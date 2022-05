Développement des énergies renouvelables en Tunisie: Retour sur le forum tuniso-allemand de l'innovation

Par Mohamed Sadok Guellouz, Coordinateur tunisien du projet WIND4GRID - Dans le cadre du projet de recherche bilatéral tuniso-allemand Wind4Grid, un forum d'innovation a été organisé le 11 mai 2022 à Tunis, avec la participation d’environ 40 experts de Tunisie et d'Allemagne.

Après l’ouverture du Forum par le président de l’Université de Monastir, les deux premières présentations ont permis une mise en contexte en exposant l'état actuel de l'approvisionnement énergétique en Tunisie et du potentiel des énergies renouvelables, et particulièrement celui de l’énergie éolienne. Le reste de la matinée a été consacré à la présentation des résultats du projet Wind4Grid. Ce projet a pour but de développer un système d'éolienne avec stockage d'énergie en batterie pour la stabilisation du réseau électrique. De tels systèmes permettent une meilleure gestion électrique des petits réseaux ou des sites isolés, mais permettent aussi (et c’est le plus pertinent pour un pays comme la Tunisie où le réseau électrique de la STEG couvre presque toute la population) d’intégrer un plus grand pourcentage d’énergies renouvelables dans le mix énergétique sans courir le risque de déstabiliser le réseau à cause de l’intermittence des sources renouvelables. Rappelons que la Tunisie s’est fixée l’ambitieux objectif d’atteindre 30% de renouvelables dans le mix électrique en 2030.

Le projet Wind4Grid fait partie du programme bilatéral de coopération scientifique et technologique TUNGER 2+2, financé par le Ministère tunisien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et le Ministère Fédéral Allemand de l'Éducation et de la Recherche. Comme pour tous les projets TUNGER2+2, les quatre (2+2) partenaires du projet WIND4GRID sont un laboratoire de Recherche et une entreprise industrielle de chaque pays. Ainsi, les partenaires de la recherche sont le Laboratoire d'Etudes des Systèmes Thermiques et Energétiques (LESTE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir, Université de Monastir, et la Chaire de technologie de l'énergie éolienne (LWET), Université de Rostock. Les partenaires industriels sont Qair-Tunisie et Freqcon GmbH, avec le bureau Steinbeis Transfer GmbH comme facilitateur. Les résultats des simulations numériques du système développé dans le projet WIND4GRID sont probants. Les partenaires comptent passer en automne aux tests en laboratoire sur simulateurs de réseaux. Des démarches et des négociations sont en cours dans le but d’installer, en Tunisie, une éolienne pilote intégrant le système développé afin de le tester dans des conditions réelles de terrain. Ce pilote permettra aussi à la Tunisie de maitriser cette technologie et d’être partie prenante dans son exploitation industrielle future.

Le forum s’est poursuivi en après-midi pour traiter des extensions des chaînes de valeur des énergies renouvelables. Les sujets abordés ont inclus les opportunités et les développements technologiques pour l’exploitation des systèmes solaires et éoliens pour la production d'hydrogène, de méthanol et d'éthanol, et pour le dessalement d'eau de mer. De même, les participants ont débattu du potentiel de l'éolien offshore au large des côtes tunisiennes et du déploiement de petites éoliennes légères pour une alimentation décentralisée.

A l’issue des discussions, il était clair que les potentiels sont importants et que les défis existent non seulement du côté technologique, mais aussi du côté de la participation citoyenne et de l'administration publique. Afin d’unifier et canaliser les efforts des différents acteurs de l'innovation sur le long terme, un protocole d'entente (Memorandum of Understanding) a été rédigé et signé par une vingtaine d'organisations tunisiennes et allemandes. Tout organisme, privé ou étatique, et toute association intéressés peuvent encore en faire partie. Ce protocole d'accord vise à créer un réseau ouvert d'échange entre acteurs de l'innovation et ainsi soutenir le partenariat énergétique tuniso-allemand. Ce partenariat, qui célèbre son dixième anniversaire en octobre 2022, vise la collaboration dans le secteur de l'énergie avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et l’augmentation de l'efficacité et l'efficience des conditions de marché de l'énergie. Les participants ont exprimé leur souhait de se retrouver en octobre, lors des célébrations du dixième anniversaire du partenariat énergétique tuniso-allemand, pour faire un retour sur les nombreuses idées avancées et pour pérenniser le réseau.

Mohamed Sadok Guellouz

Coordinateur tunisien du projet WIND4GRID