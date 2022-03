OIT: Subventions d’urgence au profit de 22 organisations féminines de l’économie sociale et solidaire partenaires du projet FORTER’ESS (Album photos)

Vingt-deux organisations féminines de l’économie sociale et solidaire (ESS) œuvrant dans les gouvernorats de Béja, Jendouba et le Kef viennent de bénéficier d’une subvention d’urgence octroyée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Cette action s’inscrit dans le cadre du projet FORTER’ESS pour « Le renforcement de la résilience des organisations féminines de l’économie sociale et solidaire (ESS) affectées par la COVID-19 en Tunisie »,piloté par l’OIT et visant les femmes travaillant dans les zones rurales. La cérémonie de remise des subvention s’est déroulée vendredi 4 mars 2022 à Tunis, en présence de l’ambassadeur du Canada en Tunisie, ainsi que des partenaires institutionnels et sociaux. L’accès à ces subventions constitue l’aboutissement d’un processus engagé sur cinq mois, pour l’identification des structures féminines de l’ESS bénéficiaires,et la répartition finale des montants alloués en vue d’appuyer ces organisations et leur permettre de poursuivre leurs activités et leur expansion.

L’OIT à travers le projet FORTRE’ESS, financé par Affaires Mondiales Canada pour une période de deux ans et mis en place en partenariat avec le bureau d’Appui à la Femme Rurale (BAFR) rattaché au ministère de l'Agriculture , aspire à l'amélioration de la protection du lieu de travail et des conditions de travail des femmes entrepreneurs et des travailleuses des OESS dans les gouvernorats de Béja, Jendouba et le Kef afin de contrecarrer les impacts sociaux, économiques et sanitaires de la pandémie COVID-19 à travers la promotion de l’économie sociale et solidaire et de ces organisations.

La démarche de sélection des structures comprenddifférentes phases notamment l’élaboration de sessions d'information etdes visites terrains permettant d’identifier les besoins des structures.Eten dernier lieu, une phase d’évaluation auprès des experts locaux.

Au cours de la de cérémonie de remise des subventions, le représentant de l’OIT, Mohamed Skander Ayari a affirmé que : « L'économie sociale et solidaire est un mouvement résilient qui peut constituer une issue pour les organisations féminines affectées par la crise de la COVID-19 ». Et a ajouté :« Le projet FORTER’ESS apporte un appui et un accompagnement spécifique aux organisations féminines de l’ESS et qui risque l'arrêt définitif de leurs activités et de retourner vers l'économie informelle ».

De son côté, l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau,a déclaré que : « Le Canada est fier de soutenir la résilience des organisations féminines de l'économie sociale et touchées par la COVID-19. L’économie sociale et solidaire constitue une alternative réelle qui va permettre à la Tunisie de faire face aux défis auxquelles elle est confrontée notamment la relance économique post-covid ». Et d’ajouter : « Ces organisations présentent un espace collectif d’entraide, de solidarité, de conseil et d’orientation sur les questions liées aux droits des femmes, à l’éducation et à la santé ».