Volodymyr Khomanets, Ambassadeur d’Ukraine: Nous sommes un peuple acquis à la paix

«Les tout premiers instants étaient extrêmement difficiles. Impossible de croire que le pays voisin a déclenché une agression armée à grande échelle. D’emblée, j’ai réalisé que c’est une guerre ouverte qui commence, qui va tout changer et que nous devons tous immédiatement agir ». L’ambassadeur d’Ukraine à Tunis, Volodymyr Khomanets, s’est rapidement mis à l’œuvre, comme il le confie à Leaders. «Il faut user de tous les canaux, la diplomatie y joue un rôle essentiel », ajoutera-t-il. Sa famille était partagée entre Kiev et Tunis. « La moitié de mes enfants sont en Ukraine, sous les bombes, comme mon peuple, nous dit-il. Mon cœur est avec eux tous. Ici, j’ai un devoir d’ambassadeur à accomplir. Il est très difficile d’exprimer ce que je ressens à titre personnel, et à titre officiel, à la fois. Mais, j’agis en tant qu’ambassadeur. Sans discontinuité, le système continue à fonctionner en Ukraine. L’ambassade maintient un contact permanent avec le ministère des Affaires étrangères, recevant ses instructions et remplissant sa mission.»

Quadra, diplomate de carrière, Volodymyr Khomanets est à son premier poste en tant qu’ambassadeur. Il avait servi successivement à Beyrouth, Londres et Washington DC. Depuis Tunis où il avait présenté ses lettres de créance au président de la République, il y a un peu plus d’un an, le 20 janvier 2021, il couvre en outre quatre autres pays, à savoir la Libye, le Tchad, le Burkina Faso et le Ghana.

Seule une centaine de Tunisiens ont préféré rester en Ukraine

Dès les premiers jours, l’ambassadeur d’Ukraine à Tunis est entré en contact avec les autorités tunisiennes. «Pour leur exposer la situation dans mon pays, les tenir informées de son évolution et gérer des questions d’urgence, explique-t-il. La toute première pour la Tunisie est de faciliter l’évacuation des ressortissants tunisiens résidant en Ukraine et qui souhaitent quitter le pays. Ils sont au nombre de 1 500, selon les estimations, voire un peu plus et il s’agit essentiellement d’étudiants, répartis dans les différentes villes universitaires. Il y a aussi - mais un nombre beaucoup plus réduit - des hommes d’affaires et des salariés. La collaboration étroite a été fructueuse. Seule une centaine de Tunisiens ont préféré rester sur place. » Des visas temporaires pour des parents ukrainiens qui rejoignent leurs familles en Tunisie

«La deuxième question consulaire à régler est celle des facilités d’entrée en Tunisie à accorder à des Ukrainiens qui comptent des familles en Tunisie et souhaitent les rejoindre, ajoute l’ambassadeur. Leurs cas ne sont pas nombreux. Il s’agit de solliciter en leur faveur un visa d’entrée temporaire. Plusieurs pays de la région y ont consenti, comme la Jordanie et autres.»

L’Ukraine en bref Un État d’Europe orientale, le deuxième d’Europe par sa superficie et le premier entièrement européen • Capitale : Kiev • Superficie : 603 700 km • Population (2019) : 44.4 millions d’habitants • Président : Volodymyr Zelensky • Premier ministre : Denys Chmyhal • PIB : 3724, 938 US Dollars courant par habitant en 2020, avec estimation de rebond de 5.6% en 2021 • Sept pays limitrophes : à l’ouest la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, au sud-ouest la Roumanie et la Moldavie, à l’est et au nord- est la Russie, au nord la Biélorussie. • Langue : l’ukrainien est la langue officielle mais treize autres langues minoritaires sont reconnues

Une attention très particulière à la communauté ukrainienne

«Il fallait également être très attentif à la communauté ukrainienne en Tunisie, souligne l’ambassadeur Volodymyr Khomanets. Elle compte près de 2 000 de nos ressortissants, essentiellement des femmes mariées à des Tunisiens. L’accroissement depuis de longues années du nombre de Tunisiens qui ont poursuivi leurs études supérieures en Ukraine a en effet suscité beaucoup de mariages mixtes. A cela s’ajoutent quelques ingénieurs et techniciens qui servent sur des grands projets réalisés en Tunisie. L’ambassade a renforcé le contact avec eux tous, établissant un lien permanent, mettant en place en hot-line une ligne téléphonique ouverte délivrant des informations, répondant aux questions. Tous demandent comment ils peuvent venir en aide, acheminer des aides humanitaires et autres. Nous avons également maintenu et renforcé les services consulaires pour délivrer tous documents demandés et apporter assistance à des compatriotes se présentant à des postes frontaliers.»

La position de la Tunisie hautement appréciée

«Dans l’accomplissement de toutes ces actions, la qualité des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Ukraine a beaucoup joué», se réjouit l’ambassadeur Volodymyr Khomanets. «Plus encore, nous avons tous hautement apprécié le vote par la Tunisie, parmi 141 autres pays, de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies en faveur de l’Ukraine», se félicite-t-il. «Ce qui est réconfortant, c’est que je n’ai pas été laissé seul. De nombreux témoignages d’affection m’ont été exprimés. Mes collègues ambassadeurs de pays amis ont été nombreux à me soutenir», ajoute-t-il.

Troisième partenaire commercial dans la région

Abordant la coopération économique entre les deux pays, l’ambassadeur souligne : «a Tunisie figure depuis des années parmi nos cinq premiers partenaires commerciaux à l’export dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. En 2020, elle s’est hissée au troisième rang, après l’Egypte et le Maroc, avec un montant plus de 400 millions de dollars, en croissance annuelle de plus de 10%. Il s’agit essentiellement de céréales. L’Ukraine est le plus grand fournisseur de céréales de la Tunisie (plus de 40% du besoin tunisien en céréales et oléagineux), et se trouve parmi les leaders dans l’approvisionnement de la Tunisie avec produits métallurgiques. C’est vous dire combien nous sommes attentifs à pouvoir continuer à assurer cet approvisionnement crucial pour la sécurité alimentaire de la Tunisie.»

«L’Ukraine n’est pas un pays intéressé par la guerre. Nous sommes un peuple acquis à la paix et à la sécurité», conclut l’ambassadeur d’Ukraine, Volodymyr Khomanets.

Lire aussi

La guerre en Ukraine et nous

Khemaies Jhinaoui : La guerre en Ukraine et son impact sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord