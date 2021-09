France : réduction drastique des visas accordés aux Marocains, Algériens et Tunisiens

Dans une mesure de « rétorsion » envers l’Algérie, le Maroc et la Tunisie qui « refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière », la France a décidé de réduire drastiquement le nombre des visas accordés. Le nombre sera divisa par deux pour les Algériens et les Marocains et réduit de 30% pour les Tunisiens. Révélée par Europe 1, cette décision a été confirmée mardi matin par le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, au micro de Sonia Mabrouk. L’année 2020 sera prise comme référence.

"Je vous confirme cette information, cette mesure qui a été prise, a déclaré Attal. En 2018, nous avons adopté la loi Asile et immigration (...) Et le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c’est le fait que des pays refusent les laissez-passer consulaires. A partir de là, on a eu un dialogue avec certains pays du Maghreb, puis des menaces. Et aujourd’hui on met ces menaces à exécution", a-t-il expliqué.

Exécutive "d'ici quelques semaines"

Dans le cas de l’Algérie, entre janvier et juillet 2021, la justice française a en effet ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français et seulement 22 sont repartis chez eux, soit à peine plus de 0.2%. "C'est une décision drastique et inédite mais rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne pouvons pas garder en France", a-t-il poursuivi. Selon lui, l’Algérie refuse en effet de délivrer des laissez-passer consulaires, un document sans quoi une expulsion ne peut pas être exécutée.