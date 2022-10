La Star du ‘’tik tok’’ Khaby Lame devient l'ambassadeur officiel de la marque du Groupe QNB pour période de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

• Khabane 'Khaby' Lame, la personne la plus suivie au monde sur TikTok, devient ambassadeur officiel de la marque du groupe durant le tournoi de la coupe du monde.

• Ce partenariat s'appuiera sur le rôle de QNB en tant que supporter officiel de la Coupe du Monde FIFA 2022 TM pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

• La qualité d’ambassadeur a été lancée via le tout premier spot télévisé de Khaby, projeté pour la première fois lors d'une cérémonie officielle de signature le 27 septembre.

• Porte-parole de QNB : Lame a été sélectionné en tant que représentant des valeurs du groupe QNB et de l'esprit "Can-Do" du Qatar. Ses ambitions ont été réalisées grâce à une combinaison de travail laborieux, de détermination et d'imagination, tout comme le pays du Qatar.

QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et de l'Afrique, annonce que la vedette de l'Internet Khabane 'Khaby' Lame est retenue en qualité d'ambassadeur officiel de la marque du Groupe QNB le supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 TM pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Dans le cadre de ce partenariat, Lame, la personne la plus suivie au monde sur TikTok avec 150 millions de followers, a lancé son tout premier spot télévisé avec le groupe QNB, explorant le thème " dreaming big " - soulignant l'éthique du rôle du groupe QNB dans la Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année. Le spot a été projeté pour la première fois lors d'une cérémonie officielle de signature ayant lieu le 27 septembre 2022.

Mme. Heba Ali Al-Tamimi, Directrice Générale de la communication du Groupe QNB, a déclaré : " Choisir Khaby Lame comme ambassadeur de QNB durant le tournoi, reflète l'ambition sans limite du Qatar en accueillant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. En suivant ses rêves, Lame, tout comme le Qatar, a pu atteindre ses objectifs. Nous célébrons ensemble un monde où tout est possible. Alors que le Qatar se prépare à accueillir des millions de fans de football cet hiver, nous pouvons certainement être fiers de ce que nous avons accompli, à la fois en tant que banque et en tant que pays."

Khaby Lame, a déclaré : "Je suis heureux d'être l'ambassadeur de QNB durant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. Je crois que je ressemble beaucoup à QNB, je fixe mes rêves et j’arrive à réaliser ce qui parait impossible. J'ai hâte d'explorer le tournoi à travers l'objectif de QNB et de créer des souvenirs inoubliables. "

Actuellement classée comme la marque bancaire ayant la plus haute valeur au Moyen-Orient et en Afrique, QNB Group est le Supporter officiel de la Coupe du Monde FIFA 2022TM pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Dans le cadre de son rôle, QNB sera déterminé à attribuer divers actifs et droits à toute la région, ainsi qu'une exposition de la marque dans les villes hôtes. Le groupe dispose d'un vaste réseau de distributeurs automatiques de billets et sera le seul fournisseur de distributeurs automatiques de billets sur place dans les huit stades de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™.

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 30 pays répartis sur trois continents, offrant les services bancaire les plus développées à ces clients à travers 1000 implantations et 4700 distributeurs automatiques de billets. QNB Groupe emploie plus de 27 000 collaborateurs dans le monde.