Mohamed Larbi Bouguerra: Agressions israéliennes en continu?

A l’heure où notre pays se souvient de l’agression sioniste de Hammam Chott perpétrée le 1er octobre 1985, on ne peut manquer de noter que, grâce au prix d’amis consenti par l’Allemagne, six sous-marins israéliens rôdent en Méditerranée* et grâce à l’incommensurable générosité américaine, l’aviation israélienne menace tout le Moyen-Orient et bombarde constamment la Syrie.

Vaches rousses pour le Temple et agressions continuelles… même contre un enfant palestinien de 7 ans

Rien que pour la semaine dernière, la violence et la brutalité d’Israël se sont déchaînées partout dans les territoires occupés et notamment à Jérusalem où les provocations, sur l’esplanade des mosquées, de l’extrême droite religieuse -dirigée en particulier par les députés ultra Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich - sont protégées par l’armée israélienne. Certains sionistes enragés envisagent la destruction de la mosquée d’Al Aqsa pour construire le Troisième Temple. Charles Enderlin rapporte que cinq génisses parfaitement rousses, nécessaires à la purification rituelle de ceux qui ont touché un cadavre, sont arrivées le 15 septembre 2022 à l’aéroport de Tel Aviv, en provenance d'un ranch du Texas, alors que l'Institut du Temple poursuit les préparatifs pour la construction du troisième Temple à Jérusalem.

Nul Palestinien n’échappe à la vindicte et à la main criminelle de l’armée israélienne. C’est ainsi que Rayan Suleiman, un enfant de 7 ans, originaire de la ville de Tuqu, au sud-est de Bethléem en Palestine, a été harcelé par la soldatesque sioniste. Alors que Rayan rentrait de l’école, jeudi 29 septembre 2022, les forces d’occupation israéliennes l’ont pourchassé, ce qui a entraîné sa chute d’une hauteur qui lui a coûté la vie. Rayan a été enterré, les jeunes et les moins jeunes scandant: «Nous continuerons le combat.»

Ce type de crime n’émeut guère les médias occidentaux qui n’ont d’yeux que pour les horreurs commises en Ukraine et, accessoirement, à celles perpétrées en Iran.

A présent, plus de 1000 Palestiniens – y compris 500 enfants - vivant dans huit villages de Masafer Yatta, au sud des collines d’Hébron, en Cisjordanie occupée, font face à une imminente expulsion violente. Depuis 1999 et sous le gouvernement de cinq Premiers Ministres, l’armée veut mettre la main sur Masafer Yatta pour en faire un champ de tir. En attendant, la vie des villageois est devenue kafkaïenne : les blindés, les check points, les tirs continuels de l’armée, l’interdiction d’utiliser les voitures crucifient les habitants et les obligent notamment à recourir aux ânes pour se déplacer quand ils en ont l’autorisation.

L’union Européenne, colonne vertébrale des colonies israéliennes

De fait, afin de permettre la construction de colonies illégales au bénéfice d’Américains, de Français, de Moldaves et de Russes, depuis 2009, l’apartheid israélien a démoli plus de 8000 maisons palestiniennes ainsi que des écoles, des commerces, des jardins d’enfant, des installations photovoltaïques… rien que pour la seule Cisjordanie. D’où 12 000 Palestiniens déplacés dont des enfants.

Ces démolitions barbares permettent l’expansion des colonies illégales tout autant que le commerce avec les colons usurpateurs. C’est pourquoi des ONG et la société civile ont mis en place une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) pour interdire le commerce avec les colonies illégales et espèrent récolter un million de signatures pour demander à l’UE d’édicter une loi prohibant ce commerce et de lui demander quelles actions elle compte prendre pour la mettre en œuvre. L’ICE appelle les Européens et les défenseurs des droits à s’unir contre les bénéfices de l’annexion et de l’occupation pour protéger les droits de la personne, le commerce équitable et la paix internationale.

Il importe de noter que l’Union Européenne est le plus important partenaire commercial des colonies illégales. Ses importations atteignent la coquette somme de 300 millions de dollars annuellement. C’est ainsi que l’UE renforce les entreprises des colonies israéliennes et est leur véritable colonne vertébrale. Les colonies, rappelons-le, constituent, du point de vue du droit international, des crimes de guerre.

Au sujet des colonies israéliennes, le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé aux États de ne pas leur prêter assistance, et l’Union européenne a déclaré à plusieurs reprises qu’elles constituaient une violation flagrante du droit international. Néanmoins, l’UE continue à commercer avec eux, ce qui a encouragé leur expansion continue.

Tom Moerenhout, éminent juriste, professeur de droit à l’Université Columbia à New York est l'un des initiateurs de l'ICE relève

«L'UE a été honteusement incohérente dans son respect de l'État de droit. En effet, la Commission européenne a d'abord rejeté l'enregistrement de notre initiative citoyenne, mais a dû changer sa position après que nous ayons poursuivi avec succès la Commission devant la Cour de justice européenne. La Commission a depuis reconnu qu'elle pouvait mettre en œuvre une règle générale pour arrêter le commerce illégal des colonies qui est considérée comme une mesure générale au regard du droit international et de l'UE plutôt qu'une sanction.»

