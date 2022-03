Nouredine Ben Mansour: Les causes indirectes de la guerre russo-ukrainienne

En vérité la Russie et l’Ukraine étaient avant quelques décennies un seul pays et une histoire commune à travers les âges. Au neuvième siècle Kiev la ville actuelle a été fondée par une sorte de groupe scandinave connu sous le nom Rus; pour devenir le premier état slave dans l’histoire et avait eu comme nom Kyivan Rus. L’indépendance de l’Ukraine en 1991 n’était jamais acceptée par la Russie qui considère toujours que l’Ukraine est une partie de la Russie. Aussi les russes pensent toujours que les ukrainiens ne forment pas une nation bien distincte de la nation mère la Russie et l’ukrainien n’est pas une langue mais plutôt un dialecte.

Les relations entre les russes et les ukrainiens n’étaient pas toujours idéales et pour cette raison la méfiance entre ces deux camps était toujours présente.

Donc il est bien envisageable l’apparition des tensions entre les deux qui pourront se diriger vers des affrontements militaires. En fait et ce n’est pas brusquement que les relations ont pris un chemin de non retour. Les conditions préalables à la tension dans les relations entre ces deux pays au déclenchement d'une grande guerre déclenchée le matin du 24 février n’est en fait que les conséquences et les suites de plusieurs désaccords entre ces deux pays qui se sont apparus clairement et clairement depuis plus d'une douzaine d'années. Il faut bien noter que les causes argumentées de Poutine remontent encore plus loin, au Moyen Âge, lorsque des parties de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Russie faisaient partie de la Russie de Kiev. C’est la thèse du chef du Kremlin sur "un seul peuple", tout en incorporant la Russie Blanche. Poutine annonce aussi que les russes et ukrainiens ont toujours presque suivi le même chemin. Brusquement; en conséquence de l’effondrement de l’Union Soviétique les deux pays sont devenus des pays séparés et commence les désaccords. Une autre différence de taille s’est apparue. L’Ukraine a suivi le clan des pays de l’OTAN ou ce qu’on appelle les pays démocrates. Moscou s’est détourné et ne considère plus l’Ukraine comme allié.

La guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine est la conséquence directe de la politique d’une presque trentaine d’années; répartie en trois phases dont chacune de dix ans.

La première décennie 1992 -2003

Dans cette phase, l’Ukraine a quitté le camp de l’Union Soviétique mais la Russie n’a pas réagi fermement et amplicitement elle accepté ce changement.

Il faut bien rappeler qu’en décembre 1991 l’Ukraine avec la Russie Blanche et la Russie sont les principaux acteurs de la destruction de l’union soviétique et c’était à Belovejakaya Pushcha. Mais c’était un échec pour la Russie car elle a bien espérait avoir de l’influence comme toujours malgré que la Russie et la Russie Blanche; Belorussia; ont créé un Etat d’union. L’Ukraine s’est tourné complètement vers l’Ouest ce qui a irrité la Russie. Il est à rappeler l'Ukraine a alors hérité de l'URSS une armée de près d'un million d'hommes et ce pays est devenu le troisième plus grand arsenal nucléaire au monde. L’Ukraine a refusé de remettre les missiles à la Russie en échange de garanties de sécurité (le mémorandum de Budapest) et d'une aide économique. De l’autre coté les occidents étaient indifférents vis-à-vis de l’Ukraine.

La politique de Poutine envers l’Ukraine était toujours très dure sans aucune flexion. La première crise diplomatique entre les deux Etats était en 2003 et c’était lors de la construction de barrage dans le détroit de Kertch. La construction a été arrêtée mais le désaccord commence à s’approfondir.

Octobre 2004 c’est le début de la troisième phase; les élections présidentielles en Ukraine. La Russie a activement soutenu le candidat pro-russe Viktor Ianoukovitch. Il y a eu un contre attaque mené par la révolution orange l'a empêché de gagner au milieu d'allégations de fraude. Le politicien pro-occidental Viktor Iouchtchenko est devenu président. Sa victoire est devenue la base de changements dans la politique de la Russie. Pendant le règne de Iouchtchenko, la Russie a bloqué à deux reprises la vanne de gaz vers l'Ukraine c’était en 2006 et 2009, ce qui a entraîné des interruptions des approvisionnements en transit vers l'Europe.

