler le peuple, et qui voulaient faire détruire l'État de l'intérieur", a-t-il déclaré.

Il a défendu sa décision de juillet 2021 de suspendre le parlement, affirmant que les sièges étaient "achetés et vendus" dans le parlement précédent. Il a déclaré que la constitution de 2022 offrait aux Tunisiens davantage de droits et de protections que la constitution précédente du pays. Les critiques disent que la charte démolit les contrôles et les équilibres nécessaires pour garantir ces droits et qualifient d'opaque le processus de « rédaction de Saied ».

Alors que les responsables de l'Administration Biden disent qu'ils préfèrent généralement formuler des critiques sur les résultats des pays partenaires en matière de droits de l'homme et de droits politiques en privé, ils ont adopté une position publique très critique à l'égard de la Tunisie. Cela représente une divergence par rapport aux alliés européens, qui, selon les analystes, se concentrent davantage sur l'endiguement de la vague de migrants affluant d'Afrique du Nord.

M. Saied s'est exprimé à la suite d'une réunion avec M. Blinken, qui, dans ses remarques préliminaires, a fait référence à ses espoirs d'élections transparentes.

Un haut fonctionnaire du Département d'État, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat pour discuter des entretiens de haut niveau, a déclaré que si l'Administration Biden soutenait l'élection de samedi, elle chercherait des mesures supplémentaires pour mettre la Tunisie sur une voie différente.

"Il s'agit là de plus que des élections", a déclaré le fonctionnaire. "Il s'agit de la mise en œuvre ; il s'agit de l'esprit démocratique qui doit transcender le mécanisme des élections elles-mêmes."

Plus périlleuse encore que les critiques étrangères pour Saied pourrait être l'intense contrainte économique ressentie par des millions de Tunisiens, dont beaucoup ont risqué le périlleux voyage à travers la Méditerranée pour chercher de meilleurs emplois et salaires en Europe.

Après s'être contractée de près de 9 % au plus fort de la pandémie de coronavirus, l'économie tunisienne est maintenant confrontée à des vents contraires inflationnistes causés en partie par la guerre de la Russie en Ukraine. Le gouvernement espère que le Fonds Monétaire International donnera son accord dans les prochains jours pour une bouée de sauvetage de 2 milliards de dollars qui pourrait l'aider à éviter le défaut de paiement.

Interrogé sur la manière dont il pourrait introduire les réformes économiques requises pour l'accord avec le FMI sans s'aliéner davantage les Tunisiens, M. Saied a indiqué qu'il chercherait à aider les petites entreprises et à lutter contre le chômage, mais il a fourni peu de détails.

"Bien sûr, si nous voulons réussir à mettre en œuvre des réformes économiques et sociales, nous avons besoin d'une administration totalement neutre et impartiale", a-t-il déclaré.

Salsabil Chellali, directeur de la Tunisie à Human Rights Watch, a déclaré que Saied avait été incapable de résoudre les difficultés économiques qui préoccupent les Tunisiens.

"Saied est désormais responsable de la crise, elle lui appartient », a-t-elle dit. "Et c'est au peuple tunisien, avec le soutien des amis de la démocratie partout dans le monde, d'exiger le retour à un gouvernement responsable, un gouvernement avec des contrôles et des équilibres et des garanties en matière de droits de l'homme, comme la meilleure façon d'avancer."



