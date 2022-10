Nouveau record du taux d'inflation: 9,1%

La flambée des prix en Tunisie a atteint un nouveau record au mois de septembre 2022, avec un taux d'inflation de 9,1% après 8,6% en août. Cette progression, indique l'INS dans son indice des prix à la consommation est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires à un taux de 13% contre 11,9% en août, des prix du groupe « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » à 6,4% contre 6,2% en août ainsi que les prix des biens et services de transport à 8,3% contre 8,1% en août.

Inflation des produits alimentaires

En septembre 2022, les prix de l’alimentation augmentent de 13% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des volailles de 27,4%, des œufs de 25%, des huiles alimentaires de 21,8% et des fruits frais de 18,2%.

Au mois de septembre 2022, les prix à la consommation augmentent de 1,1% sur un mois et de 9,1% sur un an

Au mois de septembre 2022 les prix à la consommation augmentent de 1,1% sur un mois

Au mois de septembre 2022, les prix à la consommation augmentent de 1,1% après 0,4% au mois d’aout et 1% au mois de juillet. Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons de 2,2% et des prix des produits et services d’enseignement de 4%.

Hausse des prix des produits alimentaires

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires augmentent de 2,2%, principalement en raison d’une hausse des prix des volailles (12,7%), des œufs (2,7%), des viandes bovines (1,8%), des dérivés des céréales (1,8%) et des dérivés laitiers et fromages (1,7%).

Hausse des prix des produits et services d’enseignement

Sur un mois, les prix de ce groupe augmentent de 4%. Cette augmentation est expliquée principalement par la hausse observée au niveau des prix des fournitures scolaires de 4,4%, des prix des services de l’enseignement secondaire de 5,9%, des prix des services de l’enseignement préélémentaire et primaire de 3,1% et des frais des cours de rattrapage de 3,5%.

Hausse des prix du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

Sur un mois, les prix de ce groupe augmentent de 0,4%. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix du groupe « électricité, gaz et autres combustibles » de 1,1%, suite à la mise en application de la nouvelle tarification sur le pétrole bleu et le gaz en bouteille et des prix des services d’entretien et de réparation du logement de 1%.

Hausse des prix des biens et services de transport

En septembre 2022, les prix des biens et services de transport augmentent de 0,4%, principalement en raison de la hausse des prix des dépenses d'utilisation des véhicules de 1,3%, suite à la mise en application de la nouvelle tarification sur les carburants.

Au mois de septembre 2022, le taux d’inflation augmente à 9,1%

Au mois de septembre 2022, l’inflation confirme sa tendance haussière en augmentant encore une fois pour atteindre le taux de 9,1% après 8,6% en août. Cette progression est expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires à un taux de 13% contre 11,9% en août, des prix du groupe « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » à 6,4% contre 6,2% en août ainsi que les prix des biens et services de transport à 8,3% contre 8,1% en août.

Inflation des produits alimentaires

En septembre 2022, les prix de l’alimentation augmentent de 13% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des volailles de 27,4%, des oeufs de 25%, des huiles alimentaires de 21,8% et des fruits frais de 18,2%.

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 9,4% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 10,4%, des produits de l’habillement de 10% et des produits d’entretien courant du foyer de 9,1%. Pour les services, l’augmentation des prix de 6,1% sur un an est expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,2%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente à 7,3% après 7,1% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 10,4% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 5,2%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 15,4% contre 0,5% pour les produits alimentaires à prix encadrés.