En fait toute la situation actuelle était basée surtout sur les événements de 2008. Il est à rappeler que lors du sommet de l’OTAN qui s’est produit à Buccarest Georges Bush le président des USA a essayé d’influencer l’Ukraine et la Géorgie de recevoir un plan d’action pour l’adhésion – MAP – mais cette proposition a été refusée par Poutine tout en signalant que la Russie ne reconnaissait pas pleinement l‘indépendance de l’Ukraine. En fait une sorte de promesse pour l’Ukraine et la Géorgie pour l’adhésion à l’OTAN sans de vraies précisions. L’Allemagne et la France ont bloqué le plan de Georges Bush. Un fiasco. Pour atteindre son objectif l’Ukraine s’est lancée dans une nouvelle stratégie; c’est l’intégration économique par le biais d’un accord d’association avec l’Union Européenne. En 2013 et pour freiner cette étape la Russie a commencé faire pression sur l’économie ukrainienne en stoppant les exportations de l’Ukraine aux frontières. Le gouvernement de Ianoukovitch, devenu président en 2010, a annoncé la suspension des préparatifs de la signature d'un accord avec Bruxelles, invoquant les pressions de la Fédération de Russie. A la suite des manifestations se sont déroulées en Ukraine, contre lesquelles Ianoukovitch s'est enfui en Russie; c’était en février 2014. On doit noter qu’en févier 2014 des élections présidentielles et parlementaires ont été organisées dans les soi-disant républiques populaires de Lougansk et Donetsk où les chefs rebelles Plotnisky et Zakharchenko se sont présentés aux élections; sortant tous deux vainqueurs. De nouveau l’Ukraine était en état de guerre intérieure. On s’est mis d’accord pour un cesse- le -feu mais la situation s’est aggravée encore. Les troupes militaires de gouvernement ukrainien ont mené des attaques surtout contre l’aéroport contesté de Donetsk. De nombreuses questions concernant le conflit ukrainien sont restées sans réponse depuis lors.

En automne 2019 ce fut un espoir lorsque les parties en confrontation se sont convenues pour le retrait des forces dans plusieurs zones. La situation vers la paix ne s’est pas améliorée et il n’a pas eu de réunions bilatérales. Une conséquence du sommet format Normandie à Paris. La Russie, ne veut, plus entendre du Président ukrainien et refuse de communiquer directement avec lui en l’accusant de sabotage quant aux résolutions du sommet de Minsk. Une rupture totale des relations.

Subitement et en février 2022 des affrontements dans la région limitrophe Dobass ont éclaté ; De nouveau l’Ukraine est en état de guerre ; une nouvelle guerre lancée par le président russe Poutine. Le 21 février 2022 Poutine a reconnu officiellement l’indépendance des séparistes de la république populaire de Donjetsk et la république populaire de Lougansk. C’est toute la région de ces deux nouvelles républiques c'est-à-dire plus que les régions contrôlées par les séparistes en question. Cette opération est une déclaration indirecte de guerre contre l’Ukraine qui s’est trouvée dans une très délicate position surtout qu’il s’agit d’un adversaire aussi important comme la Russie actuelle. L’enjeu est si grand et les responsables de l’Ukraine sont mis devant un défi aussi plus grand que ces capacités. Une impasse et une situation difficile.

Face à la nouvelle escalade de la situation, la Russie a déployé un important déploiement de troupes d'environ 100 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine et ce en plus de la Crimée. Récemment. Un nombre de 30 000 soldats et équipements militaires supplémentaires ont été déployés en Biélorussie dans le cadre de manœuvres militaires conjointes. L'Ukraine et l'OTAN craignent que la Russie ne planifie une invasion et n'envahisse la zone contestée du Dombass. Au début la Russie dément un tel plan et demande des garanties de sécurité à l'OTAN et aux USA, surtout l'arrêt de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. On n’a pas répondu positivement aux demandes de Poutine et après plusieurs efforts diplomatiques, les négociations ont échoué. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine ayant comme objectif le placement de l'ensemble de l’Ukraine sous son contrôle continu.

Nouredine Ben Mansour

Dr.Ing.