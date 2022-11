Situations météorologiques avec orages et pluies bénéfiques sur la Tunisie, régions Nord et côtes Est «notamment»

Par Moncef Rajhi Ingénieur Général - Les prévisions numériques du temps élaborées et publiées par le GFS du CPC /NOAA aujourd’hui le 2 novembre 2022, sur le SMT(le Système Mondiale de Télécommunications Météorologiques de l’Organisation Météorologique Mondiale, OMM) sont analysées avec conclusions dans ce qui suit.

Situation météorologique de départ Mercredi 2 novembre 2022 (analyse à 6 h)

a) Carte de gauche représente

La circulation atmosphérique (en couleur, en bleu masses d’air froides et instables, du jaune au rouge foncé masses chaudes en provenance des régions tropicales maritimes et continentales) projetée sur la surface 500 hpa (milieu de la troposphère qui est l’atmosphère lieux de manifestation les phénomènes météorologiques : nuages, formations des précipitations liquides et solides formation des phénomènes météorologiques les plus dangereux pour activités aéronautiques etc..).

Les lignes en blanc représentent la configuration du champ de la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer sur le Groeland, l’Océan Atlantique, le Grand Maghreb, le Bassin Méditerranéen central occidental et central, le Continent Européen et les pays Scandinaves .Ce champ se caractérise par la présence de deux centre d’action : l’un de basse pression (valeurs au centre 975 hpa) situé sur l’Atlantique Nord prenant l’aspect d’un tempête pouvant évoluer en cyclone, il dirigeant les masses d’air froides humides ,instables et pluvieuses vers la calotte polaire. Cette orientation est imposée par une dorsale axée Nord-Est /Sud-Est sur les pays scandinaves et l’Europe de l’Est.

L’autre centre de hautes pressions (valeur au centre supérieure à 1025 hpa) situé sur l’Atlantique Central à près des côtes portugaises; il est prolongé par une puissante dorsale orientée Sud Ouest /Nord –Est couvrant le Grand Maghreb le Bassin Méditerranéen et toute l’Europe jusqu’à la Sibérie.

Ces hautes pressions constituent une barrière rigide limitant l’excursion vers la zone méditerranéenne du centre dépressionnaire et des masses d’air associées imposant à celles-ci des trajectoires plus septentrionales sans même atteindre l’Europe Occidentale ni les pays Scandinaves.

A remarquer qu’avec une telle configuration des champs de pressions atmosphériques, renforcée par des schémas similaires des variables d’altitude dans les moyennes et hautes couches de la troposphère , les entrées des perturbations pluvieuses d’échelle synoptique dans la zone méditerranéenne ont de très faibles chances de franchir cette barrière anticyclonique, c’est une des raisons diverses pour laquelle le manque de pluie prédomine la situation climatique sur nos régions.

A signaler que sur le plan climatique en Tunisie, les pluies de septembre et octobre sont généralement générées par les manifestations pluviaux-orageuses, de méso-échelle et d’échelle locale en liaison forte avec le fort réchauffement continental estival et de l’extension des brises thermiques de mer vers l’intérieur du pays, malgré le réchauffement record du climat depuis mars 2022 jusqu’au mois d’octobre 2022 en Tunisie les pluies orageuses sont très limitées en nombre et en forte intensités, cet anomalie nécessite des recherches approfondies notamment pour déterminer le degré des effets des changements climatiques sur le prolongement de la sécheresse au dépend des situations pluvieuse.

Les techniques d’étude suivies par le WWA (World Weather Attributions) sont nécessaire pour mettre en relief les effets des changements climatiques sur l’es évènements météorologiques et climatiques extrêmes, La Tunisie de part sa position géographique est située dans la ceinture des pays soumis aux impacts les plus durs des changements climatiques.

b) Carte de droite du premier panneau, représente les différentes quantités de pluies prévues cumulées sur une échéance de 6h

Toutes les régions situées an nord d’une ligne allant des côtes Atlantiques marocaines, Gibraltar; Nord de l’Italie, l’Allemagne et la Finlande, sont les régions des trajectoires des perturbations pluvieuses qui pourraient atteindre plus de 30 mm, quantités cumulées sur 6 heures d’échéance.

Tandis dans les régions situées au sud de cette ligne (La Tunisie entière en fait partie) résignent des conditions de manque important de pluies voire même une tendance franche vers la sécheresse.

1) Situation pour jeudi 3 Novembre 2022

La circulation atmosphérique garde ses principales caractéristiques dominantes depuis plusieurs semaines, en particulier sur le Grand Maghreb et le Bassin Méditerranéen avec de rares manifestations de pluies accompagnant les manifestations orageuses caractéristiques climatiques des régions méditerranéennes et du climat Méditerranéen pour la période d’automne.