Comme on le voit, les Palestiniens ne sont pas seuls face aux diktats de l’occupant et à son apartheid d’un autre âge. La société civile se mobilise sur le plan international**. Alain Gresh écrit, à propos de la résistance des Palestiniens : «Malgré toutes les tentatives de les repousser hors de leur territoire, ils représentent la moitié de la population de la Palestine historique et sont dotés d’une expérience politique, d’une détermination forgées dans l’exil ou sous l’occupation et d’une conscience nationale inébranlable qu’à confirmée leur soulèvement en mai 2021, de Jérusalem à Gaza, de Haïfa à Jénine à travers toute la Palestine historique… Ils refusent de capituler. Si le but de la guerre est, comme l’écrivait Carl von Clausewitz (1780-1831), «de contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté», sur ce plan-là au moins, Israël a échoué.» (Le Monde Diplomatique, septembre 2022, p.1 et 16-17).

Mohamed Larbi Bouguerra

* L’ancien Premier Ministre Benyamin Netanyahou est poursuivi pour corruption dans le cadre de l’acquisition de ces sous-marins.

** Membres de la coalition : #StopTradeWithSettlements Coalition

Européens/ International



Addameer, Al-Haq, Avaaz, Cairo Institute for Human Rights Studies, European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), European Legal Support Center, European Trade Union Network for Justice In Palestine, Friends of the Earth-Europe, Gastivists, Human Rights Watch, Rābet, Stop the Wall, SumOfUs



Belgique



Association Belgo-Palestinienne (ABP), ACV, Broederlijk Delen, CNCD 11.11.11, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), CSC, Le Monde Selon les Femmes, Ligue des Droits Humains, MOC, Made in Illegality, Solidagro, Viva Salud, Vredesactie, 11.11.11 vecht mee tegen onrecht.



France



Association France Palestine Solidarité , ATMF, CEDETIM, Chrétiens de la Méditerranée, Confédération paysanne, Ensemble!, Groupe d’amitié islamo-chrétienne, La CGT, La Cimade, Les Jeunes écologistes, Ligue des droits de l’Homme, Mouvement international de la Réconciliation - Branche française (M.R.), Mouvement pour une Alternative Non-violente, Mrap, Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine, Une Autre Voix Juive, Union Juive Française pour la Paix, Union syndicale Solidaires.



Finlande



Arabikansojen ystävyysseura (AKYS), ICAHD Finland, Psykologien Sosiaalinen Vastuu Ry, Rauhanliitto, Sadankomitea - Committee of 100 in Finland, Suomen Rauhanpuolustajat, Svensk Ungdom / RKP -nuoret, Vihreät nuoret.



Allemagne



AK Nahost Berlin, Deutsch-Palästinensische Gesellschaft, Freunde von Sabeel Deutschland, Internationale Liga für Menschenrechte, Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, Kairos Palestine Solidaritätsnetz Deutschland, Palästinakomitee Stuttgart, Palästina Spricht, pax christi Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart, The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) Deutschland.



Luxembourg



Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient (CPJPO).



Irelande



Academics For Palestine (AFP), ActionAid Ireland, Centre for Global Education, Christian Aid Ireland, Comhlámh, Financial Justice - Ireland, Gaza Action Ireland (GAI), Ireland Palestine Solidarity Campaign-IPSC, Irish Muslim Peace & Integration Council (IMPIC), Justice For Palestine, Kaíros Íreland, National Union of Students - Union of Students in Ireland (NUS-USI), PalFest Ireland - Art/ festival Supporting Palestine, SADAKA (The Ireland Palestine Alliance), TCD Apartheid Free, Trade Union Friends of Palestine, Trócaire, Unite, Uplift - People Powered Change.



Italie



Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese (AMLRP), Arci, Artisti Resistenti, Associazione Amicizia Sardegna Palestina, Associazione di solidarietà internazionale, Assopace Palestina, Casa dei Diritti dei Popoli, Centre Nuovo Modello diSviluppo, Centre Studi Sereno Regis, Comitato Fiorentino “fermiamo la Guerra”, Confederazione dei Comitati di Base - COBAS, COSPE – Together For Change, Costituzione Beni Comuni, Cultura e Libertà, Donne en Nero, Fair watch, FIOM-CGIL, Fondazione Lelio e Lisli Basso - Onlus, Gazzella, Gruppo Empolese Emisfero Sud (G.E.E.S.), Il Chicco di Senape, Libera, Libere Tutte, Link - Coordinamento Universitario (LINK), Medicina Democratica, Memoria in Movimento, New weapons research group, Parallelo Palestina, Resistenza , Rete Ebrei Contro L’Occupazione, Salaam Ragazzi dell'Olivo, Salaam Ragazzi dell'Olivo - Comitato Di Trieste, Un ponte per, Una Città In Comune, WILPF.



Slovenie



Center za družbeno raziskovanje (Cedra), Danes je nov dan, Gibanje za pravice Palestincev, Humanitas, Mirovni inštitut, Proja, Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD), Slovenska filantropija, 3MUHE Pravična trgovina Fair Trade.



Espagne



Confederación Intersindical Galega, ELA Sindikatua, LAB.

Autres Européens

Betlehems Venner (Danemark), Palestinagruppernai Sverige (PGS) (Suède).