QNB participe à la 6ème édition du Salon International des Technologies de la Communication et de l’Information SITIC Africa 2022

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) participe à la 6ème édition du Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique (SITIC AFRICA 2022) qui se tiendra à Abidjan en Côte d’Ivoire du 30 mai au 1er juin 2022 sous l’égide des Ministères de l’Economie ivoiriens et tunisiens.

QNB participe à ce cours en sa qualité d’acteur clé et majeur du marché numérique et leader des paiements technologiques et fournisseurs des dernières solutions de paiement numérique innovantes répondant aux normes de sécurité internationales les plus élevées afin de procurer aux utilisateurs une expérience de paiement unique.

La participation de QNB sera renforcée par la présence d’une équipe d’experts en Corporate Banking sur le stand N°1 durant les 3 jours du Salon pour apporter le conseil et l’accompagnement aux entreprises et aux hommes d’affaires présents au salon. L’équipe QNB participera également aux ateliers B2B consolidant ainsi sa participation avec des rendez-vous d’affaire ciblés et efficaces.

Tunisie Afrique Export organise, avec la contribution d’entreprises tunisiennes ce salon numérique africain et mondial pour rapprocher le secteur du numérique des autres secteurs de l’économie : Fin Tech, E-Santé, industire4.0.

Cette 6ème édition représente une opportunité pour les entreprises ivoiriennes, tunisiennes et françaises pour créer un cadre judicieux à une coopération triangulaire avec les pays occidentaux.

SITIC Africa accueillera également la 6ème édition du Forum International sur les Instruments Financiers Numériques, organisé par le conseil bancaire Financier (CBF).

Cette édition permettra de continuer à faire l’état des lieux de la transformation numérique et à formuler des recommandations précises pour la réussite de la transformation digitale en Tunisie.

QNB est présente sur 13 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences dont deux agences QNB First et 3 centres d’affaires pour les entreprises, situés à Tunis et Sousse et 4 bureaux de change (Trois à l’aéroport Tunis-Carthage, et le quatrième à l’aéroport de Djerba).