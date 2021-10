Quelle finance pour un monde digitalisé ? Regards croisés des experts tunisiens

Par Dr. Sami Ayari - Fintech, open banking, Bankingtech, AI-Bank, cryptocurrency, CBDC, Wealthtech, Regtech, blockchain, Data-driven, AI-driven, etc., des termes qui ne cessent d’envahir les dictionnaires bancaires et financiers depuis quelques années et ringardisant de jour en jour les systèmes informatiques financiers traditionnels.

Plusieurs technologies numériques (cloud, big data, machine learning, intelligence artificielle, blockchain, IoT,…) se cachent derrière ces termes et constituent les vecteurs de la nouvelle révolution digitale. Leur accélération est en train de façonner la transformation digitale des économies et de disrupter les business models traditionnels.

Les banques tunisiennes, à l’instar de leurs paires partout dans le monde, commencent à percevoir l’importance de répondre rapidement à ces changements de façon volontaire et exhaustive et mettre en place une stratégie de transformation digitale qui tient compte des spécificités du marché tunisien. Cette stratégie de transformation digitale doit être cohérente s’appuyant sur une approche holistique afin de maximiser les avantages et les bénéfices.

À court terme, par analogie avec la structure/architecture d’une voiture, les banques tunisiennes devront réaliser des investissements massifs dans:

1. Le moteur - Cloud Computing

2. Le carburant – Données et Internet des objets (IoT)

3. La Performance – Machine Learning (ML) & Intelligence Artificielle (IA)

4. La sécurité – Cyber et Blockchain

Cette transformation du modèle passe par une exploitation active et intelligente des données et une approche data-driven. Dans ce contexte, la fintech peut être la panacée pour notre économie. Elle peut se coupler parfaitement avec le contexte tunisien en terme d'infrastructure, des habitudes de consommation, etc., par conséquent dynamiser les banques et l’économie.

Afin de démystifier toutes ces appellations technologiques citées ci-haut et vous donner un aperçu actualisé sur la digitalisation dans tous les domaines de la finance, nous avons invité pour vous les meilleurs speakers et experts tunisiennes et tunisiens actifs en Tunisie et à l’étranger.

Ils apporteront des réponses aux questions suivantes, que se pose plusieurs de nos concitoyens, et faire des propositions concrètes, pour notre économie et les responsables de notre pays.

1. Quels aspects tactiques et opérationnels doit-on mettre en œuvre à court terme ?

2. Quelle stratégie doit-on opter à moyen et à long terme?

3. Quels domaines cibler dans le secteur financier ?

4. Quels sont les leviers « numériques » qui faciliteront l’enclenchement d’une dynamique vertueuse de développement financier ?

5. A-t-on les compétences nécessaires en Tunisie et ailleurs pour enclencher la transformation numérique de notre système financier ?

6. Les fintechs sont-elles le remède ?

7. Quelles sont les réglementations à mettre en œuvre ?

8. Comment l’économie tunisienne pourrait en tirer profit de ces technologies ?

Cerise sur le gâteau, nous organiserons une session débat sur l’économie, la finance et la monnaie à l’époque carthaginoise avec comme panel:

• Notre grand savant historien, archéologue et ex-ministre, le Professeur Azedine Beschaouch.

• Samir Aounallah, historien, archéologue, épigraphiste et universitaire tunisien spécialiste de l'Afrique romaine,

• Khaled Melliti comme modérateur l’historien.

Nous allons à travers cette session, rendre un hommage vibrant au professeur Azedine Beschaouch et lui dire merci pour tout ce que vous avez mené à bien et avez réussi à merveille pour notre pays, notre mémoire collective et la préservation de notre patrimoine historique.

Quand aura lieu l'évènement ? quel est le programme ? Comment peut-on participer et quel public est concerné ?

Les Tunisian Finance Days: TunFin#21 dans sa première édition 2021 est une conférence virtuelle : «Finance, Digitalization and Data» via TEAMS

Ils auront lieu les journées du 19 et 20 novembre entre 11 et 20h.

L’ouverture sera assurée par monsieur Nizar Yaiche PwC Partner, Former Finance Minister Republic of Tunisia, PwC Global Digital Leader, Government & Public Services

Il y aura 18 interventions d'une heure chacune:

• Karim Hajjaji, Global COO Global Banking and Markets at Santander UK

• Imen Smida Ayadi, Senior Manager at Deloitte France

• Donia Trabelsi, Associate Professor Institut Mines-Télécom Business School France

• Hassen Mseddi, Country Manager Tunisia at Finlogik Canada

• Ines Chaieb, Associate Professor at University of Geneva Switzerland

• Mouna Kraiem Capitanio, Director at SimCorp France

• Imen Ayari, Head of innovation factory @Talan Tunisia

• Hamza Ben Youssef, VP of Product at ProsperUs Tunisia

• Saleh Ayari, Senior Risk Consultant at BRED France

• Dhia Khecherif, IT Managing Director at BNPParibas France

• Foued Ayari, Head of Department of Finance at INSEEC Bachelor France

• Walid Driss, CEO ProsperUs UAE

• Wissem Ajili Ben Youssef, Associate Professor and Director MBA Finance Programs at ESLSCA- Paris Business School - France

• Samar Louati, Financial Market expert, entrepreneur and business angel France

• Mahmoud Sami Nabi, Full Professor of economics at LEGI-Tunisia Polytechnic School and FSEGN (University of Carthage) - TUNISIA

• Nabil Belgasmi, Founder & CEO at BUSINESS & AI Tunisia

• Firas Hadj Taieb, Managing Director Co-head of Global Markets Digital Strategy at Nomura – JAPAN

Le public concerné

Tous les intervenants dans la DATA, IA, Finance, digitalisation

Pour participer et avoir plus d'informations, ci-dessous le lien de la page de l'évènement linkedin : https://www.linkedin.com/events/tunisianfinancedays2021-finance6850131058495651840/

Cette conférence est organisée par l’association tunisienne basée en France : Re*connectt, qui a pour objectifs:

• De Contribuer à réduire la fracture digitale Nord-Sud

• De promouvoir les femmes en technologie dans les pays sud-méditerranéens : IA, Fintech, IT, les technologies quantiques, Industrie 4.0, Digitalisation, les technologies vertes…

• De valoriser les Chercheurs, les universitaires, les leaders et les talents dans les pays sud-méditerranéens

• De promouvoir un dialogue et un partenariat Nord-Sud dans les nouvelles technologies

• De promouvoir un dialogue et un partenariat Sud-Sud dans les nouvelles technologies.

Dr. Sami Ayari

Fondateur et Président de Re*connectt

Expert in IT organization and Data Transformation at BNP PARIBAS FRANCE