Les configurations des différents champs dans les basses, moyennes et hautes couches troposphériques a subit des modifications profondes comparée à celles de 24 heures auparavant. En effet, l’enfoncement vers le sud des dépressions Nord Atlantique en direction des côtes ouest de la France a provoqué une importante altération de la face nord des hautes pressions sur l’Espagne et création d’un talweg axé le long de la ligne de Greenwich, favorisant l’établissement d’un courant de Sud Ouest sur l’Europe de l’ouest et les pays Scandinaves. Il en est résulté l’ouverture d’un couloir de faibles pressions vers la Méditerranée Occidentale et Centrale ainsi que la Tunisie. Il est prévue que à partir de jeudi 3 novembre 2022 enfin de l’après midi, la réactivation du système dépressionnaire de Golfe de Gène et par conséquent impulsion d’air continental instable vers nos régions.

Cette dépression sera accompagnée d’un système frontologique à caractère norvégien représenté par des amas nuageux modérément instables avec pluies dans les jours à venir.

2) vendredi 4 Novembre 2022

L’événement essentiel survenu par rapport à al situation météorologique précédentes est le creusement d’un couloir de basses pressions allant du nord ouest de la France jusqu'au Bassin Méditerranéen orienté Sud-est /Nord-Ouest, à travers le couloir s’écoulent de l’air modérément instable mais suffisant pour permettre la genèse d’une zone de basses pressions sur le centre du bassin Médit.

Des systèmes frontologiques ont commencé à se former près des côtes algériennes et nord de la Tunisie annonçant le début de changement dans la circulation des courants et perturbations instables atmosphériques , de tels changements sont émissaires d’épisodes de pluies et orages tant attendus vu le stress hydrique qui harcèle tous les secteurs économiques du pays, Le stress hydrique à son apogée est devuenu menaçant.

Pluies attendues

A partir de vendredi 5 novembre 2022, la première situation météorologique typique de la théorie norvégienne de la nouvelle intéresse la Tunisie. Ce genre de situations météorologiques sont généralement génératrices d’orages et pluies à intensité modérée notamment sur les côtes et les régions nord et le cap Bon en Tunisie avant d’aller les régions du Sahel et localement les côtes Est, l’extension des pluies vers l’intérieur du pays serait limitée à l’exception des formations orageuses localisées.

Les pluies prévues réduiraient légèrement le manque des précipitations dont les effets négatifs sont largement ressentis dans le secteur agricole et activités y sont reliées.

3) Situation samedi 5 novembre 2022

Au niveau des couches moyennes de la troposphère, la situation de Samedi 5 novembre 2022 est par l’établissement d’un couloir de faibles pressions atteignant la Tunisie avec un minimum centré sur la botte Italienne dont la valeur au centre au niveau de 500 hpa est de 552 dgmp altitude légèrement au dessus de la normale). Le couloir indiqué sépare l’an cyclone permanent des Açores à l’ouest centré à l’Ouest des côtes Atlantiques marocaines d’une part et l’anticyclone thermique à l’Est centré sur la Sibérie. Une descente modérément actrice de l’air polaire continental vers la Méditerranée marque le début de l’éruption temporaire de la barrière des hautes pressions établies depuis plusieurs semaines.

Dans les basses couches, la Tunisie se trouve à la périphérie d’un mouvement dépressionnaire centrée sur l’Italie avec valeur intérieure inférieure à 1005 hpa. Une grande partie du système nuageux accompagnant la dépression, intéresse la Tunisie de l’atmosphère la Méditerranée centrale.

4) Situation nuit samedi/dimanche 5/6 novembre 2022

5) Situation journée dimanche 6 novembre 2022

6) Situation lundi –mardi –mercredi novembre 2022

A partir de lundi, le couloir permettant l’écoulement de l’air polaire des hautes latitudes vers la Méditerranée se rétrécit progressivement coupant l’alimentaire de la dépression de Italienne qui, ocrise dans la circulation vers l’Est ramène le système nuageux sur le Golfe de Syrte et la Méditerranée orientale en se dirigeant da vers l’Est perd lentement de son intensité pour disparaitre complètement mardi prochain.

Sur le Grand Maghreb, de nouveau la reconstruction d’une zone de haute pressions imposant aux perturbations pluvieuses des trajectoires plus au Nord dans la direction Sud ouest /Nord-est pour intéresser l’Europe et l’Atlantique nord. Un dôme de haut géo potentiel axé Sud –ouest /Nord-est passant par la Tunisie et allant jusqu’aux pays de l’Est Européen, tandis que les champs de pressions au niveau de la mer tend vers la formation d’une configuration fermée anti clonique centrée autour d’une de 1020 hpa,

Cependant les régions entourant cette cellule anticyclonique sont intéressées par un champ à marais barométrique généralement favorable aux manifestations orageuses locales de grandes activités sur la Tunisie, avec probabilités élevées de transformations en flash floods.

Expertise Moncef Rajhi Ingénieur Général