Epson étend sa gamme de presses à étiquettes Sure Press

Les clients peuvent désormais bénéficier de niveaux plus élevés de qualité d'impression, d'homogénéité, de fiabilité, de flexibilité et de retour sur investissement

Epson enrichit sa gamme de presses numériques à étiquettes Sure Press de trois nouveaux modèles pour encore mieux répondre aux besoins des clients des secteurs de l’agroalimentaire, des cosmétiques et de la pharmacie, jusqu’aux produits ménagers et industriels. La nouvelle Sure Press L-6534 à encre orange fournit un espace colorimétrique étendu ainsi qu'une productivité et une qualité d’impression élevées, tandis que deux nouveaux modèles Sure Press L-4733A/AW viennent renforcer la gamme Sure Press 4000. Ces derniers, dotés d'un nouveau système d'encre et d'améliorations apportées au processus de séchage offrent une meilleure productivité sur les substrats tels que les films.

La nouvelle Sure Press L-6534VW à encre orange vient en complément de la L-6534VW à vernis numérique intégré. Elle propose des vitesses d’impression allant jusqu’à 50 mètres par minute pour les applications à gros volume. Grâce aux encres CMJN et orange qui augmentent l'espace colorimétrique reproductible, ainsi qu’une encre blanche à forte opacité en standard, les utilisateurs peuvent reproduire les tons directs de manière plus précise.

Cette presse numérique utilise le système Epson de préfixation de l’encre grâce aux lampes UV LED intermédiaires. La diffusion de gouttes est mieux contrôlée, générant dégradés plus fins, des images plus nettes et des couleurs éclatantes. La précision et l'homogénéité des couleurs s’en trouvent grandement améliorées, offrant aux clients une plus grande gamme de personnalisation qui répondent mieux à leurs exigences.

La Sure Press L-6534VW à encre orange permet d’imprimer sur une grande variété de supports papier et film, avec de faibles coûts d’utilisation et une productivité élevée.

L’interface tactile simplifie la prise en main et le produit est également doté de la technologie exclusive Epson de vérification des buses (NVT) et de maintenance automatique de tête, permettant de réduire le gaspillage et les interventions manuelles de la part de l’opérateur.

La gamme 4000, réputée pour son haut niveau de qualité et de fiabilité, se distingue en outre par son encre à base aqueuse qui permet d’imprimer à la fois sur des supports papier et film.

Avec les nouvelles Sure Press L-4733A/AW, le système d’encre AQ a été encore amélioré pour une meilleure humidification, entraînant une meilleure qualité d’image et une meilleure stabilité des couleurs. Cela offre aux transformateurs d’étiquettes et aux imprimeurs une productivité accrue et des performances plus fiables sur une plus grande variété de supports.

Les Sure Press L-4733A/AW utilisent un jeu d’encres CMJNOG, offrant un large espace colorimétrique pour une excellente précision et saturation des couleurs. L'adjonction d’une encre blanche et d’un noir pour supports non couchés accroît la flexibilité des types de supports imprimables. Enfin, de nouvelles fonctionnalités d’entretien automatique réduisent davantage les temps d’arrêt et améliorent la productivité et la fiabilité.

Epson a investi de manière significative dans les systèmes et les processus de contrôle sanitaire et applique les bonnes pratiques de fabrication. Les encres pour les gammes Sure Press 6000 et 4000 sont conformes aux réglementations européennes sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour les emballages alimentaires. La gamme Sure Press bénéficie également de l'assistance d'Epson Remote Diagnostics et d'un réseau de service mondial, garantissant à ses utilisateurs des performances toujours optimales.

«La gamme de presses à étiquettes Sure Press d’Epson est réputée pour sa qualité et sa polyvalence dans le monde entier» affirme Trish Jones, chef de produit Sure Press chez Epson Europe. «Nous développons constamment notre technologie et cette annonce illustre notre fort engagement à répondre aux besoins en constante évolution des clients.»