A-t-il fini par jeter l’ancre après une vie bien remplie de médecin, de doyen de la faculté de médecine de Sfax et fondateur de nombreuses associations ? Le professeur Abdelmajid Zahaf ne saurait se résoudre à l’inactivité. Mettant à profit les périodes de confinement durant la pandémie de Covid-19, il est descendu dans sa cave pour ouvrir ses archives et y relever tant de documents instructifs. De ce corpus bien fourni et fort épars, il a sorti un volumineux livre (plus de 400 pages) passionnant. Sous le titre de Garder la tête hors de l’eau. Parcours d’un militant de la santé, Pr Zahaf revient, avec son caractère percutant et son humour perfide, sur différentes étapes vécues. Rarement, il en avait fait un choix réfléchi. La plupart du temps, il s’est laissé emporter par son destin.

Les surprises ne manquent pas, le récit est croustillant. Plus qu’une évocation personnelle, c’est un portrait de la société sfaxienne de son enfance et sa jeunesse, puis de son exercice médical, qu’il brosse. Avec une parenthèse, ses années d’études en France. Un portrait où le personnel, intime, se croise avec la société, les confrères médecins, la municipalité, l’administration, les ministères et la société civile. «Magid», pour ses intimes, a toujours été un combattant infatigable, aimant se battre pour de nobles causes. A peine un défi relevé et un combat gagné, il s’attaque à un autre. Quitte à bousculer, déranger, sans le laisser décourager. Inlassablement. Et sans en tirer une gloire personnelle.

La force de la détermination

Remontant à l’origine de ses aïeux, Pr Abdelamajid Zahaf dépeint avec force détails ses deux arrière- grands-parents (Sellami du côté de sa mère et Zahaf, de celui de son père) qui sont dans le commerce et l’agriculture. Sellami voyage beaucoup, commerce avec Alexandrie et épousera quatre femmes. Zahaf aussi sera polygame. Le futur doyen de la faculté de médecine de Sfax n’était pas à l’origine «programmé» pour la médecine. Sciences économiques? Médecine dentaire ? Puis, finalement médecine, plus encore, dermatologie et vénérologie, mais aussi biologie… Il faut lire l’évocation de ses années d’études primaires et secondaires à Sfax, son départ en 1964 en France, son arrivée à Toulouse, puis sa montée à Paris : savoureuse, surtout avec ses anecdotes et ses histoires de bicyclette, de Solex, et de vieille 2CV et, en parallèle, ses études et stages.

Le retour en Tunisie, en 1974, ne sera pas aussi facile que prévu, mais tous les diplômes acquis et l’expérience pratique cumulée. Le Pr Abdelmajid Zahaf devra alors se préparer pour «de grands combats». Squatter un tout petit coin pour en faire le noyau d’un service de dermatologie, lancer des assauts successifs pour arracher quelques lits dans tel ou tel service, mobiliser du personnel soignant, former de jeunes médecins : tout sera dur, à la force de la détermination, sans relâche.

Doyen de la faculté de Médecine, il aura à livrer d’autres batailles…

Majid, le magicien

Visionnaire et audacieux, sans doute en avance sur nombre de ses pairs, Pr Zahaf entraînera avec lui des confrères pour fonder des associations spécialisées comme celle de la lutte contre la lèpre ou contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida, avec la création de centres spécialisés de prise en charge. Il prendra le flambeau en 1987 à la tête de la Société tunisienne de dermatologie et de vénérologie (Stdv). Demandez-lui l’organisation d’un congrès médical mondial, il le réussira en un tour de main, même avec très peu de budget. Majid deviendra alors magicien. Il rejoindra le Rotary Club et d’autres composantes de la société civile et sera tenté, après 2011, par un engagement politique, mais finira par s’en lasser. «Son truc à lui, selon l’un de ses proches amis, c’est de se battre pour du concret et de le réaliser.»

Plus qu’un récit, un film qui se déroule délicieusement avec tant de rebondissements, de surprises, et des acteurs parfois piqués au vif, sans rancune, ni revanche du Majid Zahaf.

Garder la tête hors de l’eau

Parcours d’un militant de la santé

De Pr Abdelmajid Zahaf

Mai 2022, 400 pages