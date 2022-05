Le cabinet Zaanouni s’apprête à rentrer en partenariat avec Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde

Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, a annoncé aujourd’hui l’intention de rentrer en partenariat avec un cabinet d’avocats leader en Tunisie, le cabinet ZAANOUNI LAW FIRM & ASSOCIATES (« Zaanouni »). Ce partenariat permettra à Dentons de se positionner comme cabinet d’avocats leader dans la zone stratégique de l’Afrique du Nord, et permettra d’accélérer la dynamique entreprise par Dentons pour devenir le premier cabinet d’avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains avec 17 bureaux sur le continent.

L'excellente réputation de Zaanouni en tant que leader dans la prestation de services et son orientation internationale, associée à la portée mondiale de Dentons, le place en position d'aider les clients à développer, protéger, piloter et financer ce qui est important pour eux en Tunisie et dans le monde entier.

Dans la dynamique de cette nouvelle décennie, les clients, où qu’ils se trouvent, continueront d'être confrontés à des changements constants et accélérés et voudront travailler avec un cabinet d'avocats aux objectifs bien définis, qui possède l'expérience et la fiabilité nécessaires pour les aider à prospérer. Le partenariat Dentons Zaanouni aidera les clients à faire face au changement grâce aux compétences et à l’expérience d’avocats œuvrant dans plus de 200 bureaux répartis dans plus de 80 pays dans le monde, en ce compris 17 bureaux en Afrique.

Dans un continent marqué par l'héritage de la domination coloniale et dans un marché où le fonctionnement de tous les grands cabinets d'avocats est hiérarchisé, l'approche polycentrique et anticoloniale unique de Dentons a été un facteur de démarcation important, bouleversant le modèle traditionnel de prestation de services juridiques en Afrique.

«Le partenariat avec Zaanouni s'inscrit dans notre stratégie de devenir le premier cabinet d'avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains et situé sur des marchés clés"», a déclaré Elliott Portnoy, Global CEO de Dentons - «La Tunisie est un marché prioritaire pour nos clients et le partenariat avec Zaanouni nous permettra de mettre nos clients en contact avec les meilleurs talents en Tunisie et avec plus de 20 000 professionnels dans le monde».

«L'approche nettement anticoloniale et polycentrique de Dentons continue de bouleverser le modèle traditionnel de prestation de services juridiques en Afrique ", a déclaré Joe Andrew, Global Chairman de Dentons. «Dentons est sorti de la pandémie plus fort qu'il n'y était entré et ce partenariat nous permettra d'aider nos clients qui continuent d'être confrontés à des changements constants et accélérés».

Zaanouni est considéré comme un des 10 premiers cabinets d'avocats sur le marché tunisien et est l'un des plus grands cabinets multidisciplinaires opérant à Tunis avec deux associés et 10 avocats. Zaanouni a une connaissance approfondie des spécificités locales et les aptitudes juridiques nécessaires et fait partie intégrante du tissu économique. Classé à la fois dans Chambers et The Legal500, Zaanouni est hautement reconnu sur le marché pour le droit des investissements, le droit commercial, l'immobilier, le droit public et administratif, le droit des sociétés, les fusions et acquisitions, le droit de l'environnement ainsi que le contentieux et l'arbitrage, en particulier dans les secteurs de l'immobilier, du transport maritime, du tourisme, de l'industrie et de l'aviation. Le partenariat pourrait conduire à des synergies importantes compte tenu des forces de Dentons dans chacun de ces domaines.

"La stratégie de Dentons est axée sur la recherche de cabinets d'avocats ayant une capacité avérée à fournir des services juridiques et des solutions d'affaires de haute qualité sur leurs marchés d'origine ", a déclaré Noor Kapdi, CEO of Dentons Africa Region.

"Zaanouni était le choix évident pour notre partenariat en raison de sa position en Tunisie et de son orientation internationale. Notre partenariat poursuivra la dynamique de Dentons en Afrique, lui permettant une fois de plus de maintenir et d'améliorer sa qualité tout en se développant."

"Zaanouni et Dentons partagent la vision de construire le premier cabinet d'avocats panafricain détenu et contrôlé par des Africains", a déclaré Mohamed Zaanouni, Avocat Gérant de Zaanouni. "Notre futur partenariat avec Dentons signifie que nos clients auront l'avantage de continuer à être servis par des avocats qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, tout en ayant accès à plus de talents dans plus de lieux que tout autre cabinet."

Ce partenariat ainsi que les autres bureaux africains de Dentons en Angola, en Égypte, au Kenya, à Maurice, au Mozambique, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, renforcent les bases permettant à Dentons de devenir le principal cabinet d'avocats international sur le continent.

Le partenariat, après approbation par les partenaires et sous réserve de satisfaire aux exigences réglementaires, devrait être lancé dans les prochains mois.