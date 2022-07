BOGGI Milano inaugure sa première boutique à Tunis

La marque italienne premium de prêt à porter pour hommes, BOGGI Milano a choisi le quartier le plus prisé de Tunis pour y ouvrir sa première boutique en Tunisie. Un nouvel écrin d’élégance et de chic milanais sur le Boulevard Principal des Berges du Lac 1, avec une surface de 250 mètres carrés sur deux étages alliant élégance et confort.

Dans une atmosphère moderne apportant une touche de sérénité lumineuse, reflétant le mode de l’élégance décontractée, symbole de l’excellence italienne, le magasin abrite toutes les collections de BOGGI Milano. Au rez-de chaussée, les nouvelles collections et la ligne Easy Formal, tandis que le premier étage, accueille les chicissimes classiques et un espace dédié aux accessoires.

À l'intérieur de la boutique, les deux étages mêlent des espaces intimes « Salon », où les clients sont invités à la détente et le confort le temps d’une séance de Styling par l’équipe de BOGGI Milano Tunisie.

BOGGI Milano habille l’homme élégant

Les collections BOGGI Milano naissent de la créativité et de l’expérience de ses designers dotés d’un goût certain pour la mode. La marque propose des produits issus d’un mélange parfait entre recherche de style et qualité des tissus, leur permettant d’offrir aux clients un produit caractérisé par un excellent rapport qualité-prix.

De même, certains tissus sont régulièrement produits en exclusivité pour BOGGI Milano par les fabricants de tissu italiens les plus prestigieux. BOGGI Milano mise également sur sa ligne de vêtements B Sustainable qui offre des articles avec le plus haut niveau de confort et de qualité et dans le même temps avec le minimum d’impact environnemental en utilisant des matériaux recyclés, recyclables et biodégradables certifiés super performants.

BOGGI Milano relève avec brio le défi d’un mélange magique où l’élégance éternelle de l’habillement formel est associée à des looks plus casual.

BOGGI Milano c’est environ 190 magasins implantés dans plus de 38 pays et une volonté à habiller l’homme élégant qui veut se sentir à l’aise en toutes circonstances.

Cocktail d’inauguration en l’honneur

À l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle et première boutique BOGGI Milano en Tunisie, une soirée a été organisée dans une ambiance chic et décontractée en présence de M. Lorenzo Fanara, ambassadeur de l’Italie en Tunisie, d’hommes d’affaires, de personnalités sportives et médiatiques, ainsi que des partenaires de presse qui se sont donné rendez-vous le 5 juillet 2022 pour célébrer cet évènement.