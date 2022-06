La recherche qualitative en gestion dans le contexte tunisien

Par Hamida Skandrani - Véritable panorama des méthodes de recherche qualitatives permettant de mieux approcher diverses problématiques organisationnelles actuelles en profondeur, le livre de Professeur Férid Zaddem : « La recherche qualitative en gestion : fondements, approches, outils et illustrations » (Publication Universitaire de la Manouba), fournit des clefs de décryptage essentielles pour la recherche en sciences de gestion.

Dans un contexte en crise et en perpétuel changement, des approches méthodologiques qualitatives qui contrastent avec celles qui ont longtemps dominé et continuent à être considérées sacrosaintes par de nombreuses revues scientifiques, sont de plus en plus nécessaires. Elles sont même plus appropriées lorsqu’il s’agit d’aborder des sujets en lien avec l’humain dans le milieu organisationnel, ses interactions avec autrui, les répercussions de la qualité de ses relations sur sa productivité, son attitude, son engagement, son rapport au temps et à l’espace, sa quête de sens et de bien-être. C’est justement ce que le livre de Férid Zaddem préconise si habilement et sans tomber dans les travers des querelles de chapelles nourries par des postures épistémologiques qui divisent profondément les chercheurs quant à la stratégie de recherche à mobiliser.

Cerise sur le gâteau, Professeur Férid Zaddem illustre ses propos par de nombreux exemples puisés essentiellement dans le contexte tunisien retraçant un parcours personnel de jeune chercheur, d’enseignant-chercheur et d’encadrant et/ou évaluateur qui, selon Professeur Ahmed Ben Hamouda, dans sa préface du livre, «cherche à témoigner, (…) exorcise des peurs, dénonce des raideurs et libère une communauté de chercheurs en herbe en peine d’affranchissement.»

De tels illustrations et témoignages rendent ce livre encore plus édifiant, voire même incontournable, dans la mesure où ils restituent, à juste titre, l’importance des contingences, du sens et du vécu de l’ensemble des acteurs et de leur logique dans la lecture et l’interprétation des phénomènes étudiés.

Cet ouvrage destiné, selon son auteur, aux étudiants qui préparent leurs mémoires de master ou leurs thèses de doctorat peut tout autant servir de référence de base à tous les chercheurs en sciences de gestion et même à ceux qui évoluent dans des domaines de recherche connexes. En effet, Il permet de mieux saisir les prérequis, la démarche intellectuelle, les exigences à respecter en matière de méthodologie de recherche. Il apporte également des éclairages fouillés et illustrés concernant :

1) les fondements épistémologiques de la recherche;

2) les aspects empiriques en lien avec l’échantillonnage;

3) les approches qualitatives dominantes et celles en vogue, leurs fondements et spécificités;

4) les méthodes et instruments servant à leur implémentation; et

5) les méthodes d’analyse, sans oublier les considérations éthiques à respecter. Le jeune chercheur pourrait trouver dans cette importante publication un véritable vivier d’idées et de précisions lui permettant de mieux asseoir ses décisions afin de mener à bien son travail de recherche.

Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises de l’Université de la Manouba et chef de file de l’équipe Management et Gestion des Ressources Humaines au sein du Laboratoire Interdisciplinaire de Gestion Université-Entreprise (LR99ES24), Férid Zaddem a également, à son actif, un autre ouvrage collectif en collaboration avec des enseignants chercheurs tunisiens dédié à la méthode des cas appliquée à l’enseignement de la gestion, publié par le Centre de Publication Universitaire en 2017. Le LIGUE est fier de compter Professeur Férid Zaddem dans son conseil et parmi ses chercheurs confirmés.

Hamida Skandrani

Directrice du Laboratoire LIGUE