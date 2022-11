Tunisie-Australie 0-1: Frustrant (Album photos)

Par Mohamed Kilani - Le bilan de la première journée ayant dégagé la bonne tenue des deux équipes maghrébines en opposition aux revers essayés par les trois équipes africaines, le Onze national s'est retrouvé devant l'obligation de confirmer et pourquoi pas, prendre une sérieuse option pour une possible qualification au second tour. Cette fois-ci, c’est même la Tunisie qui sera chargée d’imprégner les Saoudiens puis les Marocains dans la ruée vers le second tour, d’autant que l’amère élimination du Qatar a été ressentie comme un coup dur pour le pays organisateur et pour le football arabe.

En faisant confiance aux mêmes joueurs, à un élément-près, Kadri et son staff ont passé le message le plus motivant : on vous fait confiance, prenez alors à votre tour confiance en vos moyens et croyez sérieusement en vos chances. Les premiers échanges indiquent d'entrée de jeu que les Australiens cherchaient à opérer sur le moral des Tunisiens dans ce combat psychologique souvent déterminant. Ils prennent alors le match à bras le corps puisque la victoire leur est impérative après leur lourde défaite devant la France.

La domination territoriale des Australiens n’ayant rien généré, les protégés de Kadri se réveillent pour mener deux attaques soutenues mais pêchant par un déficit de concrétisation, coup sur coup par Msakni (19’) et Drager (21’). Sentant le danger, l’adversaire ne tarde pas à réagir et ouvre le score sur une action limpide et rapide concrétisée par Duke, 1m, 86, qui parvient à effleurer de la tête avec finesse une balle précieuse (23’). Le match devient dès lors une véritable épreuve où se conjuguent le mental, le physique et la créativité.

La recherche d’équilibre entre les lignes est toutefois la première préoccupation de l’équipe pour rebondir lorsque l’occasion se présente, les Australiens ayant cherché le coup de grâce. Mais c’est Drager, n’ayant pas le sens du but, qui prive son équipe de l’égalisation en tirant dans les six mètres sur le gardien (41’). C’est toutefois pour les joueurs un argument utile pour se sentir capables de peser sur l’adversaire avec l’espoir de connaître l’efficacité. Mais la poisse poursuit Msakni qui hérite d’une excellente passe au premier poteau sans parvenir à la transformer (45’+3). Ce retard d’un but à la mi-temps est devenu alors assez injuste, mais nullement insurmontable pour une équipe ayant pris la bonne mesure de l’adversaire. C’est là où doit se situer le rôle de Kadri pendant la pause.

Avec l’entrée de Sassi à la place de Drager, c’est l’option plus offensive qui s’énonce puisque Sliti est dégagé de la nécessaire mission de la récupération. Le résultat est lisible d’emblée avec cette succession d’attaques assez soutenues, sans résultat notable. La confiance retrouvée, l’équipe prend un ascendant évident sur un adversaire dérouté par le jeu court qui neutralise sa supériorité athlétique et son jeu à la britannique.

Le dernier quart d’heure se transforme alors en un véritable supplice, autant pour les joueurs que les supporters car c’est ce match qui portait depuis le tirage au sort les espoirs de la Tunisie. La réaction d’amour propre en fin de match mérite d’être saluée avec cette action Kechrida-Khazri annihilée par le gardien de buts (88’). Ainsi, l’Australie parvient à prendre sa revanche après sa défaite en 2005 en Coupe des Confédérations en Allemagne. Elle a surtout maintenu ses chances de qualification après sa débâcle devant la France.

Au vu de l’ensemble du match, l’équipe tunisienne mérite mieux que cette défaite: trois occasions nettes en première mi-temps, une seconde période dominée. C’est la seconde fois que le Onze national ne parvient pas à marquer le moindre but lors des deux premiers matches de phase finale, la première est celle de 1998. Désormais, l’équipe n’a plus son destin entre ses mains, un scénario inattendu après la promesse du premier match…

Tunisie : Dahman, Drager (Sassi, 46’), Bronn (Kechrida 73’), Meriah, Talbi, Abdi, Laïdouni (Khazri, 67’), Skhiri, Sliti, Msakni, Jebali (Khenissi, 73’).

Mohamed Kilani

