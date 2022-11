Le CITET: Partenaire de la concrétisation des objectifs de la CDN nationale et de la Stratégie de transition écologique, dans le cadre d’un développement neutre en carbone

Grâce à ses programmes et projets innovants et en concertation avec les acteurs de la protection de l’environnement, le CITET œuvre à atteindre l’ambition climatique, en contribuant au processus de transition écologique basé sur le découplage de la croissance économique des émissions de CO2 et l’adoption d’un modèle économique durable, neutre en carbone et résilient aux changements climatiques dans le cadre de la transition écologique du pays.

Créé en 1996 en réponse aux recommandations du Sommet de Rio (1992) pour le renforcement des capacités des pays en développement et l’appui au transfert des technologies écologiquement rationnelles, le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) s’est engagé à développer les compétences tunisiennes afin d’assurer un transfert de technologies écologiquement rationnelles et adaptées au contexte local, national et international.

Ce faisant, le CITET met à la disposition des entreprises économiques son expertise et son savoir-faire afin de les accompagner dans leur transition vers une production propre à forte valeur ajoutée et un meilleur avantage compétitif, en leur offrant toute l’assistance nécessaire. De nombreux programmes et mesures intégrant la dimension environnementale sont développés en vue d’une optimisation de l’exploitation des ressources et des matières premières et une rationalisation des modes de production et de consommation.

Ces programmes sont menés par le CITET en étroite collaboration avec ses partenaires techniques et financiers nationaux et régionaux et s’inscrivent dans le cadre du soutien des acteurs économiques en matière d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques.

Parmi ces programmes et projets, il convient de citer les suivants:

- Le Projet InTex « Innovative Business Practices and Economic Models in the Textile Value Chainz » a été lancé officiellement en 2021, en partenariat avec le PNUE et les acteurs professionnels et techniques nationaux du secteur du textile et de l’habillement, en vue de promouvoir des pratiques commerciales et des modèles économiques innovants dans la chaîne de valeur textile et asseoir un modèle économique durable et responsable et contribuer ainsi à transformer les défis en nouvelles opportunités commerciales, notamment via :

• Le renforcement des politiques nationales de l’éco-innovation et de la circularité dans le secteur textile ;

• La mise en œuvre des solutions d’éco-innovation et de circularité dans des PME du secteur textile ;

• L’appui à l’implémentation des approches du cycle de vie dans des PME du secteur textile.

• Le Projet ARESET – « Accompagnement des acteurs territoriaux pour une approche intégrée de la gestion durable des ressources en eau dans le secteur industriel », réalisé en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), en vue d’accompagner les acteurs territoriaux à optimiser leur consommation d’eau et réduire la pollution industrielle, et ce, en réponse aux besoins d’appui continu au processus de réforme en matière de gestion des ressources en eau.

Des projets de démonstration et de certification en matière d’économie d’eau selon le label Alliance for Water Stewardship et l’approche « Water Risk Assessment Framework » (WRAF) sont également mis en œuvre sous la supervision du Centre.

Le CITET déploie en outre un Programme d’intégration des enjeux climatiques et sociétaux dans les secteurs économiques et, dans cette optique, il aide les entreprises à quantifier leur empreinte carbone et à intégrer une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Plusieurs projets pilotes ont ainsi été lancés depuis 2014 dans le cadre de l’accompagnement à la quantification de l’empreinte carbone des produits et services en vue d’aider les entreprises industrielles issues de différents secteurs (pétrole, textile, agroalimentaire, etc.) à quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre et les aider à réduire leur empreinte carbone.

Le CITET contribue également à la mise en place de la démarche RSE (Responsabilité sociétale et environnementale) selon le référentiel ISO 26000 au profit d’un groupe pilote d’entreprises du secteur bancaire, assurantiel et industriel.

Dans le cadre du programme de Partenariat pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises en Tunisie et afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur automobile et aéronautique, eu égard aux mécanismes d’ajustement carbone et autres directives internationales applicables à ces secteurs stratégiques, le CITET, en partenariat avec la GIZ, a lancé un programme de formation et d’accompagnement des entreprises automobiles et aéronautiques à la quantification de leur empreinte carbone et à la mise en place d’une approche RSE. Ce projet, qui s’étale sur 3 ans, se propose, entre autres, de développer une expertise nationale qualifiée à même d’accompagner les différents secteurs économiques à assurer leur transition écologique.

De par sa vocation internationale, le CITET est engagé dans une dynamique de coopération triangulaire Nord-Sud-Sud et Sud-Sud visant à promouvoir le savoir-faire national auprès des pays de la région faisant face à des défis similaires. Ainsi un programme de formation triennal en partenariat avec la JICA (Agence de développement et de coopération japonaise) a été annoncé en marge de l’Assemblée générale de la Plateforme africaine des villes propres (ACCP) (juillet 2022) de la TICAD8 (8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique). Ce projet doit démarrer début 2023 afin de renforcer les capacités des villes africaines dans le domaine de la gestion des déchets.

Le CITET supervise par ailleurs un Projet de renforcement des capacités des acteurs régionaux en matière de changements climatiques.

Dans cette optique, un Programme national pilote de formation d’éco-conseillers communaux est mené par le Centre, en étroite collaboration avec le Centre de formation et d’appui à la décentralisation (CFAD) et l’appui technique et financier de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et de la région Wallonie-Bruxelles-International (WBI), à travers le projet ProTect : le CITET a d’ailleurs lancé en octobre 2022 la première promotion de formation de 20 éco-conseillers communaux, en vue de renforcer les capacités des acteurs en ce qui concerne l’intégration des aspects liés à l’économie circulaire et aux changements climatiques dans la gouvernance environnementale territoriale, selon une approche participative.